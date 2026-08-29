O combinație rafinată în care textura cremoasă a orezului infuzat cu șofran și amestecat cu legume completează perfect file-ul rafinat de calcan. Genul de orez care ar putea fi și mediteraneean, dar trage a pilaf că noi așa știm să-l facem și așa ne place. Cu „bogăție” de roșii, ardei și usturoi pentru un gust fresh și perfect pentru a fi combinat cu un pește alb.
300 g orez tip „bomba” (sau orez cu bob rotund de calitate)
1 ceapă
2 căței de usturoi
1 ardei roșu
1 ardei verde
1 roșie coaptă sau 2-3 linguri de bulion
1 litru supă de pește
1 linguriță boia dulce
Câteva fire de șofran
10 linguri ulei de măsline extravirgin
Sare și piper negru proaspăt măcinat.
1 file de calcan de persoană (dintr-un pește ies 4 file-uri)
2 linguri ulei de măsline pentru uns tigaia sau grătarul
Sare, piper și puțină lămâie pentru servire.
Încinge uleiul de măsline într-o tigaie încăpătoare la foc mediu. Adaugă ceapa și ardeii tocați mărunt. Călește-le timp de 8-10 minute până se înmoaie. Adaugă roșia rasă și usturoiul, lăsând totul să scadă încă 3-4 minute până obții o pastă densă și aromată. Sau toacă toate legumele în blender și pune-le apoi la călit în ulei.
Pune orezul direct în tigaie peste legume. Lasă-le la călit timp de 1-2 minute.
Toarnă supa de pește fierbinte peste orez și legume, adaugă boiaua afumată, șofranul, sarea și piperul. Lasă la foc mediu timp de 18-20 de minute sau cât scrie pe pachetul de orez că trebuie fiert. Vezi să nu se prindă de tigaie.
Oprește focul, acoperă tigaia și las-o să se odihnească până prepari peștele.
Usucă fileurile de calcan cu un șervet de hârtie pentru a elimina excesul de umiditate.
Încinge o tigaie antiaderentă unsă cu puțin ulei de măsline.
Așază fileurile de calcan și rumenește-le la foc mediu-mare timp de 2-3 minute pe fiecare parte (în funcție de grosime), până când carnea devine opacă și capătă o crustă aurie.
Pune-le sare, piper și stropește-le cu puțin suc de lămâie imediat ce le scoți din tigaie.
Pune o porție generoasă de orez cremos pe farfurie, iar deasupra așază fileul de calcan proaspăt rumenit. Se poate servi alături de puțin sos alioli (maioneză cu usturoi) și o felie de lămâie.
Poftă bună!
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