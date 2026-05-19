Persoanele trecute de 50 de ani ar putea avea nevoie de un aport mai mare de proteine decât recomandările standard utilizate în prezent pentru adulți. Specialiștii avertizează că, odată cu înaintarea în vârstă, organismul își modifică modul în care utilizează proteinele, iar acest lucru poate influența masa musculară, forța și sănătatea generală. Potrivit publicației Eating Well, mulți adulți nu consumă suficiente proteine, deși acestea devin tot mai importante pe măsură ce vârsta înaintează.

Recomandarea standard pentru adulți este de 0,8 grame de proteine pe kilogram de greutate corporală pe zi. Dar noile cercetări sugerează că persoanele în vârstă au nevoie de un aport mai mare. Experții recomandă între 1 și 1,2 grame de proteine pe kilogram de greutate corporală zilnic. Cantitatea exactă poate varia în funcție de mai mulți factori, inclusiv starea de sănătate, nivelul de activitate fizică și vârsta. Specialiștii spun că schimbările naturale care apar în organism odată cu înaintarea în vârstă pot afecta modul în care corpul procesează proteinele. „În plus, schimbările hormonale, cum ar fi cele asociate cu menopauza, pot afecta masa musculară și metabolismul proteinelor, subliniind și mai mult importanța unui aport adecvat de proteine”, a explicat expertul Lauren Manaker.

De ce avem nevoie de proteine

Proteinele au un rol esențial în numeroase procese din organism. Acestea contribuie la formarea și menținerea mușchilor, oaselor, pielii și organelor și sunt implicate în producerea enzimelor, hormonilor și anticorpilor. „Proteinele sunt esențiale pentru aproape fiecare funcție a corpului. Acestea servesc drept elemente constitutive pentru mușchi, oase, piele și organe și joacă un rol esențial în producerea de enzime, hormoni și anticorpi”, a mai explicat Lauren Manaker. El atrage atenția că proteinele sunt importante și pentru sănătatea creierului și pentru funcționarea sistemului imunitar. Pe măsură ce oamenii înaintează în vârstă, menținerea masei musculare devine o preocupare importantă. Scăderea forței și a masei musculare poate duce la reducerea mobilității și la creșterea riscului de căderi și fracturi.

Cercetările citate de publicație arată că un aport mai mare de proteine poate limita o parte dintre efectele asociate procesului de îmbătrânire. „Pe măsură ce îmbătrânim, organismul devine mai puțin eficient în utilizarea proteinelor, ceea ce înseamnă că adulții mai în vârstă au nevoie de puțin mai multe proteine pentru a obține aceleași efecte ca persoanele mai tinere”, a declarat nutriționistul Lisa Young.

Specialiștii recomandă și modificări simple ale obiceiurilor alimentare. Ei susțin că proteinele ar trebui distribuite pe parcursul întregii zile, atât în mesele principale, cât și în gustări. Un mic dejun bogat în proteine, introducerea leguminoaselor în diferite preparate sau adăugarea de semințe, nuci și brânză în alimentație pot reprezenta metode simple prin care necesarul zilnic poate fi atins mai ușor. Experții spun că un consum adecvat de proteine după vârsta de 50 de ani poate deveni un element important pentru susținerea unei îmbătrâniri sănătoase și pentru menținerea unei calități mai bune a vieții.