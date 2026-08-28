Xilitolul, un îndulcitor utilizat la scară largă în gumă de mestecat, pastă de dinți, gemuri, iaurturi sau înghețată, a fost asociat cu un risc semnificativ mai mare de evenimente cardiovasculare majore, arată cel mai amplu studiu realizat până în prezent pe această temă, anunță Mediafax.
Rezultatele au fost prezentate la München, în cadrul congresului anual al Societății Europene de Cardiologie (ESC).
Xilitolul este un alcool de zahăr prezent în mod natural în cantități extrem de mici în anumite alimente. În industria alimentară și de igienă, însă, acesta este adăugat în concentrații de până la 1.000 de ori mai mari pentru a înlocui zahărul tradițional, fiind promovat ca o alternativă hipocalorică și sigură.
Cu toate acestea, efectele pe termen lung ale consumului masiv de xilitol asupra organismului uman au fost extrem de puțin studiate până acum.
Cercetătorii au analizat datele medicale de la 17.710 persoane, comparând grupul celor cu cele mai ridicate niveluri de xilitol din sânge (primii 25%) cu grupul celor cu cele mai scăzute niveluri (ultimii 25%):
Pe un interval de 6 ani: Persoanele din grupul cu cele mai mari concentrații de xilitol au avut un risc cu 57% mai mare de a suferi un infarct, un accident vascular cerebral (AVC) sau de a deceda.
Pe termen lung (30 de ani): Riscul de a suferi un eveniment cardiovascular s-a menținut cu 18% mai ridicat în cazul celor cu niveluri mari de xilitol.
Legătură directă: Analiza celor patru grupuri de testat a evidențiat o relație proporțională: cu cât nivelul de xilitol din sânge este mai mare, cu atât crește rata evenimentelor cardiovasculare.
Cercetătorii au subliniat că această asociere negativă s-a păstrat indiferent de vârstă, sex, indice de masă corporală, hipertensiune, diabet sau nivelul lipidelor din sânge.
Autorul studiului, dr. Marco Witkowski (de la Spitalul Universitar Charité din Berlin), avertizează că rezultatele confirmă suspiciunile ridicate în cercetările anterioare.
„În studiile noastre anterioare am arătat că xilitolul poate crește capacitatea trombocitelor de a se agrega și de a forma cheaguri de sânge. Îndulcitorii artificiali sunt consumați frecvent de oameni care cred că aleg o opțiune mai sănătoasă decât zahărul, fiind considerați siguri de autorități, însă realitatea din teren ridică mari semne de întrebare.”
Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.
Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți