Pregătim un meniu pentru întreaga săptămână, 3 mese pe zi, mic dejun, prânz și cină. E vară, ultimele zile de vacanță și meniul trebuie să țină și el pasul cu atmosfera. Desigur putem să ne organizăm foarte bine și să facem batch cooking. Iată ce vă propunem pentru următoarele 7 zile.