Rondelele de cereale, smoothie-urile de fructe, salatele simple sau iaurtul cu fructe sunt alegeri sănătoase, dar nu oferă întotdeauna suficientă sațietate dacă sunt consumate singure. Nutriționistul Tania Fântână explică ce ingrediente pot transforma aceste alimente în mese mai echilibrate.

„Eu chiar mănânc sănătos. Nu înțeleg de ce mi-e foame tot timpul și de ce nu slăbesc”. Este o situație pe care nutriționistul Tania Fântână spune că o întâlnește frecvent în discuțiile cu oamenii care încearcă să își îmbunătățească alimentația.

Faptul că un aliment este sănătos nu înseamnă automat că ține de foame timp îndelungat. Sațietatea depinde și de combinația dintre proteine, grăsimi, fibre și carbohidrați, dar și de cantitatea consumată.

Tania Fântână a identificat cinci alimente sau tipuri de preparate care pot lăsa senzația de foame la scurt timp după consum, dacă sunt consumate singure.

1. Rondelele de cereale

Rondelele de cereale sunt ușor de transportat și practice pentru o gustare rapidă. Problema apare atunci când sunt consumate singure.

- articolul continuă mai jos -

„Sunt ușoare, practice, nu au zahăr, dar singure nu îți oferă prea multă sațietate, deși sunt foarte concentrate în calorii”, explică nutriționistul.

Pentru a le transforma într-o variantă mai consistentă, acestea pot fi asociate cu o sursă de proteine sau grăsimi, precum brânză proaspătă, ou, hummus, guacamole sau fasole bătută.

„Folosește-le ca înlocuitori de pâine mai degrabă”, recomandă Tania Fântână.

2. Smoothie-ul de fructe

Un smoothie poate conține exclusiv ingrediente naturale și poate fi o modalitate simplă de a include fructe și legume în alimentație. Dacă este alcătuit însă doar din fructe și lichid, este posibil ca senzația de foame să reapară rapid.

„Dacă este doar fruct și lichid, îl bei foarte repede, ca pe apă, și nu ai multe elemente nutritive care să îți țină de foame”, spune nutriționistul.

Pentru mai multă sațietate, smoothie-ul poate fi completat cu o sursă de proteine și fibre, în funcție de restul alimentației.

3. Salata simplă

O salată mare nu este neapărat sinonimă cu o masă completă. Frunzele verzi, roșiile și castraveții au un conținut ridicat de apă și un aport caloric redus, însă o astfel de combinație poate să nu fie suficientă pentru o masă principală.

„O salată mare nu înseamnă automat o masă sățioasă. Dacă are doar frunze, roșii și castraveți, este posibil să cauți ceva de mâncare peste o oră”, explică Tania Fântână.

Pentru o masă mai echilibrată, nutriționistul recomandă adăugarea unei surse de proteine și a unor grăsimi sănătoase. Printre variante se numără puiul, peștele, oul, brânza, avocado sau năutul.

„Sunt ingredientele ce aduc nutrienți și gust și pot transforma salata într-o masă completă.”

4. Iaurtul cu fructe

Iaurtul cu fructe poate fi o alegere potrivită pentru o gustare, însă pentru multe persoane nu este suficient ca mic dejun.

„Pentru multe persoane, asta este mai degrabă o gustare decât un mic dejun”, spune nutriționistul.

Pentru ca masa să fie mai consistentă, iaurtul poate fi asociat cu nuci, semințe sau cereale, în funcție de necesarul individual și de restul alimentației din zi.

5. Fructele consumate singure

Fructele fac parte dintr-o alimentație echilibrată și sunt surse de vitamine, minerale și fibre. Totuși, consumate singure, acestea nu reprezintă pentru majoritatea oamenilor o masă principală suficient de sățioasă.

„Dacă știi că ți se face foame repede, combină-le cu iaurt, brânză, câteva nuci sau o sursă de proteină”, recomandă Tania Fântână.

Astfel, un măr poate fi consumat alături de iaurt și câteva nuci, iar fructele de pădure pot fi adăugate într-un iaurt cu semințe.

Alimentele sănătoase nu trebuie eliminate

Potrivit nutriționistului, soluția nu este renunțarea la aceste alimente, ci combinarea lor într-un mod care să ofere mai multă sațietate.

„Ideea nu este să scoți aceste alimente din meniul tău. Ci să înveți să le combini astfel încât ele să te hrănească și să-ți ia gândul de la mâncare pentru câteva ore bune”, conchide Tania Fântână.

Pentru persoanele care urmăresc scăderea în greutate, senzația de foame frecventă poate face mai dificilă menținerea unui aport alimentar adecvat. O masă construită în jurul unei surse de proteine, alături de legume, fibre și o cantitate potrivită de grăsimi, poate fi mai sățioasă decât consumul unui singur aliment considerat „sănătos”.