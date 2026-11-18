Lactatele A2 reprezintă o categorie de produse lactate care a câștigat teren pe piețele internaționale și care începe să fie prezentă și în România.

Diferența față de laptele convențional ține de tipul de beta-cazeină pe care îl conține, una dintre principalele proteine din laptele de vacă.

Cercetările internaționale arata ca varianta A2 a beta-cazeinei este mai bine tolerată de persoanele sensibile, de cei cu intestin permeabil și cei care au un stil de viață nesănătos, care nu tolerează lactatele convenționale.

Ce sunt proteinele A1 și A2

Laptele de vacă conține două categorii principale de proteine: cazeinele și proteinele din zer. Cazeinele reprezintă aproximativ 80% din totalul proteinelor din lapte, iar beta-cazeina este una dintre cele mai abundente proteine din această categorie.

Beta-cazeina are mai multe variante genetice, cele mai cunoscute fiind A1 și A2. Diferența dintre acestea este dată de un singur aminoacid din structura proteinei. La poziția 67 din lanțul de aminoacizi, varianta A1 conține histidină, în timp ce varianta A2 conține prolină.

Deși diferența structurală este mică, aceasta influențează modul în care proteina este descompusă în timpul digestiei. Beta-cazeina A1 elibereaza prin digestie

beta-cazomorfina-7 care poate declansa simptome digestive precum balonare, productie de gaze in exces, crampe abdominale sau dureri abdominale, mai ales la persoanele sensibile si la cei cu un stil de viata nesanatos.

Ce diferențiază laptele A2 de cel obișnuit

Laptele convențional poate conține atât beta-cazeină A1, cât și A2, în funcție de genotipul animalelor de la care provine. Laptele A2 este obținut exclusiv de la vaci care produc în mod natural beta-cazeină de tip A2, care au fost selecționate în decursul ultimilor ani.

Prin urmare, diferența dintre cele două tipuri de lapte nu ține de conținutul de grăsimi, vitamine sau minerale, ci de profilul proteic. Laptele A2 nu este un produs modificat genetic și nu presupune transformarea chimică a proteinelor din lapte. Particularitatea sa rezultă din selecția animalelor.

Interesul pentru această categorie de lactate este legat în special de relația dintre tipul de beta-cazeină și confortul digestiv. Studiile arată că anumite persoane ar putea tolera mai bine laptele A2 decât laptele care conține și beta-cazeină A1. Rezultatele cercetărilor nu permit însă concluzia că acest tip de lapte elimină disconfortul digestiv pentru toți consumatorii.

Laptele A2 nu este același lucru cu laptele fără lactoză

Cele două produse se diferențiază prin componenta asupra căreia se intervine. Laptele fără lactoză este obținut prin adăugarea enzimei lactază, care descompune lactoza, dizaharidul prezent natural din lapte. Este destinat în special persoanelor care au intoleranță la lactoză.

În schimb, laptele A2 se diferențiază prin tipul de proteină pe care îl conține. Acesta păstrează lactoza, dar are exclusiv beta-cazeină A2. Prin urmare, nu este automat o alternativă pentru persoanele cu intoleranță la lactoză. Lactatele Cris-Tim au însă o cantitate redusă de lactoză, ca urmare, pot fi acceptate de persoane cu intoleranța la lactoză ușoară, dobandită, dar sfatul medicului este util în aceste situații.

Este importantă și diferența dintre intoleranța la lactoză și sensibilitatea digestivă asociată consumului anumitor proteine din lapte. Balonarea, disconfortul abdominal sau alte manifestări digestive pot avea cauze diferite, iar alegerea laptelui A2 nu înlocuiește evaluarea medicală atunci când simptomele persistă.

Cum se obține laptele A2

Producția de lapte A2 începe cu selecția genetică a bovinelor. Vacile sunt testate pentru identificarea variantelor genei responsabile de producerea beta-cazeinei, iar pentru obținerea acestui tip de lapte sunt selectate animalele care produc exclusiv varianta A2.

Varianta A2 este considerată forma ancestrală a beta-cazeinei. Varianta A1 a apărut ulterior, în urma unei mutații genetice naturale, care s-a răspândit în anumite populații de bovine, în special în Europa.

Selecția genetică permite producătorilor să obțină efective de animale care furnizează lapte cu profil proteic A2, fără să fie necesară modificarea genetică a acestora.

Laptele A2 și digestia

Diferențele dintre cele două variante de beta-cazeină au fost analizate în mai multe cercetări, în special în legătură cu digestia și posibilele efecte asupra organismului.

În 2026, a fost realizat și primul studiu românesc dedicat lactatelor A2, coordonat de prof. Dan Vodnar. Cercetarea a avut la bază metode in vitro și in silico, folosind modelul INFOGEST, recunoscut la nivel internațional, pentru simularea procesului digestiv în laborator, de la cavitatea bucală până la stomac și intestin.

În cadrul studiului au fost analizate laptele, iaurtul de băut și chefirul, atât din lapte A1, cât și din lapte A2. Rezultatele preliminare au indicat o eliberare mai mare de aminoacizi liberi în cazul produselor A2. Astfel, după digestia simulată, iaurtul A2 a eliberat cu 31% mai mulți aminoacizi liberi decât iaurtul A1, iar în cazul chefirului, diferența a fost de 37%. Analiza a evidențiat și o structură mai densă și mai consistentă a produselor fermentate A2.

Aminoacizii liberi sunt componente rezultate în urma descompunerii proteinelor, pe care organismul le poate utiliza în procesele metabolice. Cantitatea mai mare identificată în urma simulării digestive sugerează o descompunere mai eficientă a proteinelor în condițiile experimentale analizate. Digestibilitatea ridicată a proteinelor este un beneficiu important pentru cei care doresc sa-si atinga necesarul de proteine.

Pe piața din România, Cris-Tim intră în această categorie de produse prin lansarea, în luna noiembrie, a gamei de lactate A2, realizate din lapte provenit de la vaci selecționate genetic în ferma Eco-Ferm. Potrivit companiei, animalele sunt testate genomic de peste șase ani, iar laptele provine exclusiv de la exemplare cu genetică A2. Gama cuprinde chefir, iaurt cu bifidus, iaurt în stil grecesc, sana, iaurt de băut simplu sau cu fructe, smântână și unt. Produsele sunt disponibile în rețeaua Mega Image și Shop&Go.