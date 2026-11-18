Postul Crăciunului 2026 vine cu o particularitate în calendarul ortodox: credincioșii vor avea patru zile consecutive cu dezlegare la pește, între 28 noiembrie și 1 decembrie. Ultima zi coincide cu Ziua Națională a României și cu pomenirea Sfintei Anastasia Șaguna, canonizată de Biserica Ortodoxă Română în 2025. În total, calendarul bisericesc prevede 14 zile cu dezlegare la pește în cele 40 de zile de post.
Postul Nașterii Domnului, cunoscut și drept Postul Crăciunului, se desfășoară în fiecare an între 15 noiembrie și 24 decembrie. Este unul dintre cele patru mari posturi din calendarul ortodox și are reguli alimentare mai puțin stricte decât Postul Paștelui, deoarece include mai multe zile în care credincioșii pot consuma pește.
În 2026, succesiunea sărbătorilor religioase face ca ultima săptămână din noiembrie și prima zi din decembrie să aducă patru zile consecutive cu dezlegare la pește. Este o situație mai puțin obișnuită, care le permite celor care țin postul să includă peștele în meniu inclusiv luni, 30 noiembrie, de Sfântul Andrei, și marți, 1 decembrie.
Potrivit calendarului bisericesc, intervalul 28 noiembrie – 1 decembrie 2026 cuprinde patru zile consecutive în care este permis consumul de pește.
Fiecare dintre aceste zile are o semnificație în calendarul ortodox:
Succesiunea este determinată de sărbătorile religioase și de rânduielile specifice Postului Crăciunului. Faptul că ultima zi coincide cu Ziua Națională a României este o suprapunere calendaristică, nu motivul religios al dezlegării.
Un element particular al calendarului ortodox din 2026 este includerea pomenirii Sfintei Anastasia Șaguna, mama Sfântului Ierarh Andrei Șaguna.
Anastasia Șaguna a trăit între 1785 și 1836 și face parte dintre cele 16 femei cu viață sfântă canonizate de Biserica Ortodoxă Română în anul 2025.
Sfântul Sinod a stabilit ca aceasta să fie pomenită anual pe 1 decembrie, în ziua următoare sărbătorii Sfântului Andrei Șaguna, celebrat pe 30 noiembrie.
Astfel, calendarul Patriarhiei Române prevede dezlegare la pește și pentru această zi. Coincidența cu Ziua Națională face ca românii care respectă postul să poată consuma pește și de 1 Decembrie.
Potrivit informațiilor publicate de Basilica, agenția de știri a Patriarhiei Române, în cele 40 de zile ale Postului Nașterii Domnului din 2026 sunt prevăzute 14 zile cu dezlegare la pește.
În noiembrie 2026:
În decembrie 2026:
Prima dezlegare la pește din Postul Crăciunului 2026 este pe 21 noiembrie, de sărbătoarea Intrării în Biserică a Maicii Domnului, cunoscută în tradiția populară și sub numele de Vovidenia.
Postul Nașterii Domnului are o rânduială alimentară mai permisivă decât Postul Mare, care precedă Paștele. În această perioadă există mai multe zile cu dezlegare la pește, în special în weekend și cu ocazia unor sărbători importante din calendarul ortodox.
Diferența ține de tradiția bisericească și de semnificația celor două perioade de pregătire spirituală. Postul Paștelui are un caracter penitential mai accentuat, fiind legat de Patimile și Învierea lui Iisus Hristos. Postul Crăciunului pregătește credincioșii pentru sărbătoarea Nașterii Domnului.
Dezlegarea la pește nu înseamnă însă întreruperea postului. Celelalte restricții alimentare rămân valabile, iar postul presupune, potrivit tradiției ortodoxe, și rugăciune, cumpătare, spovedanie și fapte bune.
Ultima zi cu dezlegare la pește din Postul Crăciunului 2026 este sâmbătă, 19 decembrie.
Începând cu 20 decembrie, calendarul nu mai prevede dezlegări la pește. Ultimele cinci zile ale postului sunt dedicate pregătirii pentru sărbătoarea Nașterii Domnului, iar Ajunul Crăciunului, pe 24 decembrie, este în mod tradițional o zi de post mai aspru.
Postul se încheie pe 24 decembrie, iar vineri, 25 decembrie 2026, credincioșii ortodocși sărbătoresc Nașterea Domnului.
Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.
Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți