Brandul românesc Eliada a obținut noi medalii la competițiile internaționale dedicate uleiului de măsline de la Atena și Berlin. Cătălin Adam, cofondatorul brandului, a declarat pentru G4Food că piața locală începe să se schimbe, iar consumatorii români devin tot mai atenți la calitatea uleiului de măsline premium.

Brandul românesc Eliada continuă seria performanțelor internaționale, după ce a obținut noi distincții la două dintre cele mai importante competiții dedicate uleiului de măsline premium: Athena International Olive Oil Competition și Berlin Global Olive Oil Awards.

Cătălin Adam, cofondatorul Eliada, spune că aceste premii reprezintă o validare importantă pentru un brand românesc care produce ulei premium în Grecia și care încearcă să educe piața locală în privința calității.

„În primul rând, aceste concursuri internaționale contează foarte mult. Acolo sunt degustători profesioniști, echipe de degustători selectați din toată lumea. Sunt din Grecia, din Turcia și din multe alte țări. Ei sunt selectați ca degustători, iar un ulei trece prin mai multe degustări înainte să se facă fișa finală a produsului. Degustătorii degustă în blind, nu știu ce degustă, se dau note și practic asta este atestarea calității uleiului respectiv.

Pentru noi înseamnă foarte mult, ca brand românesc de ulei de măsline, chiar dacă producția se face în Grecia. Ne conferă o credibilitate mult mai mare în ochii consumatorilor și ai publicului țintă din România”, a declarat Cătălin Adam pentru G4Food.

„Unii producători greci sunt surprinși”

Întrebat cum reacționează producătorii greci atunci când văd că un brand construit de români începe să câștige medalii importante, antreprenorul spune că reacțiile sunt diferite.

„Divers reacționează. Unii sunt mirați, încântați, alții sunt puțin șocați și poate nu le convine chiar atât de mult lucrul ăsta. Dar nu pot să spun că le luăm fața. Suntem încă la cot cu ei. O medalie de aur nu înseamnă că ești singurul cu medalie de aur. Medaliile se acordă pe baza unui punctaj.

Anul trecut am avut chiar și mare medalie de aur la Atena. Anul acesta a fost un an mai slab și, din ceea ce am avut la dispoziție ca măsline și uleiuri, n-am putut merge mai sus de aur. Dar sunt foarte încântat de medaliile noastre, mai ales că sunt deja patru ani consecutivi în care obținem aur”, spune acesta.

„Consumatorul român începe să înțeleagă diferența”

Cătălin Adam crede că piața uleiului de măsline premium din România traversează acum aceeași etapă prin care a trecut industria vinului în urmă cu două decenii.

„ Ce se întâmplă acum cu uleiurile de măsline a început să se întâmple acum 20 și ceva de ani cu vinurile. Traversăm aceeași perioadă de efervescență și de descoperire a calității uleiului de măsline.

Consumatorul român devine un consumator avizat, pentru că problema noastră a fost că nu aveam bază de comparație. Dacă nu ai termen de comparație, nu poți să evaluezi corect. Ce se găsea pe piața românească nu era întotdeauna de cea mai bună calitate. De fapt, rar găseai ceva cu adevărat bun.

Acum piața începe să aibă uleiuri de calitate. Consumatorii români care au călătorit, care au gustat produse bune, care au mâncat în restaurante premium, își formează gustul și cresc în pretenții. Cresc și în posibilitatea de a evalua corect un ulei de calitate, la fel cum se întâmplă și în cazul vinurilor”, afirmă antreprenorul.

„Și alte branduri românești încep să obțină medalii”

Fondatorul Eliada spune că se bucură să vadă că apar și alte branduri românești care încep să investească în zona premium.

„Pe de altă parte, și România crește în calitate. Sunt magazine specializate care vând ulei de măsline premium și care au început să aibă succes. Iar în afară de noi am văzut că mai sunt și alte branduri românești care încep să obțină medalii și să ridice nivelul pieței.”

Noile medalii obținute de Eliada

În acest an, Eliada a obținut:

la Atena: o medalie de aur și una de argint

la Berlin: două medalii de aur și una de argint

Însă cea mai importantă distincție pentru Cătălin Adam rămâne medalia de argint de la Berlin.

„Eu personal sunt cel mai mândru de argintul de la Berlin, pentru că acela este blendul meu personal. Eu l-am făcut. Asta m-a încântat mai mult decât toate celelalte medalii”, spune acesta.

Cătălin Adam, invitat în podcastul „DISPUTANDUM” de pe G4Food

Cătălin Adam va fi invitatul lui Cosmin Dragomir în ediția de vineri a podcastului „DISPUTANDUM” de pe G4Food, unde va vorbi pe larg despre industria uleiului de măsline premium, diferențele dintre produsele industriale și cele artizanale, competițiile internaționale dedicate uleiurilor extravirgine și schimbarea gustului consumatorului român în ultimii ani. Discuția va include și detalii despre procesul de selecție al măslinelor, degustarea profesionistă a uleiului și culisele construirii unuia dintre cele mai premiate branduri românești de ulei de măsline