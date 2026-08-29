Peste 6.000 de întreprinderi sociale încearcă să schimbe comunitățile din România. Manuela Iftimoaei: Se pune accent pe integrarea profesională a persoanelor din grupuri vulnerabile

O întreprindere socială trebuie să genereze venituri, dar miza sa merge dincolo de activitatea economică. Impactul asupra oamenilor, comunităților și mediului face parte din acest model, explică Manuela Iftimoaei. În România există deja peste 6.000 de întreprinderi sociale autorizate, iar antreprenoriatul social poate deveni un instrument important pentru dezvoltarea comunităților rurale și valorificarea resurselor locale.

Antreprenoriatul social este încă un domeniu relativ nou în România, însă se află într-un proces continuu de dezvoltare, spune Manuela Iftimoaei. Spre deosebire de o afacere construită exclusiv în jurul activității economice și al veniturilor pe care aceasta le generează, o întreprindere socială urmărește și efectele pe care activitatea sa le are asupra oamenilor și comunităților.

„Zona de antreprenoriat social este un domeniu relativ nou în România, dar este unul în continuă dezvoltare, pentru că antreprenoriatul social urmărește, pe lângă activitatea economică sau veniturile generate din activitatea economică, și partea de impact social, de mediu, ceea ce are beneficii pozitive asupra oamenilor, asupra comunităților”, explică Manuela Iftimoaei, într-un interviu acordat G4Food.

Potrivit acesteia, antreprenoriatul social poate deveni și un instrument de integrare și dezvoltare pentru comunitățile care se confruntă cu dificultăți.

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„Poate reprezenta un model de integrare și de dezvoltare a comunităților defavorizate”, spune Manuela Iftimoaei.

Peste 6.000 de întreprinderi sociale autorizate în România

Antreprenoriatul social nu mai este însă doar un concept discutat la nivel teoretic. În România există deja mii de întreprinderi sociale autorizate, care își desfășoară activitatea urmărind, pe lângă componenta economică, și generarea unui impact pozitiv în comunitățile în care activează.

„Dacă ar fi să ne referim la ceea ce înseamnă antreprenoriatul social în România, vorbim de peste 6.000 de întreprinderi sociale deja autorizate, care generează acest impact social în comunitate”, afirmă ea.

Fundația „Alături de Voi” România a implementat, de-a lungul timpului, mai multe programe în comunități marginalizate, inclusiv în mediul rural, unde accentul a fost pus pe integrarea profesională a persoanelor din grupuri vulnerabile.

„Vorbim și de alte programe ale Fundației Alături de Voi România, care au fost implementate de-a lungul timpului în mai multe comunități marginalizate din România, în special în mediul rural, și care au pus accentul foarte mult pe integrarea profesională a persoanelor din grupuri vulnerabile”, spune Manuela Iftimoaei.

Dezvoltarea comunităților prin valorificarea resurselor locale

În acest model, dezvoltarea unor inițiative antreprenoriale poate avea un rol mai larg decât crearea unei simple afaceri. Miza este ca activitatea economică să contribuie și la dezvoltarea comunității, folosind resursele locale și creând oportunități pentru oamenii care locuiesc acolo.

„Pentru dezvoltarea unor inițiative antreprenoriale, care dezvoltă comunitățile, care au în vedere dezvoltarea și generarea de impact social prin valorificarea resurselor locale”, explică Manuela Iftimoaei.

Pentru comunitățile rurale sau pentru zonele marginalizate, un astfel de model poate însemna crearea unor activități economice pornind chiar de la resursele existente în zonă și de la nevoile oamenilor din comunitate. În această logică, succesul unei inițiative nu este măsurat doar prin veniturile pe care le produce, ci și prin efectele pe care le lasă în urmă: oportunități de integrare profesională, dezvoltare locală și un impact pozitiv asupra comunității.

Antreprenoriatul social propune, astfel, o perspectivă în care profitul și impactul nu se exclud. Activitatea economică rămâne necesară pentru sustenabilitatea unei inițiative, însă veniturile nu reprezintă singurul obiectiv, ci fac parte dintr-un model mai amplu, construit în jurul oamenilor, comunităților și resurselor locale.