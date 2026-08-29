Luni 31 august
- Pentru micul dejun, lăsăm de cu o seară înainte la înmuiat ovăz în lapte, de vacă sau vegetal. Dimineață punem doar fructe și nuci, puțină miere sau sirop de arțar și micul dejun e gata.
- La prânz pregătim o pizza rapidă cu topping-ul preferat.
- La cină, zacuscă că am început deja să pregătim conserve și să verificăm cum au ieșit.
Marți 1 septenbrie
- La micul dejun fructe coapte cu ricotta.
- La prânz pregătim o ciorbă de porc și fasole verde, cu smântână și ardei iute.
- Seara, un aperitiv din roșii, brânză, avocado și ceapă, totul pus sub formă de „turnuleț”.
Miercuri 2 septembrie
- Facem un shake din chia și lapte vegetal, plus câteva fructe și curmale.
- Pentru prânz, paste cu curcan și ciuperci.
- Și pe seară, provolone topită cu ce dorim pe lângă. Totul e să meargă înmuiat în brânză.
Joi 3 septembrie
- La micul dejun, ouă fierte cu brânză cottage și roșii .
- La masa de prânz, frigărui cu cârnați, ciuperci, ardei, ceapă și roșii cherry. După o rețeta a lui Jamie Oliver, barbecue kebabs.
- Iar seara, salată de cartofi cu broccoli. O altfel de saltată orientală.
Vineri 4 septembrie
- Pentru micul dejun, un sandwich cu zacuscă și ou poșat.
- La prânz supă olandeză de muștar.
- Iar pe seară, plăcintă cu brânză preparată cu un ingredient secret.
Sâmbătă 5 septembrie
- Pentru dimineață, o omletă cu ceapă și legume după plac.
- La prânz, facem un pește alb tras la tigaie (de pildă, calcan filetat) pus pe un pat de orez cremos.
- Iar seara, preparăm ficăței de pui trași la tigaie și o salată de varză.
Duminică 6 septembrie
- Dimineață începem cu clătite americane cu iaurt.
- La prânz, geandră țărănească, un fel de mămăligă cu ou, carne și brânză, totul preparat în tigaie.
- Iar pentru seară, sfânta salată cu de toate verdețurile, peste care pui ce ai prin frigider: o carne sau o brânză, plus ceva semințe crocante și o vinegretă după chef.
Dacă vrem înghețată, variantele de casă, cu fructe, tip sorbet sunt cele mai bune și sănătoase.
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