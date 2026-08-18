Panourile solare care „protejează” hameiul de căldură și secetă. Soluția unui fermier din Bavaria care produce și energie, și bere

Fără ploaie nu există hamei, iar fără hamei nu există bere. În Bavaria, una dintre cele mai importante regiuni producătoare de hamei din lume, fermierii se confruntă tot mai mult cu temperaturi ridicate, secetă și soluri uscate. Un agricultor a găsit o soluție neobișnuită: a montat panouri fotovoltaice la șapte metri deasupra culturii, astfel încât să producă energie și, în același timp, să ofere hameiului umbră, potrivit Euronews.

În Germania mai există în prezent puțin peste 900 de exploatații agricole specializate în cultivarea hameiului, cu 40% mai puține decât în urmă cu două decenii. Unii fermieri renunță la această cultură, iar schimbările climatice adaugă o presiune suplimentară asupra unei activități cu tradiție de secole.

Bavaria produce 86% din hameiul Germaniei și aproximativ o treime din producția mondială. În regiunea Hallertau se află cea mai mare zonă compactă de cultivare a hameiului din lume, cu 722 dintre fermele de hamei rămase în Germania.

Josef Wimmer, fermier aflat la a patra generație în familia sa care cultivă hamei, spune că schimbările sunt deja vizibile.

„Anii devin tot mai calzi și mai uscați”, spune Wimmer, care își administrează ferma în apropiere de Osseltshausen, în Bavaria.

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Panouri solare la șapte metri deasupra hameiului

Pe terenul lui Wimmer, panourile fotovoltaice sunt amplasate la șapte metri deasupra solului, formând un fel de acoperiș peste cultura de hamei.

Ideea a pornit de la o observație simplă: hameiul este o plantă căreia îi place umbra. Temperaturile ridicate încetinesc producția de acizi alfa, compușii care dau berii amăreala și aroma caracteristică. Seceta provocată de căldură și degradarea solului pot duce, la rândul lor, la scăderi importante ale producției.

„Am vrut să facem umbră hameiului, pentru că hameiul este o plantă iubitoare de umbră”, explică fermierul.

În același timp, panourile produc energie regenerabilă. În prima etapă, Wimmer a acoperit cu instalația fotovoltaică cinci hectare de hamei, cu o putere de până la două megawați.

Ideea i-a venit în urmă cu aproximativ 10 ani, după ce a observat beneficiile panourilor solare instalate pe acoperișul fermei sale în 2009. La început, vecinii au fost sceptici.

„Au fost voci care spuneau: „Wimmer și-a pierdut mințile, asta nu va funcționa niciodată!””, își amintește el.

Când instalația a început să fie construită, curiozitatea a înlocuit scepticismul. Fermieri din zonă, oficiali locali și chiar miniștri din capitala Bavariei au venit să vadă proiectul.

Acum, Wimmer vrea să extindă instalația pe 20 de hectare și să adauge un sistem de stocare a energiei cu o capacitate de un megawatt.

Mai multă umiditate în sol

Panourile nu oferă doar protecție împotriva soarelui puternic. Ele contribuie și la păstrarea apei în sol.

„Am observat că solul a devenit mai umed de când au fost instalate modulele agri-PV”, spune Wimmer, arătând spre un senzor care măsoară umiditatea atât la suprafață, cât și la adâncime.

„Evaporarea este mai redusă, putem păstra apa provenită din precipitații în sol mai mult timp, iar acest lucru este bun pentru hamei, mai ales în iunie, iulie și august. Atunci hameiul are nevoie de apă”, explică fermierul.

Totuși, găsirea echilibrului dintre umbră și producția de energie nu a fost simplă.

În prima variantă, panourile erau montate la un unghi de 20 de grade. Prea multă umbră a făcut ca plantele de hamei să dezvolte lăstari mai stufoși în partea superioară, dar mai puține conuri. Producția totală și cantitatea de extract de hamei au scăzut.

După doi ani de ajustări, inginerul Bernhard Gruber, partenerul lui Wimmer în proiect, a ajuns la un compromis: unghiul panourilor a fost modificat la 45 de grade.

Panourile primesc astfel ceva mai puțină lumină directă, dar plantele produc mai multe conuri.

Produce mai puțin hamei, dar câștigă mai bine

Analiza realizată de Universitatea de Științe Aplicate Weihenstephan-Triesdorf arată că instalația agri-PV a dus la o reducere cu 10-20% a producției de hamei.

Pentru Wimmer, însă, pierderea este compensată de veniturile obținute din energia electrică.

„Profitul din producția de electricitate este excelent, foarte bun. Producția mare de energie compensează randamentul mai mic al hameiului. Merită”, spune fermierul.

Există și un alt avantaj. Unghiul mai mare al panourilor înseamnă că acestea produc energie într-un interval mai larg al zilei. În loc să genereze cea mai mare cantitate de electricitate în jurul prânzului, când există deja un surplus în rețea și prețurile producătorilor sunt mai mici, panourile încep să producă eficient de dimineață și, în funcție de orientare, până după-amiaza și seara.

Soluția produce mai multă energie și iarna, când soarele se află mai jos pe cer.

„Iar iarna, în special, ai nevoie de fiecare kilowatt-oră”, spune Gruber.

În prezent, perioada estimată pentru recuperarea investiției este de aproximativ 14 ani, în timp ce instalația fotovoltaică ar trebui să funcționeze cel puțin 30 de ani.

În plus, un kilogram de hamei poate fi folosit pentru producerea a aproximativ 500 de litri de bere, fiind necesare doar două grame de extract de hamei pentru un litru de bere.

Un posibil model pentru Europa

Proiectul din Bavaria este urmărit și de cercetători. La el participă Universitatea de Științe Aplicate Weihenstephan-Triesdorf, Institutul Fraunhofer pentru Sisteme de Energie Solară din Freiburg, Oficiul Federal pentru Agricultură și Alimentație, Universitatea Tehnică din München și Centrul de Cercetare a Hameiului din Hüll. Ministerul Agriculturii finanțează etapa de testare, care se desfășoară pe trei ani, cu 1,4 milioane de euro.

Cercetătorii analizează inclusiv dacă îmbunătățirea sănătății solului observată sub panourile montate la 20 de grade se păstrează și în cazul noului unghi de 45 de grade.

Pentru fermierii din Hallertau, miza este mai mare decât simpla producție de energie. Pe măsură ce seceta și temperaturile extreme se accentuează în Europa, unele regiuni tradiționale de cultivare ar putea deveni tot mai greu de exploatat.

În Bavaria există chiar o glumă între cultivatorii de hamei: peste 30 de ani, hameiul pentru berea bavareză ar putea ajunge să fie importat din Norvegia.

Wimmer nu vrea însă să renunțe la hamei pentru a transforma terenurile în parcuri fotovoltaice.

„Aș fi putut spune: bine, scot hameiul și instalez panouri solare pe toată suprafața. Dar atunci nu aș mai fi fermier, ci doar un antreprenor în domeniul fotovoltaic”, spune el.

Pentru fermier, obiectivul este ca agricultura să rămână pe teren, dar să devină mai rezistentă la schimbările climatice.

„Pentru mine este vorba despre păstrarea culturii de hamei pe terenul meu. Vreau să predau ferma următoarei generații într-un mod care să-i ofere siguranță și un viitor, dar cu un venit suplimentar din energia fotovoltaică”, spune Wimmer.

Bernhard Gruber rezumă miza proiectului într-o singură idee: „Energia nu trebuie să concureze niciodată cu producția de alimente.”

Potrivit acestuia, agri-PV ar putea fi una dintre soluțiile prin care cele două pot exista pe aceeași suprafață.

„Ceea ce facem noi ar putea deveni un model pentru întreaga Europă”, spune Gruber.

Astfel de proiecte sunt deja testate în Germania și pe alte culturi, inclusiv viță-de-vie, fructe de pădure, meri și sparanghel. Iar pentru zonele europene afectate tot mai puternic de secetă, combinația dintre agricultură și producția de energie ar putea deveni o soluție pentru păstrarea unor culturi tradiționale.