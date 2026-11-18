O frunză de dafin introdusă în carcasa telefonului ar atrage norocul, banii și oportunitățile profesionale, potrivit unui trend care circulă pe rețelele sociale. Dincolo de superstiții, psihologii explică de ce astfel de ritualuri le pot oferi oamenilor o senzație de control și siguranță, conform Mediafax.

O frunză de dafin, câteva secunde și o dorință formulată în gând. Acesta este ritualul care a devenit popular pe rețelele sociale, unde utilizatorii susțin că simplul gest de a păstra o frunză în carcasa telefonului poate atrage prosperitatea, dragostea sau succesul profesional.

Unii scriu pe frunză cuvinte precum „bani”, „succes” sau „iubire”, în timp ce alții își formulează o dorință înainte de a introduce frunza sub carcasa smartphone-ului. Telefonul devine astfel un suport pentru un mic ritual personal, pe care îl ai permanent la îndemână.

De ce a fost ales tocmai dafinul

Dafinul (Laurus nobilis) are o simbolistică veche, asociată cu victoria, protecția și succesul. În Antichitate, grecii și romanii foloseau frunzele de dafin pentru realizarea coroanelor oferite învingătorilor, poeților și celor care se remarcau prin realizările lor.

Tradiția s-a păstrat în diferite forme. În Italia, de exemplu, absolvenții de facultate primesc uneori coroane de dafin la finalizarea studiilor.

În credințele populare, frunza de dafin este folosită și ca talisman. Unii oameni o păstrează în portofel, în speranța că va atrage banii, sau o așază în casă pentru protecție.

Telefonul este o extensie modernă a acestor obiceiuri. Fiind un obiect pe care îl folosim frecvent, a devenit un loc potrivit pentru păstrarea unui simbol căruia îi atribuim o anumită semnificație.

Cum se face ritualul cu frunza de dafin

Cei care urmează acest trend recomandă folosirea unei frunze uscate, întregi, curate și fără pete. Aceasta se introduce între telefon și carcasa de protecție.

Există mai multe variante ale ritualului. Unele persoane scriu pe frunză un cuvânt care reprezintă dorința lor, precum „bani”, „dragoste”, „sănătate” sau „succes”. Altele țin frunza în palme, se concentrează asupra unui obiectiv și apoi o așază în carcasa telefonului.

Frunza este înlocuită atunci când devine fragilă sau începe să se rupă.

Ce spun psihologii despre ritualurile care promit noroc

Nu există dovezi științifice că o frunză de dafin poate atrage bani, poate influența oportunitățile profesionale sau poate schimba evenimentele din viața unei persoane.

Psihologul american Stuart Vyse, cunoscut pentru cercetările sale despre superstiții, explică faptul că oamenii recurg adesea la ritualuri atunci când se confruntă cu situații incerte sau când simt că nu au suficient control asupra lucrurilor importante pentru ei.

Un gest simbolic poate reduce temporar anxietatea și poate oferi o senzație de siguranță. În acest context, frunza de dafin funcționează mai degrabă ca un memento personal decât ca un obiect cu puteri speciale.

De fiecare dată când utilizatorul ia telefonul în mână, își poate aminti de obiectivul pe care și l-a stabilit. Dacă își dorește un loc de muncă mai bun, de exemplu, acest lucru îl poate motiva să trimită CV-uri sau să caute noi oportunități. Dacă obiectivul este economisirea banilor, simbolul îi poate reaminti să fie mai atent la cheltuieli.

Așadar, eventualul beneficiu vine din comportamentul pe care ritualul îl poate încuraja, nu din proprietățile frunzei.

Ce riscuri există dacă păstrezi dafinul în carcasa telefonului

Dincolo de superstiții, există câteva aspecte practice de care trebuie ținut cont.

Frunzele proaspete, care conțin încă umiditate, pot favoriza apariția condensului sau a mucegaiului sub carcasa telefonului. O frunză uscată este o alegere mai potrivită, dar trebuie verificată periodic și înlocuită dacă se sfărâmă.

De asemenea, frunza nu trebuie să acopere camerele foto, microfoanele, difuzoarele sau orificiile de ventilație. Este important să nu fie așezată în zonele care se încălzesc în timpul funcționării telefonului.

Uleiurile esențiale de dafin nu trebuie aplicate direct pe telefon, deoarece pot afecta anumite materiale și suprafețe.

Frunza de dafin nu protejează telefonul de radiațiile electromagnetice și nu are efecte demonstrate asupra sănătății.

În final, ritualul poate rămâne un gest simbolic prin care oamenii își fixează obiectivele sau își exprimă dorințele. Dar pentru ca acestea să se transforme în realitate, sunt necesare acțiuni concrete, nu o frunză păstrată în spatele telefonului.