Nitrații reprezintă o sursă frecventă de confuzie în nutriție și sănătate publică. Aceeași substanță chimică, un compus natural din azot și oxigen, se regăsește în legume, în carnea procesată și în apa potabilă. Cu toate acestea, efectul său asupra organismului depinde fundamental de sursă, matricea alimentară și frecvența expunerii, notează Mediafax.

Originea nitraților și diferența de matrice

În legume (spanac, rucolă, sfeclă, salată): Plantele absorb azotul din sol pentru a crește. În organism, nitrații din legume se convertesc în oxid nitric, o moleculă benefică pentru dilatarea vaselor de sânge și circulație. Beneficiile sunt amplificate de prezența fibrelor, a vitaminei C și a antioxidanților, care împiedică formarea de compuși toxici.

În apa potabilă: Ajunși în pânza freatică din cauza îngrășămintelor agricole, a deșeurilor animale sau a apelor uzate, nitrații devin periculoși. Apa nu conține antioxidanți sau fibre și este consumată zilnic, în cantități mari, creând o expunere cumulativă.

În carnea procesată: Folosiți ca și conservanți și agenți de siguranță alimentară, nitrații și nitriții acționează într-un context asociat de studiile oncologice cu un risc crescut de cancer colorectal.

Riscuri pentru sănătate. De la „blue baby syndrome” la studii despre creier

Cea mai clar dovedită afecțiune cauzată de excesul de nitrați din apă este methemoglobinemia („blue baby syndrome”), o stare gravă ce afectează transportul oxigenului în sângele sugarilor. Limita legală de siguranță pentru apa potabilă este stabilită la 50 mg/l.

Un studiu danez, realizat pe un eșantion de peste 54.000 de adulți urmăriți timp de 27 de ani, a identificat o asociere între consumul crescut de nitrați din apa de la robinet și un risc mai mare de demență. În schimb, nitrații proveniți din legume au fost asociați cu o scădere a riscului. Cercetătorii subliniază însă că studiul nu demonstrează o relație directă de cauzalitate, fiind necesare cercetări suplimentare.

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