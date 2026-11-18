Postul Crăciunului 2026 vine cu o particularitate în calendarul ortodox: credincioșii vor avea patru zile consecutive cu dezlegare la pește, între 28 noiembrie și 1 decembrie. Ultima zi coincide cu Ziua Națională a României și cu pomenirea Sfintei Anastasia Șaguna, canonizată de Biserica Ortodoxă Română în 2025. În total, calendarul bisericesc prevede 14 zile cu dezlegare la pește în cele 40 de zile de post.

Postul Nașterii Domnului, cunoscut și drept Postul Crăciunului, se desfășoară în fiecare an între 15 noiembrie și 24 decembrie. Este unul dintre cele patru mari posturi din calendarul ortodox și are reguli alimentare mai puțin stricte decât Postul Paștelui, deoarece include mai multe zile în care credincioșii pot consuma pește.

În 2026, succesiunea sărbătorilor religioase face ca ultima săptămână din noiembrie și prima zi din decembrie să aducă patru zile consecutive cu dezlegare la pește. Este o situație mai puțin obișnuită, care le permite celor care țin postul să includă peștele în meniu inclusiv luni, 30 noiembrie, de Sfântul Andrei, și marți, 1 decembrie.

De ce sunt patru zile consecutive cu dezlegare la pește în 2026

Potrivit calendarului bisericesc, intervalul 28 noiembrie – 1 decembrie 2026 cuprinde patru zile consecutive în care este permis consumul de pește.

Fiecare dintre aceste zile are o semnificație în calendarul ortodox:

– 28 noiembrie, sâmbătă: este pomenit Sfântul Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop. Ziua are dezlegare la pește.

– 29 noiembrie, duminică: credincioșii beneficiază de dezlegarea obișnuită de duminică din prima parte a Postului Crăciunului.

– 30 noiembrie, luni: este sărbătorit Sfântul Apostol Andrei, Ocrotitorul României. Tot în această zi este pomenit Sfântul Ierarh Andrei Șaguna, mitropolitul Transilvaniei.

– 1 decembrie, marți: calendarul prevede dezlegare la pește cu ocazia pomenirii Sfintei Anastasia Șaguna.

Succesiunea este determinată de sărbătorile religioase și de rânduielile specifice Postului Crăciunului. Faptul că ultima zi coincide cu Ziua Națională a României este o suprapunere calendaristică, nu motivul religios al dezlegării.

Cine este Sfânta Anastasia Șaguna, pomenită pe 1 decembrie

Un element particular al calendarului ortodox din 2026 este includerea pomenirii Sfintei Anastasia Șaguna, mama Sfântului Ierarh Andrei Șaguna.

Anastasia Șaguna a trăit între 1785 și 1836 și face parte dintre cele 16 femei cu viață sfântă canonizate de Biserica Ortodoxă Română în anul 2025.

Sfântul Sinod a stabilit ca aceasta să fie pomenită anual pe 1 decembrie, în ziua următoare sărbătorii Sfântului Andrei Șaguna, celebrat pe 30 noiembrie.

Astfel, calendarul Patriarhiei Române prevede dezlegare la pește și pentru această zi. Coincidența cu Ziua Națională face ca românii care respectă postul să poată consuma pește și de 1 Decembrie.

Calendarul complet al zilelor cu dezlegare la pește în Postul Crăciunului 2026

Potrivit informațiilor publicate de Basilica, agenția de știri a Patriarhiei Române, în cele 40 de zile ale Postului Nașterii Domnului din 2026 sunt prevăzute 14 zile cu dezlegare la pește.

În noiembrie 2026:

– 21 noiembrie, sâmbătă, Intrarea în Biserică a Maicii Domnului;

– 22 noiembrie, duminică;

– 23 noiembrie, luni, Sfântul Cuvios Antonie de la Iezerul Vâlcii;

– 28 noiembrie, sâmbătă, Sfântul Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop;

– 29 noiembrie, duminică;

– 30 noiembrie, luni, Sfântul Apostol Andrei.

În decembrie 2026:

– 1 decembrie, marți, Sfânta Anastasia Șaguna;

– 3 decembrie, joi, Sfântul Cuvios Gheorghe de la Cernica și Căldărușani;

– 5 decembrie, sâmbătă, Sfântul Cuvios Sava cel Sfințit;

– 6 decembrie, duminică, Sfântul Ierarh Nicolae;

– 7 decembrie, luni, Sfânta Muceniță Filofteia de la Curtea de Argeș;

– 12 decembrie, sâmbătă, Sfântul Ierarh Spiridon;

– 13 decembrie, duminică, Sfântul Ierarh Dosoftei, mitropolitul Moldovei;

– 19 decembrie, sâmbătă, ultima zi cu dezlegare la pește din acest post.

Prima dezlegare la pește din Postul Crăciunului 2026 este pe 21 noiembrie, de sărbătoarea Intrării în Biserică a Maicii Domnului, cunoscută în tradiția populară și sub numele de Vovidenia.

De ce Postul Crăciunului este mai puțin aspru decât Postul Paștelui

Postul Nașterii Domnului are o rânduială alimentară mai permisivă decât Postul Mare, care precedă Paștele. În această perioadă există mai multe zile cu dezlegare la pește, în special în weekend și cu ocazia unor sărbători importante din calendarul ortodox.

Diferența ține de tradiția bisericească și de semnificația celor două perioade de pregătire spirituală. Postul Paștelui are un caracter penitential mai accentuat, fiind legat de Patimile și Învierea lui Iisus Hristos. Postul Crăciunului pregătește credincioșii pentru sărbătoarea Nașterii Domnului.

Dezlegarea la pește nu înseamnă însă întreruperea postului. Celelalte restricții alimentare rămân valabile, iar postul presupune, potrivit tradiției ortodoxe, și rugăciune, cumpătare, spovedanie și fapte bune.

Când este ultima dezlegare la pește înainte de Crăciun

Ultima zi cu dezlegare la pește din Postul Crăciunului 2026 este sâmbătă, 19 decembrie.

Începând cu 20 decembrie, calendarul nu mai prevede dezlegări la pește. Ultimele cinci zile ale postului sunt dedicate pregătirii pentru sărbătoarea Nașterii Domnului, iar Ajunul Crăciunului, pe 24 decembrie, este în mod tradițional o zi de post mai aspru.

Postul se încheie pe 24 decembrie, iar vineri, 25 decembrie 2026, credincioșii ortodocși sărbătoresc Nașterea Domnului.