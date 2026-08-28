Vacanța înseamnă relaxare, călătorii, mese la terasă și inevitabil, un program alimentar diferit de cel de acasă. Pentru o persoană cu diabet zaharat, însă, plecarea în concediu nu trebuie să însemne nici renunțarea la plăcerea de a mânca, nici transformarea fiecărei mese într-un calcul complicat.

Putem mânca la restaurant și ne putem bucura de preparatele locale. Important este cum construim masa, ce alegem din meniu și, mai ales, în ce cantitate.

“Un meniu potrivit unei persoane cu diabet nu este un meniu „fără carbohidrați”. Carbohidrații nu trebuie, automat, eliminați, ci aleși și porționați corespunzător, ținând cont de particularitățile fiecărei persoane, de valorile glicemice, de obiectivele metabolice și de tratamentul urmat”, a declarat, pentru G4Food, dr. Sorina Ispas, medic specialist diabet, nutriție și boli metabolice, medic primar medicină de laborator, asistent universitar la Disciplina Anatomie, la Universitatea Ovidius, din Constanța și Vicepresedinte pe regiunea sud-est la Societatea Română de Lifestyle Medicine.

Regula simplă pe care o putem lua cu noi în vacanță: metoda farfuriei

Atunci când meniul restaurantului este foarte bogat și nu știm ce să alegem, ne putem ghida după o regulă vizuală simplă:

½ din farfurie: legume fără amidon – salată verde, roșii, castraveți, ardei, broccoli, dovlecei, vinete etc.;

¼ din farfurie: sursă de proteine, preferabil slabă – pește, fructe de mare, pui, curcan, ouă sau alte surse adecvate;

¼ din farfurie: alimente care furnizează carbohidrați – de exemplu cartof, orez, cereale integrale sau pâine integrală.

- articolul continuă mai jos -

Alături de masă, apa rămâne una dintre cele mai bune opțiuni pentru hidratare.

“Acesta este un model simplu, ușor de aplicat inclusiv atunci când suntem la hotel, la restaurant sau la o terasă pe malul mării”, explică medicul.

Cum ar putea arăta meniul dintr-o zi de vacanță

Micul dejun la hotel

Bufetul de dimineață poate fi tentant tocmai pentru că oferă foarte multe variante. Nu este necesar să gustăm din toate. “Putem alege, de exemplu, o omletă din două ouă, cu legume, alături de brânză proaspătă sau iaurt grecesc simplu. Putem completa masa cu o felie de pâine integrală și o porție adecvată de fruct – de exemplu, câteva fructe de pădure”, recomandă diabetologul.

Cafeaua sau ceaiul pot fi consumate fără zahăr.

În loc să construim micul dejun în jurul produselor de patiserie, cerealelor îndulcite, sucurilor și deserturilor, îl construim în jurul proteinelor, legumelor și unei cantități individualizate de carbohidrați.

Prânzul la restaurant

La prânz, o alegere simplă poate fi, potrivit dr. Sorina Ispas, peștele la grătar sau pieptul de pui, alături de o salată generoasă cu roșii, castraveți, ardei și verdeață.

Putem adăuga o cantitate potrivită de cartof copt sau orez integral, în funcție de planul alimentar individual.

Este important și modul de preparare. Atunci când avem posibilitatea, alegem preparate la grătar, la cuptor sau la abur și limităm variantele prăjite, pane sau preparatele însoțite de sosuri grele.

Ca băutură, apa plată sau minerală este o alegere simplă și sigură din punct de vedere al aportului de zaharuri.

Cina

O cină de vacanță poate fi și gustoasă, și echilibrată.

“O doradă sau un somon, de exemplu, pot fi asociate cu legume la grătar sau cu o salată. În funcție de necesarul individual, masa poate include și o porție de aliment cu carbohidrați.

Iar dacă dorim ceva dulce la final, un iaurt natural sau un fruct întreg poate reprezenta o alternativă simplă.

Fructul întreg este preferabil sucului de fructe: prezența fibrelor și structura alimentului influențează diferit răspunsul glicemic față de consumul carbohidraților sub formă lichidă”, recomandă medicul.

Suntem la o terasă și vrem să simțim că suntem în vacanță?

Putem, chiar dacă avem diabet. O porție de pește sau fructe de mare la grătar, o salată mare și o porție mică de cartofi copți poate fi o masă excelentă.

La fel, putem alege carne slabă la grătar, multe legume și o cantitate potrivită de orez.

Problema nu este că mâncăm „la restaurant”. Contează compoziția mesei, porția, metoda de preparare și ceea ce alegem să bem.

Atenție la carbohidrații care se adună fără să ne dăm seama

“Una dintre cele mai frecvente situații la restaurant este asocierea mai multor surse de carbohidrați la aceeași masă: pâine înainte de felul principal, cartofi lângă carne, apoi desert și o băutură îndulcită.

Fiecare poate părea o cantitate mică, dar împreună pot determina o încărcătură glucidică mult mai mare decât am estimat inițial.

De aceea, în loc să ne concentrăm exclusiv asupra unui singur aliment, este util să privim masa în ansamblu.

Și porția contează. Porțiile servite la restaurant pot fi considerabil mai mari decât cele pe care le-am consuma acasă. Nu suntem obligați să terminăm tot ceea ce se află în farfurie”, ne sfătuiește dr. Sorina Ispas.

Ce bem?

Apa plată sau minerală rămâne alegerea de bază.

Sucurile cu zahăr și alte băuturi îndulcite pot furniza rapid o cantitate importantă de carbohidrați, fără sațietatea oferită de alimentele solide.

O vacanță reușită nu depinde de ceea ce avem în pahar, iar hidratarea devine cu atât mai importantă în perioadele cu temperaturi ridicate.

Un aspect esențial pentru perosanele tratate cu insulină

“Recomandările generale nu pot înlocui planul individual de tratament.

Pentru persoanele care utilizează insulină, cantitatea și momentul administrării carbohidraților trebuie corelate cu schema terapeutică, iar mesele luate la restaurant pot fi mai dificil de estimat decât cele pregătite acasă.

De aceea, dozele de insulină nu trebuie modificate pornind de la un exemplu generic de meniu. Strategia privind carbohidrații și insulina trebuie stabilită individual, împreună cu echipa medicală”, explică diabetologul.

Vacanța nu trebuie să fie o succesiune de interdicții culinare

Poate cea mai importantă idee este aceasta: alimentația persoanei cu diabet nu ar trebui redusă la o listă cu „ai voie” și „nu ai voie”.

Recomandările actuale pun accentul pe individualizare, pe calitatea alimentelor, dimensiunea porțiilor, obiectivele metabolice și preferințele persoanei.

“Putem merge la restaurant. Putem mânca pește la malul mării. Putem gusta preparate locale. Putem mânca și carbohidrați.

Diferența o face modul în care ne construim masa.

Jumătate de farfurie cu legume, o sursă bună de proteine, o cantitate potrivită de carbohidrați și apă – o regulă simplă pe care o putem lua cu noi oriunde mergem.

Diabetul nu trebuie să ne ia bucuria vacanței. Dar vacanța nu trebuie nici să ne facă să uităm de diabet”, concluzionează dr. Sorina Ispas.