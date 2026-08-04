APIA a autorizat ajutoare de peste 4 milioane de lei pentru fermierii din Buzău. Sprijinul este de 2,697 lei pentru fiecare litru de motorină

04 aug. 2026, Articole / Reportaje
APIA a autorizat ajutoare de peste 4 milioane de lei pentru fermierii din Buzău. Sprijinul este de 2,697 lei pentru fiecare litru de motorină
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Peste 170 de fermieri din județul Buzău beneficiază de ajutorul de stat pentru motorina utilizată în agricultură, aferent primului trimestru din 2026. APIA Buzău a autorizat la plată peste 4 milioane de lei pentru aproximativ 1,52 milioane de litri de motorină, valoarea sprijinului fiind de 2,697 lei/litru, transmite AGERPRES.

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) a început plata ajutorului de stat pentru motorina utilizată în agricultură în trimestrul I al anului 2026.

Ajutorul este acordat sub formă de rambursare, iar valoarea acestuia este de 2,697 lei pentru fiecare litru de motorină.

La nivelul județului Buzău, suma totală depășește 4 milioane de lei și corespunde unei cantități de 1.519.414 litri de motorină.

172 de fermieri, autorizați la plată

„Precizăm că la nivelul APIA Buzău au fost autorizați la plată pentru ajutorul de stat la motorina utilizată în agricultură pentru trimestrul I 2026, un număr de 172 de beneficiari”, a transmis APIA Buzău pentru AGERPRES.

Cea mai mare parte a beneficiarilor activează în sectorul vegetal.

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Mai exact, 156 de fermieri din sectorul vegetal vor beneficia de o sumă totală de 2.853.545 de lei, aferentă unei cantități determinate de 1.058.045,205 litri de motorină.

Valoarea ajutorului este de 2,697 lei/litru.

În sectorul zootehnic au fost autorizați la plată 16 beneficiari, pentru care suma totală se ridică la 1.244.312 lei.

În cazul acestora, cantitatea determinată este de 461.368,985 litri de motorină, iar valoarea ajutorului este, de asemenea, de 2,697 lei/litru.

Cererile pentru trimestrul al doilea au putut fi depuse până la 31 iulie

Pentru trimestrul al doilea din 2026, ultima zi în care fermierii au putut depune cererile pentru ajutorul de stat acordat pentru motorina utilizată în agricultură a fost 31 iulie 2026.

Valoarea ajutorului de stat și cantitățile de motorină aferente trimestrului I din 2026 au fost aprobate prin ordin al ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

La nivel național, cantitatea anuală maximă de motorină care poate fi decontată prin această schemă de ajutor este de 410 milioane de litri pe an.

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