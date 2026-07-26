Consumul regulat de ton poate avea efecte favorabile asupra tensiunii arteriale. Însă rezultatul depinde de tipul de pește ales, de cantitatea de sare din produs și de modul în care este pregătit. Tonul nu poate înlocui tratamentul prescris pentru hipertensiune.

Peștele furnizează proteine și acizi grași Omega-3, nutrienți importanți pentru sănătatea cardiovasculară. Totuși, conservele în saramură sau preparatele în care sunt adăugate ingrediente sărate pot avea efectul opus, arată o analiză publicată de Verywell Health.

De ce ar putea ajuta tonul

Tonul conține acid eicosapentaenoic și acid docosahexaenoic, cunoscuți sub denumirile EPA și DHA. Acești acizi grași Omega-3 pot susține funcționarea vaselor de sânge. Printre altele, contribuie la disponibilitatea oxidului nitric, o substanță care ajută vasele să se relaxeze și să se dilate. O meta-analiză bazată pe 71 de studii clinice a asociat consumul a două-trei grame de EPA și DHA pe zi cu o scădere medie de aproximativ 2 mmHg a tensiunii sistolice și diastolice. În cazul persoanelor care aveau deja hipertensiune, trei grame pe zi au fost asociate cu o reducere medie de aproximativ 4,5 mmHg a tensiunii sistolice.

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Rezultatele trebuie însă interpretate cu atenție. Studiile au analizat aportul total de EPA și DHA provenit din alimente sau suplimente, nu efectul unei singure conserve de ton. Cantitatea de Omega-3 diferă în funcție de specia de ton, iar o porție obișnuită nu furnizează neapărat dozele utilizate în cercetări.

Beneficiul poate proveni și din alimentul înlocuit

Efectul tonului poate fi mai important atunci când acesta înlocuiește mezelurile, carnea grasă sau alte produse bogate în grăsimi saturate și sare. În această situație, avantajul nu provine numai din nutrienții peștelui, ci și din reducerea consumului unor alimente mai puțin favorabile inimii.

Asociația Americană a Inimii recomandă două porții de pește pe săptămână, cu preferință pentru speciile mai bogate în Omega-3. Alimentația ar trebui să includă mai multe tipuri de pește, nu exclusiv ton.

Atenție la sodiul din conserve

Nu toate conservele au aceeași compoziție. Tonul ambalat în saramură poate conține o cantitate considerabilă de sodiu. Consumat frecvent, excesul de sare favorizează retenția de apă și poate contribui la creșterea tensiunii arteriale.

Persoanele cu hipertensiune ar trebui să verifice eticheta și să compare cantitatea de sare sau sodiu la 100 de grame. Variantele fără sare adăugată ori cu un conținut redus de sodiu sunt mai potrivite. Scurgerea lichidului și clătirea peștelui pot elimina o parte din sare, dar nu transformă automat produsul într-unul sărac în sodiu.

Contează și celelalte ingrediente. O salată de ton cu murături, sosuri sărate și condimente procesate poate conține mai mult sodiu decât peștele propriu-zis. Tonul poate fi combinat cu legume proaspete, verdețuri, zeamă de lămâie, iaurt simplu sau puțin ulei de măsline.

Consumul zilnic nu este recomandat

O altă problemă este mercurul, care se poate acumula în organism. Nivelul diferă în funcție de specie. Potrivit clasificării FDA, tonul „light” la conservă, care include de regulă specia skipjack, face parte dintre variantele cu un conținut mai redus de mercur. Tonul alb sau albacore și cel cu aripioare galbene conțin, în general, mai mult, iar tonul obez sau bigeye se află printre speciile cu cele mai ridicate niveluri.

Aceste diferențe sunt importante mai ales pentru femeile însărcinate sau care alăptează și pentru copii. În cazul lor trebuie alese speciile cu mai puțin mercur și respectate recomandările privind numărul de porții.

Tonul poate face, așadar, parte dintr-o alimentație favorabilă inimii. Nu scade însă singur tensiunea arterială, iar beneficiile sale pot fi diminuate de sare, de ingredientele adăugate sau de un consum prea frecvent. Pentru persoanele cu hipertensiune, controlul greutății, mișcarea, reducerea sodiului și respectarea tratamentului rămân esențiale.