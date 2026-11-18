Campania de vaccinare a ovinelor și caprinelor împotriva variolei a început în județul Giurgiu, iar imunizarea este obligatorie și gratuită pentru crescători. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) precizează că vaccinul are timp de așteptare zero, astfel încât laptele și carnea provenite de la animalele vaccinate pot fi consumate fără restricții.

Campania a început duminică și urmărește limitarea răspândirii bolii, protejarea efectivelor și crearea condițiilor sanitar-veterinare necesare pentru reluarea exporturilor de animale vii.

„Campania de imunizare a ovinelor și caprinelor împotriva variolei a demarat duminică la nivelul județului Giurgiu, fiind o măsură esențială pentru protejarea fermierilor și a efectivelor de animale”, a transmis ANSVSA.

Vaccinarea este gratuită și obligatorie

Crescătorii nu trebuie să suporte costurile vaccinării. Potrivit ANSVSA, vaccinul este furnizat prin banca de vaccinuri a Comisiei Europene, iar campania este finanțată integral pentru proprietarii de animale. Imunizarea este obligatorie, autoritatea explicând că măsura este necesară pentru întreruperea lanțului de transmitere și prevenirea apariției unor noi focare.

Vaccinarea este realizată numai de medicii veterinari de liberă practică împuterniciți, sub supravegherea inspectorilor Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Giurgiu. „Vaccinul are timp de așteptare zero, astfel încât laptele și carnea pot fi consumate fără restricții”, precizează ANSVSA. Acest lucru înseamnă că vaccinarea nu impune o perioadă în care produsele provenite de la animale trebuie retrase de la consum din cauza administrării vaccinului.

Campania ar putea contribui la reluarea exporturilor

Miza campaniei nu este numai limitarea bolii în fermele din județ. ANSVSA precizează că imunizarea urmărește și crearea condițiilor sanitar-veterinare necesare pentru reluarea exporturilor de animale vii.

Președintele ANSVSA, Alexandru Nicolae Bociu, și Cristian Mortasivu, director general al Direcției Generale Sănătatea și Bunăstarea Animalelor, au efectuat marți o vizită de lucru în județ. Aceștia au avut întâlniri cu președintele Consiliului Județean Giurgiu, Toma-Florin Petcu, și cu directorul executiv al DSVSA Giurgiu, Constanța Petrescu. În cadrul discuțiilor a fost analizat stadiul vaccinării, dar și activitatea curentă, problemele și prioritățile operaționale ale instituției județene.

ANSVSA le cere crescătorilor să colaboreze cu medicii veterinari

Autoritatea sanitar-veterinară face apel la proprietarii de ovine și caprine să permită desfășurarea campaniei și să colaboreze cu medicii veterinari. „Facem un apel către toți crescătorii de ovine și caprine din județ să sprijine echipele de medici veterinari concesionari pentru buna desfășurare a campaniei!”, a transmis ANSVSA.

Vaccinarea este una dintre măsurile utilizate pentru limitarea răspândirii variolei ovinelor și caprinelor și pentru protejarea exploatațiilor din zonele afectate.