Secretul longevității este unul dintre marile mistere pe care știința și-a propus să le dezlege. Dar până când vom și reuși tot ce putem face este să îi observăm pe cei din jurul nostru care au reușit să trăiască mulți ani într-o stare de sănătate fizică și mentală admirabilă. De pildă, Toti, o femeie din Madrid. Care este pe cale să împlinească 101 ani. „Peste o lună și jumătate”, precizează ea într-un interviu pe care i l-a luat o cunoștință, postându-l apoi pe YouTube.

Cine este Toti, femeia de 101 ani

Este o persoană iubită în cartierul unde locuiește și este admirată pentru tonusul ei bun, în ciuda complicațiilor unei vârste atât de avansate. Se dă cu ruj, pe timpul verii merge zilnic la plajă și păstrează o rutină zilnică mai bine organizată decât cea a multor tineri cu o mobilitate mai bună.

„În viața de zi cu zi, ca și în vacanță, tind să am o rutină foarte similară”, explică femeia.

Una dintre regulile ei de bază este continuitatea. Programul ei este rezultatul tuturor lucrurilor pe care îi place să le facă zilnic și, în plus, reprezintă un sprijin pentru acele zile în care se simte mai lipsită de energie. Ordinea îi dă viață.

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Odihna de noapte și disciplină în timpul zilei

Primul lucru pe care îl explică este că are nevoie de multe ore de odihnă: „Mă trezesc foarte târziu. Nu am ce face. Înainte de 10:30 sau 11:00 dimineața nu mă ridic niciodată din pat. Îmi place să mă odihnesc pentru că mă culc foarte târziu. Așa că am nevoie de cel puțin 9 ore de stat în pat.” Corpul îi cere somn, iar ea se bucură din plin de el.

După ce se odihnește peste noapte, următorul pas important este micul dejun. „Primul lucru pe care îl fac, ca un câine, mă duc glonț să mănânc”, povestește ea râzând. Prima masă a zilei constă dintr-o băutură energizantă și o combinație simplă de carbohidrați și dulce.

„Nu știu să trăiesc fără să-mi beau mai întâi cafeaua. Mănânc un mic dejun foarte simplu: o bucată de pâine de aproximativ 4 cm, cu dulceață de portocale amare.” Îi place dulceața de portocale și nicio alta. Este un meniu similar cu cel de care se bucură și anumite actrițe.

„Atât, nimic altceva.” Singurul adaos al dimineților ei este cutia cu pastile: „Și medicamentele mele acum. Sigur, și ele sunt importante.”

„După micul dejun mă dușez, mă aranjez, mă machiez. Nu știu să trăiesc fără să fiu machiată și mereu foarte frumoasă, având grijă de imaginea mea,” spune Toti.

Coboară la plajă după-amiaza, unde înoată și își mișcă picioarele.

Dincolo de această atenție acordată aspectului fizic se ascunde una dintre cheile longevității lui Toti. Ceea ce pentru unii este doar un ruj, pentru ea reprezintă dorința de a continua să trăiască cu demnitate și bucurie.

Ce înseamnă longevitatea pentru o femeie de 101 ani

Pentru a trăi mulți ani, Toti consideră esențială o atitudine rezilientă. „Mă simt o femeie fericită pentru că am ajuns la 100 de ani; deși am trăit și tristeți, am avut parte și de clipe foarte frumoase,” recunoaște femeia.

„Este foarte important să fii pozitiv și, un lucru care mie mi se pare extrem de important, să ai poftă de viață. Asta mi se pare cel mai important: să mergi înainte, orice s-ar întâmpla”, dă ea asigurări. Asta pe plan personal, căci pe plan științific nu pretinde că știe secretul longevității: „Cred că ține de genetica bună”, teoretizează ea.