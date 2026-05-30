Mulți pacienți vin la cabinet îngrijorați de periaj sau de detartraj, dar omit să se uite în farfurie, pentru că de acolo pleacă paradontoza, a declarat, într-un interviu pentru G4Food, medicul stomatolog Fadi Cherry.

G4Food: Ce alimente agravează inflamația gingiilor?

Dr. Fadi Cherry: Alimentele ultraprocesate – pâinea albă, mezelurile, snacksurile ambalate, fast-food-ul – sunt combustibilul silențios al inflamației gingivale. Bogate în zahăr rafinat, grăsimi trans și aditivi, acestea hrănesc bacteriile patogene din biofilmul dentar și perturbă echilibrul microbiomului bucal. La polul opus, alimentele integrale, legumele, fructele cu indice glicemic scăzut, au un efect antiinflamator dovedit și protejează țesuturile parodontale.

Zahărul, inamicul numărul 1 al dinților

G4Food: Zahărul influențează evoluția parodontozei?

Dr. Fadi Cherry: Dacă ar exista un singur aliment pe care i-aș ruga pe pacienții mei să îl reducă drastic, acela ar fi zahărul. Relația dintre zahăr și boala parodontală este bidirecțională și insidioasă – zahărul nu doar hrănește bacteriile patogene, ci generează și o inflamație sistemică de fond care accelerează distrucția osoasă și ligamentară. Mai mult, legătura strânsă dintre consumul excesiv de zahăr, rezistența la insulină și boala parodontală face ca diabetul și afecțiunile gingivale să se agraveze reciproc. Un pacient care consumă mult zahăr va vedea o progresie mai rapidă a bolii, indiferent cât de des și bine executat este periajul.

G4Food: Băuturile acidulate sau energizante afectează gingiile?

Dr. Fadi Cherry: Ce se întâmplă în gura unui pacient care consumă zilnic energizante devine vizibil în cabinet mult mai repede decât ne-am aștepta. Aciditatea ridicată a acestor băuturi erodează smalțul și cementul radicular, expunând zona de colet a dintelui și făcând dinții vulnerabili la atacul bacterian. Pe lângă zahărul sau îndulcitorii fermentabili care stimulează flora patogenă, cafeina și taurina au și un efect vasoconstrictor, practic reducând fluxul sanguin la nivelul gingiei – mascând uneori semnele precoce ale inflamației și întârziind diagnosticul.

Cafeaua, un aliat al sănătății dinților

G4Food: Cafeaua sau alcoolul au impact asupra bolii parodontale?

Dr. Fadi Cherry: Vestea bună pentru iubitorii de cafea: consumată moderat și fără zahăr, cafeaua conține polifenoli cu proprietăți antiinflamatoare care pot fi benefici pentru gingie. Vestea mai puțin bună vine dinspre alcool, care este net negativ pentru sănătatea parodontală. Acesta reduce producția de salivă, perturbă răspunsul imun local și interferează cu procesele de vindecare tisulară. În practică, pacienții cu consum cronic de alcool răspund mai slab la tratamentele parodontale și au un risc semnificativ crescut de recidivă – un aspect pe care îl discutăm deschis la consultație.

Despre dietă și vindecare

G4Food: Ce alimente ajută la vindecarea gingiilor?

Dr. Fadi Cherry: Dacă tratamentul parodontal este jumătate din ecuație, alimentația este cealaltă jumătate – și mulți pacienți o ignoră complet. Gingiile au nevoie de aceleași „materiale de construcție” ca orice alt țesut din corp: antioxidanți care să combată inflamația, vitamine care să susțină sinteza de colagen și minerale care să consolideze osul alveolar. Practic, o farfurie colorată și variată – care să conțină legume cu frunze verzi, fructe de pădure bogate în antioxidanți, pește, nuci, ouă – este unul dintre cele mai bune lucruri pe care un pacient le poate face între două ședințe de tratament.

G4Food: Ar trebui să cresc aportul de vitamine sau minerale?

Dr. Fadi Cherry: Două deficiențe apar constant în cabinetul meu în rândul pacienților cu probleme gingivale: vitamina C și vitamina D. Vitamina C este esențială pentru sinteza colagenului – proteina care formează practic structura gingiei — iar lipsa ei face ca țesuturile să devină friabile și predispuse la sângerare. Vitamina D, pe de altă parte, modulează răspunsul imun și este direct implicată în metabolismul osos. Nu înseamnă că toată lumea trebuie să ia suplimente, dar o alimentație săracă în aceste vitamine va scădea eficiența oricărui tratament parodontal, oricât de bine ar fi realizat.

Suplimentele nu fac minuni, dar pot fi de ajutor

G4Food: Există suplimente recomandate pentru sănătatea gingiilor?

Dr. Fadi Cherry: Suplimentele nu înlocuiesc nici tratamentul, nici alimentația corectă – dar pot fi un sprijin valoros în anumite situații. Vitamina C, vitamina D și zincul sunt cele mai relevante din perspectivă parodontală. Acizii grași Omega-3, găsiți și în pește gras sau semințe de in, au proprietăți antiinflamatoare documentate care pot reduce severitatea inflamației gingivale. Recomand întotdeauna pacienților mei să discute cu medicul de familie înainte de a începe orice cură de suplimentare – nu pentru că ar fi periculoasă, ci pentru că eficiența ei depinde mult de contextul biologic individual.

G4Food: Proteinele influențează regenerarea țesuturilor gingivale?

Dr. Fadi Cherry: Absolut, și este poate cel mai subestimat aspect al nutriției în contextul bolii parodontale. Gingia, osul alveolar și ligamentele parodontale sunt structuri vii, care se regenerează constant – iar această regenerare depinde direct de disponibilitatea aminoacizilor esențiali. Un pacient cu un aport proteic insuficient, fie că urmează o dietă restrictivă, fie că pur și simplu mănâncă dezechilibrat, se va vindeca mai lent după orice intervenție parodontală. În cabinetul meu, atunci când observ o vindecare mai lentă decât mă aștept, una dintre primele întrebări pe care le pun este legată de obiceiurile alimentare.

Despre obiceiuri alimentare și boala parodontală

G4Food: Este mai important ce mănânc sau cât de des mănânc?

Dr. Fadi Cherry: Este o întrebare pe care o primesc rar, dar care merită un răspuns sincer: ambele contează, dar din motive diferite. Calitatea alimentelor determină nivelul de inflamație din organism și materialele disponibile pentru vindecare. Frecvența meselor, în schimb, influențează direct mediul acid din cavitatea bucală – de fiecare dată când mâncăm, pH-ul oral scade și bacteriile devin mai active. Un pacient care mănâncă trei mese echilibrate pe zi oferă cavitatii bucale perioade de recuperare între expunerile la acid. Unul care ronțăie ceva la fiecare oră nu îi oferă niciodată această pauză, ceea ce se poate dovedi extrem de dăunător pentru sănătatea orală.

G4Food: Deci gustările dese influențează evoluția bolii?

Dr. Fadi Cherry: Din păcate, da – și acesta este unul dintre obiceiurile cel mai greu de corectat. Fiecare gustare, chiar și una aparent inofensivă, prelungește perioada în care bacteriile din biofilmul dentar au „combustibil” disponibil. Dinții și gingiile nu apucă să se recupereze între atacuri. Pacienților mei le explic simplu: nu este vorba că nu ai voie să mănânci nimic între mese, ci că gustările frecvente cu alimente dulci sau procesate sunt, practic, o agresiune continuă asupra unui țesut deja inflamat. O gustare ocazională cu nuci, legume crude sau brânză este cu totul altceva.

G4Food: Mestecatul pe o anumită parte poate agrava problema?

Dr. Fadi Cherry: Acesta este un semnal clinic pe care îl iau foarte în serios în cabinet. Când un pacient mestecă predominant pe o singură parte, de obicei o face pentru că ceva îl deranjează pe cealaltă – durere, sensibilitate, mobilitate dentară. Problema este că partea „de sprijin” devine suprasolicitată, ceea ce accelerează uzura și poate agrava afecțiunile parodontale existente prin suprasarcină ocluzală. În același timp, partea evitată acumulează mai multă placă bacteriană, tocmai pentru că nu este „curățată” mecanic prin actul masticației. Este un cerc vicios pe care îl întrerup întotdeauna prin tratament și, unde e nevoie, echilibrare ocluzală.

Alimente de evitat după tratamentul parodontal

G4Food: Ce ar trebui să evit după un detartraj sau tratament parodontal?

Dr. Fadi Cherry: Primele 24-48 de ore după orice intervenție parodontală sunt critice pentru vindecare, iar alimentația joacă un rol important în această fereastră. Recomand evitarea alimentelor colorate,tari, crocante sau lipicioase care pot colora dintii, irita țesuturile și întârzia cicatrizarea. Alimentele și băuturile foarte fierbinți sau foarte reci pot accentua sensibilitatea post-procedurală. Alcoolul și fumatul – inclusiv în primele zile – perturbă serios procesul de vindecare și le cer pacienților mei să le evite cu strictețe. Ideal, în această perioadă, o alimentație moale, la temperatură neutră și bogată în proteine și vitamine; acesta este cel mai bun aliat al tratamentului.

Stilul de viață și fumatul pot accelera parodontoza

G4Food: Fumatul combinat cu anumite obiceiuri alimentare accelerează parodontoza?

Dr. Fadi Cherry: Fumatul este, fără îndoială, unul dintre cei mai agresivi factori de risc pentru boala parodontală – iar când îl combinăm cu o alimentație proinflamatorie, efectul nu se adună, se multiplică. Fumul de țigară reduce fluxul sanguin la nivelul gingiei și maschează sângerarea, ceea ce face ca boala să progreseze silențios, fără semnalele de alarmă obișnuite. Când adăugăm în ecuație o dietă bogată în zahăr, alcool și alimente ultraprocesate, care alimentează inflamația sistemică, obținem un teren extrem de ostil pentru țesuturile parodontale. În cabinet, pacienții fumători cu obiceiuri alimentare deficitare sunt cei la care văd cele mai rapide și mai severe evoluții ale bolii.

G4Food: Deshidratarea sau consumul redus de apă afectează gingiile?

Dr. Fadi Cherry: Este un subiect pe care îl abordez la aproape fiecare consultație, pentru că puțini pacienți fac legătura dintre hidratare și sănătatea orală. Saliva este primul mecanism de apărare al cavității bucale – neutralizează acizii si spală resturile alimentare. Când nu bem suficientă apă, producția de salivă scade, iar acest echilibru se destabilizează. Gingiile devin mai vulnerabile la iritații, bacteriile proliferează mai ușor, iar pacienții cu uscăciunea gurii au un risc semnificativ mai mare de a dezvolta sau de a agrava o boală parodontală existentă. Uneori, cel mai simplu sfat pe care îl pot da unui pacient este: bea mai multă apă.

G4Food: Există legături între parodontoza și diabet/alimentație?

Dr. Fadi Cherry: Această relație este una dintre cele mai bine documentate din medicina dentară modernă și o consider esențială pentru înțelegerea bolii parodontale ca afecțiune sistemică, nu doar orală. Diabetul și boala parodontală se influențează reciproc într-un cerc vicios: glicemia crescută favorizează inflamația și reduce capacitatea de apărare a țesuturilor, agravând boala parodontală, iar boala parodontală necontrolată face la rândul ei mai dificilă menținerea echilibrului glicemic. Alimentația este aspectul care le leagă pe ambele – o dietă bogată în zahăr și carbohidrați rafinați alimentează simultan dezechilibrul glicemic și inflamația gingivală. De aceea, când am în cabinet un pacient diabetic cu probleme parodontale, îi spun întotdeauna că tratamentul stomatologic și controlul dietei merg mână în mână.

Sfaturi practice pentru menținerea sănătății dinților

G4Food:Există alimente prea dure sau prea fierbinți pe care ar trebui să le evit?

Dr. Fadi Cherry: Răspunsul meu sincer este: depinde de stadiul în care te afli. Pentru un pacient cu gingie sănătoasă, un măr crocant sau o supă fierbinte nu reprezintă nicio problemă – dimpotrivă, alimentele cu textură fermă pot avea chiar un efect de autocurățare a suprafețelor dentare. Situația se schimbă radical când vorbim despre un pacient cu boală parodontală activă sau aflat în recuperare după o intervenție. Alimentele foarte dure – covrigii, nucile întregi – pot traumatiza mecanic un țesut deja fragilizat. Cele foarte fierbinți pot accentua inflamația și sensibilitatea. Regula practică pe care o dau în cabinet este simplă: dacă te doare sau te deranjează când mănânci ceva, acel aliment nu te ajută în acest moment.

G4Food:Ce tip de dietă este mai bună pentru sănătatea orală, pe termen lung?

Dr. Fadi Cherry: Nu există o dietă special inventată pentru dinți și gingii – și cred că aceasta este, de fapt, vestea bună. Ceea ce protejează inima, creierul și metabolismul protejează și cavitatea bucală. O alimentație bazată pe alimente integrale, bogată în legume și fructe variate, cu proteine de calitate din pește, ouă și legume, cu grăsimi bune din nuci și ulei de măsline și săracă în zahăr rafinat și alimente ultraprocesate – aceasta este, în opinia mea, cea mai bună investiție pe termen lung atât pentru sănătatea orală, cât și pentru sănătatea generală. Pacienților mei le spun adesea că gura este o fereastră către restul organismului. O gingie sănătoasă nu este un detaliu cosmetic – este un indicator al sănătății întregului corp.