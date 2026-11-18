Un sortiment de brânză care a obținut una dintre cele mai importante distincții la nivel internațional va ajunge în curând pe rafturile supermarketurilor Mercadona din Spania. Este vorba despre brânza cu usturoi negru produsă de compania Valle de San Juan, recompensată cu un premiu Super Gold la ediția din 2026 a World Cheese Awards, unul dintre cele mai importante concursuri dedicate brânzeturilor din întreaga lume.

Distincția este cu atât mai importantă cu cât doar 108 dintre cele 5.330 de produse înscrise în competiție au reușit să obțină acest nivel de recunoaștere. Brânza premiată va putea fi cumpărată de consumatori începând din luna decembrie, odată cu introducerea sa în oferta Mercadona.

Patru premii pentru producătorul spaniol Valle de San Juan

Ediția din acest an a World Cheese Awards s-a desfășurat la Córdoba și a adus rezultate foarte bune pentru compania spaniolă Valle de San Juan, cu sediul în provincia Palencia.

Producătorul a obținut în total patru distincții, iar cea mai importantă a fost acordată sortimentului său cu usturoi negru. Pe lângă premiul Super Gold, compania a mai primit o medalie de argint pentru brânza cu sos Salsa Brava și două medalii de bronz pentru variantele cu trufe și afumate.

Organizat de Guild of Fine Food, concursul World Cheese Awards este considerat unul dintre cele mai prestigioase evenimente internaționale din industria brânzeturilor. În fiecare an, competiția reunește mii de produse provenite din diferite țări, evaluate de specialiști din domeniu.

Ce are special brânza cu usturoi negru premiată cu Super Gold

Produsul care a atras atenția juriului este o brânză maturată, cu pastă presată, realizată din lapte pasteurizat. Ingredientul care îi oferă personalitatea aparte este usturoiul negru, adăugat în timpul procesului de fabricație, notează Time Out Madrid.

Prin fermentare lentă, usturoiul negru dezvoltă o aromă diferită de cea a usturoiului obișnuit. Gustul capătă note dulci și ușor prăjite, cu accente umami și nuanțe care amintesc de lemn-dulce și fructe oleaginoase. La final, rămâne un gust persistent, care diferențiază acest sortiment de brânzeturile maturate clasice.

Premiul Super Gold confirmă aprecierea de care s-a bucurat produsul în competiție și îl plasează printre cele mai bine evaluate brânzeturi ale ediției din 2026.

Spania a obținut 37 de distincții Super Gold

Rezultatul companiei Valle de San Juan face parte dintr-o performanță mai amplă a producătorilor spanioli. În cadrul ediției din acest an, brânzeturile din Spania au câștigat 37 de medalii Super Gold, reprezentând mai mult de o treime din totalul distincțiilor acordate la această categorie.

Pentru consumatori, vestea interesantă este că un produs recunoscut la unul dintre cele mai importante concursuri internaționale de profil nu va rămâne rezervat magazinelor specializate. Brânza cu usturoi negru Valle de San Juan urmează să intre în sortimentul Mercadona în decembrie, ceea ce o va face accesibilă unui public mult mai larg.

Astfel, un produs care a concurat alături de mii de brânzeturi din întreaga lume și a obținut una dintre cele mai importante distincții ale competiției va putea fi descoperit direct de pe rafturile unui supermarket.