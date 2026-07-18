Mulți oameni aleg să consume cât mai multe legume crude, convinși că astfel beneficiază de toate vitaminele și mineralele pe care acestea le conțin. Deși în multe cazuri această alegere este una sănătoasă, există și excepții. Potrivit unui gastroenterolog, unele legume ar trebui consumate doar după preparare termică, deoarece în stare crudă pot conține bacterii, paraziți sau substanțe naturale care pot provoca probleme digestive și alte complicații.

Medicul Shubham Vatsya, citat de Moneycontrol, spune că prepararea termică nu doar că reduce riscul de infecții, ci poate îmbunătăți și digestibilitatea unor legume, scrie Mediafax.

Spanacul

Spanacul este apreciat pentru conținutul bogat de vitamine, minerale și antioxidanți, însă consumul lui în stare crudă nu este întotdeauna cea mai bună alegere.

Potrivit gastroenterologului, frunzele de spanac pot fi contaminate cu bacterii precum Escherichia coli și, în unele situații, cu ouă de paraziți care nu sunt întotdeauna îndepărtate complet prin simpla spălare. În plus, spanacul crud conține cantități importante de oxalați, compuși care pot favoriza formarea pietrelor la rinichi la persoanele predispuse.

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Fierberea sau prepararea la abur reduce conținutul de oxalați și contribuie la distrugerea microorganismelor dăunătoare.

Varza

Varza este frecvent consumată în salate, însă specialistul atrage atenția că aceasta poate reține pe suprafața frunzelor diferiți contaminanți dacă nu este spălată și preparată corespunzător. Potrivit sursei citate, în anumite situații pot exista și ouă de paraziți care, odată ajunse în organism, pot provoca infecții severe.

Gătirea verzei reduce acest risc și face leguma mai ușor de digerat.

Este important de precizat că riscul depinde în mare măsură de condițiile de cultivare, manipulare și igienă, iar o spălare atentă rămâne esențială înainte de consum.

Vinetele

Vinetele conțin în mod natural solanină, un compus prezent în cantități mici și în alte plante din familia solanaceelor. În cantități mai mari, această substanță poate provoca greață, disconfort digestiv și alte simptome gastrointestinale. Prepararea termică reduce concentrația de solanină și face vinetele mai ușor de digerat.

Alte legume pe care să nu le consumi crude

Pe lista gastroenterologului se mai află ardeii grași, frunzele de colocasia și varza kale. Potrivit acestuia, prepararea termică poate reduce riscul expunerii la bacterii și alți agenți patogeni și poate îmbunătăți absorbția unor nutrienți.

Totuși, în cazul ardeilor grași și al verzei kale, numeroase ghiduri de nutriție și siguranță alimentară consideră că acestea pot fi consumate și crude, cu condiția să fie bine spălate. Din acest motiv, recomandarea medicului trebuie privită ca o opinie individuală și nu ca o regulă general valabilă.

Specialistul recomandă ca aceste legume să fie preparate prin fierbere sau la abur. „Spălarea și gătirea corectă sporesc siguranța și îmbunătățesc digestia. O alimentație sănătoasă nu ține doar de ceea ce mănânci, ci și de modul în care prepari mâncarea”, a explicat Shubham Vatsya.

Deși legumele crude au numeroase beneficii și reprezintă o parte importantă a unei diete echilibrate, experții amintesc că modul de preparare trebuie adaptat fiecărui aliment în parte. În unele cazuri, gătirea nu doar că reduce riscul de contaminare, ci poate face anumiți nutrienți mai ușor de absorbit de organism.