Franța intenționează să introducă, din 2027, o taxă pe produsele cu un conținut ridicat de zahăr, în cadrul măsurilor pentru combaterea obezității. Proiectul ar viza în principal produsele procesate și preambalate vândute în supermarketuri, în timp ce croissantele, prăjiturile și alte produse realizate în brutăriile tradiționale ar putea fi exceptate, notează Rapporteur.

Guvernul francez propune introducerea unei taxe pe produsele alimentare care conțin mai mult de 10 grame de zahăr la 100 de grame. Măsura este inclusă în proiectul de buget pentru 2027 și ar urma să aducă statului aproximativ 200 de milioane de euro anual.

Propunerea vine în contextul în care obezitatea afectează aproximativ 17% dintre adulții din Franța. Potrivit proiectului citat de publicația Contexte, în 2021, bolile asociate obezității, printre care diabetul și cancerul, au generat costuri de peste 50 de miliarde de euro pentru sistemul de asigurări de sănătate.

Taxa ar viza produsele cu peste 10 grame de zahăr la 100 de grame

Nivelul taxei ar varia între 4 și 22 de euro pentru 100 de kilograme de produs, în funcție de cantitatea de zahăr și de categoria alimentului.

Măsura ar include produse precum prăjituri, produse de patiserie și cereale pentru micul dejun, cu accent pe alimentele procesate și preambalate.

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În practică, proiectul ar afecta în special produsele fabricate industrial și comercializate în supermarketuri. Produsele realizate de brutării tradiționale și de alți producători artizanali ar putea fi exceptate.

Documentul justifică această diferență prin obiectivul de a „păstra” produsele artizanale franceze.

„60% dintre cumpărăturile alimentare se fac în supermarketuri”

Propunerea a împărțit organizațiile din domeniul sănătății și protecției consumatorilor.

Audrey Morice, reprezentantă a organizației pentru protecția consumatorilor Foodwatch France, consideră justificată concentrarea taxei asupra produselor comercializate în supermarketuri.

„În prezent, 60% dintre cumpărăturile alimentare din Franța sunt făcute în supermarketuri”, a declarat aceasta pentru Rapporteur.

Morice susține că taxa vizează alimentele cu un conținut ridicat de zahăr, consumate în special de copii. Ea a atras atenția și asupra faptului că aproximativ unul din șase copii din Franța este obez sau supraponderal.

„Scopul taxei este prevenția”, a afirmat reprezentanta Foodwatch.

Pe de altă parte, Liga Națională împotriva Obezității consideră că simplul criteriu al ambalării nu este suficient pentru a stabili ce produse ar trebui taxate.

Organizația susține că și produsele artizanale cu caracteristici nutriționale similare ar trebui luate în calcul.

Industria alimentară critică măsura

Asociația națională a industriei alimentare din Franța, ANIA, a criticat proiectul.

Președintele organizației, Jean-François Loiseau, a avertizat că, în cele din urmă, costul taxei va fi suportat de consumatori.

Dezbaterea pune astfel în discuție și diferența dintre produsele industriale și cele artizanale. Un produs realizat într-o brutărie tradițională poate avea un conținut ridicat de zahăr similar cu al unui produs ambalat, însă proiectul actual ar aplica taxarea diferit în funcție de modul și locul de comercializare.

Taxa nu este încă sigură

Proiectul nu este deocamdată o măsură definitivă. Guvernul lui Emmanuel Macron nu dispune de o majoritate parlamentară, iar adoptarea bugetului pentru 2027 este incertă.

În plus, apropierea alegerilor prezidențiale din Franța din 2027 complică și mai mult parcursul legislativ al măsurii.

Franța nu este singura țară europeană care analizează taxe legate de consumul de zahăr. În Germania, cancelarul Friedrich Merz a suspendat joi planurile pentru o taxă pe băuturile îndulcite, pe fondul îndoielilor privind existența unei majorități politice pentru adoptarea acesteia.