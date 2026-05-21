Cafeaua este asociată cel mai frecvent cu energia de dimineață și cu creșterea nivelului de atenție. Însă un nou studiu sugerează că efectele sale ar putea merge mai departe. Cercetătorii au descoperit o posibilă legătură între consumul moderat de cafea și un risc mai redus de stres și tulburări de dispoziție. Totuși, specialiștii atrag atenția că există o limită peste care beneficiile pot începe să dispară.

Studiul, publicat în revista Journal of Affective Disorders și citat de Real Simple, a analizat date din UK Biobank, una dintre cele mai ample baze de date medicale din lume. Cercetarea a inclus aproape 500.000 de persoane din Marea Britanie și a urmărit relația dintre consumul de cafea și apariția unor tulburări asociate stresului și dispoziției.

Două sau trei cești par să reprezinte „zona optimă”

Rezultatele au arătat că persoanele care consumau cantități moderate de cafea aveau cele mai mici șanse de a dezvolta tulburări asociate stresului și anxietății. Potrivit cercetării, intervalul considerat optim a fost de două până la trei cești pe zi. Participanții care consumau această cantitate au înregistrat cele mai bune rezultate comparativ cu cei care nu consumau deloc cafea sau cu cei care beau cantități mai mari.

Cercetătorii au descris fenomenul drept o relație în formă de „J”. Cu alte cuvinte, beneficiile cresc până la un anumit punct și încep apoi să scadă dacă aportul devine prea mare.

Beneficiile nu par să fie legate doar de cofeină

Un rezultat care a atras atenția cercetătorilor a fost faptul că efectele au fost observate inclusiv în cazul cafelei decofeinizate. Acest lucru sugerează că beneficiile nu sunt generate exclusiv de cofeină. Specialiștii spun că alte substanțe din cafea, precum antioxidanții și compușii bioactivi, ar putea avea un rol important.

Un alt studiu a observat diferențe la nivelul microbiomului intestinal în cazul persoanelor care consumă cafea. Cercetătorii au asociat aceste diferențe cu niveluri mai reduse de stres, depresie și impulsivitate.

Prea multă cafea poate avea efectul opus

Specialiștii avertizează însă că mai mult nu înseamnă neapărat mai bine. Consumul ridicat de cafea poate produce efecte nedorite precum agitație, accelerarea ritmului cardiac și tulburări de somn. Unele cercetări sugerează că la cinci sau mai multe cești pe zi riscul unor efecte negative începe să crească.

Persoanele sensibile la cofeină pot resimți efecte chiar și la cantități mai mici. Printre simptome se numără neliniștea, tremurul, nervozitatea sau senzația de palpitații.

Autorii și experții citați subliniază că rezultatele trebuie interpretate cu prudență. Studiul este unul observațional, ceea ce înseamnă că identifică o asociere, nu demonstrează că aeastă băutură reduce direct stresul sau anxietatea. Este posibil ca și alți factori, precum stilul de viață, alimentația, somnul sau activitatea fizică, să influențeze rezultatele.

Specialiștii mai atrag atenția că băutul cafelei nu trebuie privit ca tratament pentru anxietate sau depresie. Ei spun că poate face parte dintr-un stil de viață echilibrat, însă răspunsul organismului diferă de la o persoană la alta.