Alimentația are un impact major asupra fertilității, influențând echilibrul hormonal, ovulația și calitatea ovulelor sau a spermatozoizilor. O dietă bogată în nutrienți poate crește șansele de concepție, în timp ce excesul de alimente procesate și zahăr poate reduce semnificativ rata de succes în obținerea unei sarcini.

Dulciurile, sucurile și pâinea albă provoacă fluctuații rapide ale insulinei, ceea ce poate afecta negativ ovulația. De asemenea, consumul de alcool și fumatul sunt direct asociate cu scăderea fertilității, atât la femei, cât și la bărbați. Într-un interviu acordat G4Food, dr. Mirona Furtună, medic primar obstetrică-ginecologie, expert în infertilitatea cuplului, explică în ce mod fertilitatea este influențată de stilul de viață și de ce dieta mediteraneeană ar fi ideală.

Ce este infertilitatea

G4Food: Ce înseamnă infertilitatea din punct de vedere medical?

Dr. Mirona Furtună: Infertilitatea este definită medical ca absența unei sarcini după 12 luni de contact sexual regulat, neprotejat – sau după 6 luni dacă femeia are peste 35 de ani. Dincolo de definiție, infertilitatea este o experiență care afectează profund emoțional și relațional cuplul și care poate avea multiple cauze, feminine, masculine sau mixte.

G4Food: Cât de frecventă este infertilitatea în prezent?

Dr. Mirona Furtună: Este mult mai frecventă decât cred oamenii. Aproximativ 1 din 6 persoane se confruntă cu infertilitate la un moment dat în viață. În ultimii ani observăm și o deschidere mai mare a cuplurilor de a vorbi despre acest subiect și de a cere ajutor medical.

G4Food: Observați o creștere a cazurilor în ultimii ani? Care sunt principalele motive?

Dr. Mirona Furtună: Da, vedem o creștere clară a numărului de cazuri. Principalul motiv este amânarea momentului în care cuplurile încearcă să obțină o sarcină, deoarece fertilitatea feminină scade natural odată cu vârsta. În plus, observăm tot mai multe probleme metabolice, stres cronic, sedentarism, obezitate, endometrioză diagnosticată mai frecvent și o scădere progresivă a calității spermei.

De ce apare infertilitatea

G4Food: Care sunt cele mai frecvente cauze ale infertilității la femei?

Dr. Mirona Furtună: Cele mai frecvente cauze sunt vârsta reproductivă avansată, rezerva ovariană scăzută, tulburările de ovulație precum PMOS (Polyendocrine Metabolic Ovarian Disorder), endometrioza, afectarea trompelor uterine și anumite probleme uterine sau inflamatorii.

Conceptul de PMOS reflectă o abordare mai modernă și mai completă a ceea ce numeam clasic PCOS. Nu mai vorbim doar despre “ovare polichistice”, ci despre o tulburare complexă endocrină și metabolică, în care stilul de viață, metabolismul, inflamația, echilibrul hormonal și funcția ovariană sunt profund interconectate. Din acest motiv, abordarea trebuie să fie una integrată, care să privească femeia ca un întreg, nu doar ovarele sau ciclul menstrual.

G4Food: Dar la bărbați?

Dr. Mirona Furtună: La bărbați vorbim frecvent despre afectarea parametrilor spermatici – număr, mobilitate sau morfologie. Pot exista cauze hormonale, genetice, inflamatorii sau legate de stilul de viață. De aceea infertilitatea trebuie întotdeauna evaluată ca problemă de cuplu, nu doar feminină.

G4Food: În ce măsură stilul de viață influențează fertilitatea?

Dr. Mirona Furtună: Mai mult decât credeam în trecut. Fertilitatea nu ține doar de organele reproductive, ci și de metabolism, inflamație, somn, stres și sănătatea generală a organismului. Nu putem controla totul prin stil de viață, dar putem optimiza foarte multe lucruri care influențează șansele de concepție și răspunsul la tratament.

Fumatul, printre principalii inamici ai fertilității

G4Food: Cum influențează fumatul, alcoolul sau lipsa somnului fertilitatea?

Dr. Mirona Furtună: Fumatul afectează fertilitatea atât feminină, cât și masculină. La femei accelerează îmbătrânirea ovariană, scade rezerva ovariană și afectează calitatea ovocitelor. Practic, ovarele “îmbătrânesc” mai repede. La bărbați afectează ADN-ul spermatozoizilor, mobilitatea și poate crește fragmentarea ADN spermatic.

Alcoolul în exces perturbă hormonii reproductivi și afectează metabolismul hepatic, care este foarte important în reglarea hormonală. La femei poate afecta ovulația și calitatea ovocitelor, iar la bărbați testosteronul și spermatogeneza.

Lipsa somnului este extrem de subestimată. Somnul insuficient crește cortizolul și inflamația și dereglează axa hormonală. Vedem frecvent paciente foarte performante profesional, dar care dorm 4–5 ore/noapte, beau multă cafea și sunt într-o stare continuă de alertă biologică. Organismul percepe acest lucru ca pe o stare de stres, nu ca pe un mediu ideal pentru reproducere.

Un mesaj foarte important pentru cupluri este că fertilitatea nu răspunde bine la extreme. Organismul are nevoie de ritm, recuperare, stabilitate și siguranță metabolică.

Alimentația poate influența direct fertilitatea

G4Food: Cât de importantă este alimentația pentru sănătatea reproductivă?

Dr. Mirona Furtună: Foarte importantă. Astăzi știm din datele American Society for Reproductive Medicine, European Society of Human Reproduction and Embryology și American College of Obstetricians and Gynecologists că sănătatea metabolică influențează direct fertilitatea. Ovocitele și spermatozoizii sunt foarte sensibili la inflamație, stres oxidativ, fluctuații glicemice și carențe nutriționale.

O dietă dezechilibrată, bogată în zahăr și ultraprocesate, favorizează rezistența la insulină și inflamația cronică. Acest lucru poate afecta ovulația, implantarea și calitatea spermei. În schimb, o alimentație echilibrată poate susține metabolismul și funcția reproductivă chiar înainte de orice tratament.

G4Food: Există alimente care pot susține fertilitatea?

Dr. Mirona Furtună: Nu există alimente-minune, însă există modele alimentare asociate cu rezultate reproductive mai bune. Dieta mediteraneană are cele mai consistente dovezi: multe legume, fructe, pește, ulei de măsline, nuci, semințe, proteine de calitate și alimente minim procesate.

Le explic frecvent pacienților foarte simplu: fertilitatea “iubește” mesele reale, gătite simplu, cu proteine, fibre și grăsimi bune și nu răspunde bine la haos alimentar, excese de zahăr sau restricții severe.

G4Food: Ce carențe nutriționale întâlniți frecvent la pacienții cu infertilitate?

Dr. Mirona Furtună: Cele mai frecvente sunt deficitul de vitamina D, fier/feritină scăzută, acid folic, vitamina B12, omega-3 și uneori zinc, seleniu sau magneziu.

Mulți pacienți au analize aparent “în limite”, dar funcționează într-o zonă de deficit cronic și inflamație metabolică. De exemplu, o pacientă poate avea cicluri regulate, dar să fie extrem de obosită, cu feritină foarte mică și somn dezechilibrat. Toate acestea influențează indirect funcția reproductivă și capacitatea organismului de a susține o sarcină.

Echilibrul metabolic, de mare ajutor

G4Food: Dietele restrictive sau extreme pot afecta fertilitatea?

Dr. Mirona Furtună: Da, foarte mult. Organismul percepe deficitul caloric sever ca pe o stare de stres și supraviețuire. Vedem paciente care mănâncă foarte puțin, elimină carbohidrații complet sau urmează diete foarte stricte și apoi dezvoltă tulburări de ovulație, cicluri neregulate sau oboseală severă. Fertilitatea are nevoie de echilibru metabolic, nu de perfecțiune. Uneori corpul are nevoie mai degrabă de stabilitate și hrană suficientă decât de încă o dietă.

G4Food: Ce impact are greutatea corporală asupra șanselor de concepție?

Dr. Mirona Furtună: Atât greutatea prea mică, cât și excesul ponderal pot afecta fertilitatea. Excesul de țesut adipos favorizează inflamația și rezistența la insulină, iar subponderalitatea poate afecta ovulația și producția hormonală. Le spun des pacientelor că obiectivul nu este “corpul perfect”, ci un organism care se simte în siguranță metabolic și hormonal.

Nu perfecțiunea, ci alimentația echilibrată poate regla lucrurile

G4Food: Există diferențe între alimentația recomandată femeilor și cea recomandată bărbaților?

Dr. Mirona Furtună: Există anumite diferențe biologice, dar în practică încurajez foarte mult ideea de echipă și echilibru în cuplu, nu “diete separate”. Fertilitatea nu ar trebui să transforme relația într-un program rigid sau într-o sursă suplimentară de stres. În general, recomandările sănătoase sunt aproape aceleași pentru ambii parteneri: mai puține alimente ultraprocesate, mai multe proteine de calitate, legume, fibre, grăsimi bune, somn mai bun, mișcare și reducerea stresului. La femei ne interesează foarte mult ovulația și sănătatea metabolică, iar la bărbați reducerea stresului oxidativ și protejarea calității spermei. De multe ori spun pacienților că cel mai bun “plan de fertilitate” este unul sustenabil pentru viața lor de cuplu: să gătească împreună, să mănânce mai echilibrat împreună, să facă mișcare împreună și să nu transforme fiecare masă într-o sursă de anxietate. Prioritar rămâne întotdeauna cuplul și bunăstarea lui, nu perfecțiunea alimentară.

G4Food: Ce rol au vitaminele și suplimentele alimentare?

Dr. Mirona Furtună: Suplimentele pot avea un rol, dar trebuie individualizate. Conform recomandărilor ACOG și ASRM, acidul folic este singurul supliment recomandat universal femeilor care încearcă să obțină o sarcină. În rest, suplimentele trebuie adaptate în funcție de analize și contextul fiecărui pacient. Uneori pacienții investesc enorm în suplimente, dar continuă să doarmă foarte puțin, să fie epuizați și să aibă o alimentație haotică. Suplimentele nu pot compensa complet lipsa somnului, stresul cronic și dezechilibrul metabolic.

G4Food: Dieta mediteraneană este benefică pentru fertilitate?

Dr. Mirona Furtună: Da, probabil este modelul alimentar cu cele mai bune dovezi pentru fertilitate și sănătate reproductivă. Nu vorbim doar despre obținerea unei sarcini, ci și despre sănătatea metabolică, inflamație și evoluția sarcinii pe termen lung.

G4Food: Ce alimente sau obiceiuri alimentare ar trebui evitate?

Dr. Mirona Furtună: Recomand evitarea excesului de zahăr, alimentelor ultraprocesate, dietelor extreme, alcoolului în cantitate mare și fumatului. Și excesul de cafea poate deveni problematic atunci când este folosit pentru a compensa epuizarea cronică. Vedem frecvent persoane care dorm foarte puțin, beau multe cafele pe zi și funcționează într-o stare continuă de stres biologic. Fertilitatea nu răspunde bine la acest tip de suprasolicitare.

G4Food: Cafeaua influențează fertilitatea?

Dr. Mirona Furtună: O cafea pe zi, într-un stil de viață echilibrat, nu reprezintă de obicei o problemă pentru fertilitate. Diferența importantă este contextul în care consumăm cafeaua. Le spun frecvent pacienților că o cafea băută liniștit dimineața este complet diferită de cafeaua folosită pentru a “funcționa” după nopți dormite prost, stres cronic, mese sărite și epuizare. Problema reală nu este de cele mai multe ori cafeaua în sine, ci stilul de viață dezechilibrat pe care încearcă să îl compenseze.

Evită alimentele care îți cresc inflamația în corp

G4Food: Consumul de zahăr și alimente ultraprocesate poate afecta șansele de sarcină?

Dr. Mirona Furtună: Da. Aceste alimente favorizează inflamația și rezistența la insulină, care pot influența ovulația, implantarea și fertilitatea masculină. Practic, organismul funcționează într-o stare de stres metabolic continuu. Fertilitatea este mult mai legată de sănătatea metabolică decât credeam în trecut.

G4Food: Când ar trebui un cuplu să meargă la un specialist?

Dr. Mirona Furtună: După 12 luni de încercări dacă femeia are sub 35 de ani, după 6 luni dacă are peste 35 de ani sau mai devreme dacă există cicluri neregulate, endometrioză, intervenții chirurgicale, avorturi repetate sau probleme masculine cunoscute.

G4Food: Care sunt cele mai mari mituri despre infertilitate?

Dr. Mirona Furtună: Că infertilitatea este doar “problema femeii”, că dacă ai menstruație sigur ovulezi normal sau că FIV poate rezolva orice situație. Fertilitatea este mult mai complexă și trebuie privită întotdeauna ca o problemă de cuplu.

G4Food: Care sunt cele mai importante trei lucruri pe care oamenii le pot face pentru a-și proteja fertilitatea?

Dr. Mirona Furtună: Să nu amâne foarte mult evaluarea fertilității, să își protejeze sănătatea metabolică prin somn, alimentație și mișcare echilibrată și să înțeleagă că fertilitatea este un indicator al sănătății generale, nu doar al capacității de a obține o sarcină.

„Fertilitatea, un drum medical și profund uman”

„Dați-vă timp să respirați. Nu transformați totul doar în analize, rezultate și calendare. Prioritar rămâne întotdeauna cuplul și sănătatea lui emoțională.

Purtați-vă cu propria persoană cu blândețe și grijă, așa cum ați îngriji un copil mic: cu hrană bună, somn suficient, mai puțin stres și fără excese. Organismul are nevoie să se simtă în siguranță, nu în permanentă stare de luptă. Iar împreună, ca parteneri, aveți grijă unul de celălalt pas cu pas. Fertilitatea nu este doar un drum medical, ci și unul profund uman”, a declarat dr. Mirona Furtună.