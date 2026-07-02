Mulți oameni evită cafeaua de teamă că le poate afecta sănătatea dinților. În realitate, problema nu este băutura în sine, ci ingredientele pe care le adăugăm în ea, explică medicul primar parodontolog Mariana Cărămidă, invitată la podcastul Fântâna de sănătate realizat de nutriționistul Tania Fântână la G4Food.

Cafeaua neagră nu este un pericol pentru dinți

Contrar unei idei răspândite, cafeaua simplă nu favorizează apariția cariilor. „Pacienții asociază cafeaua cu ceva dăunător pentru dinții noștri, însă, de cele mai multe ori, dacă bem o cafea simplă, neagră, aceasta nu reprezintă un pericol. Cafeaua conține și antioxidanți”, explică dr. Mariana Cărămidă.

Principalul efect neplăcut este colorarea dinților. „Petele produse de cafea sunt, în fond, inofensive. Reprezintă o problemă estetică, nu una medicală”, precizează medicul.

Zahărul și siropurile schimbă complet situația

Riscul apare atunci când cafeaua este îndulcită. „Când consumăm cafeaua cu zahăr adăugat sau cu siropuri aromate, cum este cel de caramel, atunci cafeaua poate deveni ceva periculos pentru dinții noștri”, avertizează specialistul.

Ea atrage atenția că băuturile pe bază de cafea, foarte populare în rândul adolescenților și al tinerilor, pot conține cantități importante de zahăr. „Dacă bem doar o cafea simplă, neagră, nu este un aliment dăunător. Dar trebuie să avem grijă să nu cădem în ispita de a adăuga zahăr sau siropuri”, spune dr. Mariana Cărămidă.

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Lactatele pot avea un efect protector

În schimb, produsele lactate pot contribui la menținerea unui mediu favorabil în cavitatea bucală. „Pentru persoanele care nu au intoleranțe sau alte probleme de sănătate, consumul de lactate și brânzeturi este recomandat ca gustare între mesele principale. Aceste alimente aduc pH-ul din cavitatea bucală într-o zonă bazică și, prin aportul de calciu, pot contribui la protecția dinților”, explică medicul.

Medicul precizează însă că laptele adăugat într-o cafea are un efect prea redus pentru a modifica semnificativ aciditatea băuturii.