Atunci când merg la restaurant, bucătarii nu privesc meniul la fel ca ceilalți clienți. Experiența din bucătărie îi face să observe detalii pe care mulți dintre noi le trecem cu vederea: ezitarea ospătarului, preparatele prea complicate sau specialitățile care apar în meniu la început de săptămână.

Opt chefi au fost întrebați ce evită să comande atunci când ies în oraș, iar răspunsurile lor oferă câteva indicii interesante despre cum putem alege mai bine mâncarea la restaurant.

De la specialitățile zilei de luni până la preparatele cu prea multă smântână, fiecare are propriile reguli. Unele sunt bazate pe experiență profesională, altele țin pur și simplu de gust.

Ospătarul îți poate da indicii despre ce merită comandat

Unul dintre cele mai importante sfaturi vine de la Aarthi Sampath, bucătar din New York. Pentru ea, un semnal de alarmă apare atunci când ospătarul nu pare convins de preparatul pe care îl recomandă. „Dacă există un fel de mâncare pe care nu îl voi comanda niciodată la un restaurant, acela este cel pentru care ospătarul nu se arată entuziasmat”, spune aceasta.

Sampath obișnuiește să pună o întrebare simplă înainte de a lua o decizie: „Ați comanda asta?”. Dacă angajatul ezită sau încearcă să o îndrume discret spre alt preparat, preferă să țină cont de reacția lui. „Ospătarul știe – ascultați-l!”

Chris McLaurin este de acord cu această abordare. Formulări precum „puteți să-l comandați” sau „nu e preferatul meu, dar oamenilor le place” îi ridică semne de întrebare. În opinia sa, răspunsurile de acest fel pot transmite mai multe decât o recomandare directă.

De ce unii bucătari evită specialitățile zilei de luni

Unul dintre cele mai cunoscute avertismente din lumea restaurantelor este legat de meniul de luni. Carlos Barroz, bucătar-șef din New York, spune că evită specialitățile zilei în această zi a săptămânii. Motivul invocat de el este legat de organizarea bucătăriilor: unele preparate prezentate drept specialități ar putea folosi ingrediente sau resturi rămase din weekend. „Sunt adesea resturi din weekend”, explică Barroz.

Este însă important de precizat că aceasta este o observație bazată pe experiența sa, nu o regulă valabilă pentru toate restaurantele. Modul în care sunt gestionate ingredientele și preparatele diferă de la o bucătărie la alta.

Pastele Alfredo și preparatele prea complicate nu îi conving pe toți

Glenn Rolnick, director culinar, are o altă alegere pe lista preparatelor pe care preferă să le evite: pastele Alfredo.

Nu este vorba neapărat despre calitatea rețetei, ci despre felul în care i se pare că evoluează gustul de la o îmbucătură la alta. „Sosurile cu smântână sunt foarte sățioase, iar la Alfredo fiecare îmbucătură are, pentru mine, exact același gust”, explică acesta.

Chris Meier, bucătar-șef la The Curtis din Denver, privește meniul dintr-o perspectivă diferită. El nu este atras de preparatele care par excesiv de elaborate și preferă să aleagă ceva cât mai simplu.

Pentru el, un fel de mâncare aparent banal poate spune multe despre priceperea echipei din bucătărie. Preparatele simple lasă mai puțin loc pentru a ascunde greșelile și arată dacă ingredientele și tehnicile sunt bine stăpânite.

De ce Rafa de la Rosa evită creveții cu usturoi

Rafa de la Rosa, sous-chef la Minetta Tavern, are rezerve în privința preparatului gambas al ajillo, cunoscut pentru combinația de creveți și usturoi.

Motivul nu este că nu îi place această mâncare, ci faptul că versiunile pe care le întâlnește în restaurantele din Statele Unite se îndepărtează, în opinia sa, prea mult de rețeta spaniolă autentică.

Preparatul este popular în bucătăria Spaniei, unde creveții sunt gătiți, de regulă, cu usturoi și ulei de măsline, uneori cu ardei iute. Pentru un bucătar care cunoaște rețeta originală, diferențele de gust și preparare pot fi ușor de observat.

O comandă făcută la Lyon, pe care Brian Rae nu o va repeta

Brian Rae, director culinar la ES Hospitality din Boston, a avut o experiență care l-a făcut să fie mult mai atent la denumirile preparatelor din meniurile străine.

În timpul unei vizite la Lyon, în Franța, a comandat andouillette, crezând că este un cârnat obișnuit. A descoperit însă că ingredientele erau cu totul altele decât se aștepta. „Se pare că andouillette este un cârnat umplut cu stomac și intestine”, povestește el.

Preparatul face parte din tradiția gastronomică franceză și este cunoscut tocmai pentru ingredientele și aroma sa puternică. Pentru cei care nu sunt familiarizați cu el, denumirea din meniu nu oferă întotdeauna suficiente indicii despre ce urmează să primească în farfurie.

Experiența lui Rae este un bun motiv pentru a întreba ospătarul despre ingredientele unui preparat înainte de a-l comanda, mai ales atunci când este vorba despre specialități locale.

Există și bucătari care nu evitată nici un fel de mâncare

Nu toți chefii au o listă de preparate pe care le ocolesc. Erik Niel, bucătar și proprietar al trei restaurante din Chattanooga, Tennessee, spune că nu ar putea indica un fel de mâncare pe care să nu îl comande niciodată.

Dimpotrivă, el consideră că uneori cele mai simple alegeri pot deveni cele mai reușite experiențe culinare. „Ați fi surprinși cât de des cel mai banal fel de pe meniu poate fi cel mai bun lucru care se întâmplă într-o bucătărie”, spune Niel.

Mesajul său este diferit de cel al colegilor care au preferințe stricte: un preparat nu trebuie să fie sofisticat sau neobișnuit pentru a fi foarte bun.

Sfatul lui Anthony Bourdain despre peștele comandat lunea

Discuția despre preparatele pe care este mai bine să le eviți la restaurant amintește inevitabil de unul dintre sfaturile cunoscute ale regretatului bucătar și prezentator Anthony Bourdain. Acesta recomanda, la un moment dat, să nu comanzi pește lunea.

Ideea pornește de la modul în care funcționează aprovizionarea restaurantelor și de la faptul că, în anumite locuri, peștele ar putea să nu fie la fel de proaspăt la începutul săptămânii.

Totuși, Bourdain a revenit ulterior asupra acestui sfat și l-a nuanțat. Așadar, regula nu trebuie tratată ca un adevăr universal, mai ales în cazul restaurantelor care au aprovizionare constantă și lanțuri de distribuție bine organizate, notează Mediafax Italia.

Ce putem învăța din recomandările bucătarilor

Sfaturile celor opt chefi au un lucru în comun: experiența lor îi face să fie atenți la detalii înainte de a comanda. Nu este nevoie să eliminăm din start anumite preparate sau să evităm toate specialitățile zilei de luni.

În schimb, putem pune câteva întrebări simple: ce ingrediente conține preparatul, cât de proaspete sunt produsele folosite și care este recomandarea reală a personalului?

Uneori, cea mai bună alegere nu este cel mai scump sau mai spectaculos fel din meniu, ci preparatul simplu pe care bucătăria îl pregătește foarte bine.