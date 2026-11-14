VIDEO | Mircea Matei, director general LacertA: Următoarea provocare a industriei viticole din România este investiția în brand. Deficitul comercial vine, de fapt, din brand

14 nov. 2026, Retail
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Cuprins
  1. Industria vinului trebuie să investească mai mult în branduri
  2. Turismul enologic, o strategie pentru promovarea vinurilor românești

Viticultura românească a făcut progrese importante în ultimii ani, pe fondul investițiilor în plantații, tehnologii și capacități de producție. Următoarea etapă pentru industria vinului ar trebui să fie construirea unor branduri puternice, diferențierea pe piață și dezvoltarea turismului enologic, consideră Mircea Matei, director general LacertA. Declarațiile au fost făcute în cadrul unui eveniment organizat de AIPROM.

Potrivit lui Mircea Matei, sectorul viticol românesc a beneficiat de investiții consistente în producție, inclusiv prin absorbția fondurilor europene. Acestea au contribuit la modernizarea plantațiilor și la introducerea unor tehnologii noi, care au îmbunătățit calitatea producției.

„Astăzi, viticultura românească stă foarte bine din punctul de vedere al calității plantațiilor și al tehnologiilor noi. În producție s-a investit”, a explicat directorul general LacertA.

Industria vinului trebuie să investească mai mult în branduri

În opinia sa, principala provocare pentru următorii ani nu mai este exclusiv creșterea capacității de producție, ci transformarea vinurilor românești în produse cu identitate și valoare recunoscută pe piață.

Mircea Matei consideră că deficitul comercial din sectorul vinului nu este explicat doar prin diferențele de producție sau prin calitatea produselor, ci și prin lipsa unor branduri suficient de puternice.

„Următoarea provocare a industriei viticole și de vinificație este de a investi în brand. Pentru că acel deficit comercial vine din produs, dar, de fapt, vine din brand”, a declarat sursa citată.

Pentru a concura mai bine pe piețele interne și internaționale, cramele trebuie să construiască strategii comerciale clare, să identifice publicul căruia i se adresează și să își diferențieze produsele.

Un exemplu este valorificarea soiurilor și a specificului regional. În zona Dealu Mare, unde activează și crama LacertA, Feteasca Neagră poate reprezenta unul dintre elementele de identitate în jurul cărora producătorii își pot construi oferta și comunicarea.

Turismul enologic, o strategie pentru promovarea vinurilor românești

O altă direcție pe care cramele din Dealu Mare o au în vedere este dezvoltarea turismului enologic, prin degustări, tururi ghidate și experiențe organizate direct în crame.

Mircea Matei consideră că întâlnirea consumatorilor cu locul în care este produs vinul și cu oamenii din spatele acestuia poate contribui la consolidarea relației dintre public și brand.

„Poveștile sunt acolo, oamenii care fac vinul și poveștile sunt acolo și ne axăm eforturile să aducem cât mai mulți oameni la cramă”, a explicat directorul general LacertA.

Turismul enologic poate genera venituri directe pentru producători, prin degustări și vizite, dar are și un rol important în promovarea brandului. Experiența vizitării unei crame le oferă consumatorilor ocazia să descopere produsele, să înțeleagă specificul lor și să dezvolte o relație mai apropiată cu producătorul.

„Este un foarte bun mijloc de a comunica. E o conexiune intimă cu un brand și, în perspectiva mea, aceasta este o strategie importantă în construcția brandului și pentru veniturile pe care le poți genera direct acolo”, a mai spus Mircea Matei.

Astfel, după o perioadă în care investițiile s-au concentrat în special pe modernizarea producției, industria vinului românesc are nevoie de strategii prin care să își valorifice mai bine produsele, identitatea regională și potențialul turistic.

Conținut editorial asistat de inteligența artificială și verificat de editor uman.

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