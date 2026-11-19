Consiliul Concurenței dezminte informațiile potrivit cărora ar fi solicitat închiderea restaurantului Memo 10 și a cantinelor sociale administrate de Primăria Cluj-Napoca. Autoritatea precizează că nu a primit sesizări privind activitatea restaurantului și că nu a cerut închiderea acestor unități, după controversele apărute în spațiul public.

„Consiliul Concurenței nu a primit sesizări referitoare la activitatea restaurantului Memo 10. Totodată, autoritatea de concurență nu a solicitat închiderea cantinelor sociale administrate de Primăria Cluj-Napoca”, transmite instituția într-un comunicat citat de Economedia.

Reprezentanții Consiliului Concurenței precizează că sunt deschiși dialogului cu autoritățile locale, inclusiv cu Primăria Cluj-Napoca, pentru a oferi clarificări privind aspectele care intră în competența instituției.

Controversa a pornit de la informații privind posibila închidere a cantinelor sociale

Precizările vin după apariția unor informații potrivit cărora restaurantul Memo 10 și cantinele sociale administrate de municipalitate ar urma să își înceteze activitatea în urma unor observații ale Consiliului Concurenței.

Potrivit informațiilor vehiculate în spațiul public, autoritatea ar fi intervenit în urma unor sesizări venite din partea unor reprezentanți ai sectorului HoReCa, care ar fi reclamat concurența făcută de unitățile de alimentație publică administrate de primărie.

Informația a fost lansată în spațiul public de viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea, și a generat reacții din partea cetățenilor. A fost inițiată inclusiv o petiție împotriva închiderii acestor spații, cunoscute pentru preparatele vândute la prețuri accesibile.

Prin comunicatul transmis, Consiliul Concurenței clarifică faptul că nu a solicitat închiderea cantinelor sociale și că nu a primit sesizări referitoare la restaurantul Memo 10.

Emil Boc: Restaurantul Memo 10 nu se închide de anul viitor

Și primarul Emil Boc a intervenit în dezbaterea publică. Miercuri, acesta a declarat că restaurantul Memo 10, administrat de Primăria Cluj-Napoca, nu se va închide începând de anul viitor.

Declarația vine în contextul îngrijorărilor privind viitorul unităților de alimentație publică ale municipalității, care oferă preparate la prețuri accesibile.