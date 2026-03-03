Radioterapia este, deseori, o parte din tratamentul oncologic, iar mulți pacienți se întreabă ce tip de alimentație ar fi recomandat pe durata terapiei. Dr. Marina Leontescu, medic specialist radioterapie, a dezvăluit, pentru G4Food, de ce nu sunt bune fructele și legumele crude, pe durata radioterapiei și în ce situații sunt recomandate supele.

„Radiațiile ionizante acționează la nivel celular și distrug ADN-ul celulelor maligne. Acest proces nu este natural și crează o inflamație la locul iradierii. Însă această inflamație ne ajută să scăpăm mai eficient de celulele canceroase. Așadar, pe timpul tratamentului trebuie să menținem o dietă ce nu afectează acest proces”, explică dr. Marina Leontescu.

De ce să limităm consumul de fructe și legume crude

Conform medicului, în timpul tratamentul radio nu sunt recomandate fructele și legumele. Explicația este că unii nutrienți pot interfera cu cu procesul terapeutic.

„În general, este recunoscut faptul că pentru a avea un stil de viață sănătos este recomandat să consumăm fructe și legume crude, bogate în antioxidanți. Însă, în timpul tratamentului oncologic, acești nutrienți pot interfera cu procesul de distrugere a cancerului. Deci, în timpul radioterapiei trebuie să limităm consumul de fructe și legume crude, bogate în antioxidanți, dar le putem consuma preparate termic”, recomandă medicul.

- articolul continuă mai jos -

Când nu avem voie fibre, pe durata radioterapiei

Fibrele alimentare au un rol important în dietă. Însă în timpul radioterapiei, acestea pot accentua unele stări, motiv pentru care nu sunt recomandate. Medicul explică de ce:

“În tratarea tumorilor pelvine, dieta este mai restrictivă. Chiar dacă iradierea este țintită către tumoare, intestinele sunt într-o continuă mișcare și pot intra în câmpul de iradiere. Astfel, ele se inflamează și apar scaune dese și moi. Pentru a încetini sau evita apariția acestui lucru trebuie urmată o dietă antidiareică. Așadar, trebuie evitate fibrele alimentare care balonează și fructele și legumele crude. Evident, dieta trebuie personalizată, în funcție de particularitățile pacientului”, spune medicul.

În radioterapie e posibil să dispară gustul

De asemenea, medicul mai vorbește despre unele situații ce pot apărea în timpul radioterapiei. Una dintre ele este dispariția gustului, iar medicul explică fenomenul.

“În cazul iradierii tumorilor din sfera gâtului, reacții adverse ale tratamentului sunt dispariția gustului și durere la înghițire. Alimentația devine dificilă, iar pacientul trebuie să se hrănească cu preparate sub formă de piure, supe și creme și să evite alimentele dure, crocante sau picante. De asemenea, fumatul și consumul de alcool sunt interzise. Însă, chiar dacă pacientul respectă aceste principii, poate fi necesară montarea unei sonde de alimentație temporară”, explică dr. Leontescu.

Greșeli în alimentația din perioada de radioterapie

Dacă nu sunt recomandate fibrele, nu înseamnă că alimentația ar trebui redusă. Însă unele persoane chiar fac această greșeală și chiar ajung în extremă.

“Mulți pacienți ajung să se alimenteze puțin sau deloc. Corpul are nevoie de nutrienți ca să supraviețuiască și să lupte cu boala, deci trebuie să mâncăm de trei-cinci ori pe zi. Refuzul sondei de alimentație, atunci când ea este necesară, poate ajunge să fie fatal. De asemenea, continuarea fumatului face ca toate acele toxine din țigară să interfereze cu tratamentul oncologic, ceea ce îi reduce eficiența”, spune medicul.

De asemenea, mai arată că alimentația sănătoasă este foarte importantă, mai ales în perioada tratamentului oncologic.

“Pe durata tratamentului oncologic, în general, deci inclusiv și pe durata radioterapiei, organismul consumă mai multe resurse decât în mod obișnuit. Deci este foarte important să avem o alimentație corectă și eficientă, pentru a reuși să trecem mai bine peste perioada de boală”, recomandă dr. Marina Leontescu, medic specialist radioterapeut și nutriționist.