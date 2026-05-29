Tranzacția strategică, anunțată de premierul interimar Ilie Bolojan, salvează industria românească de îngrășăminte chimice, protejează peste 900 de locuri de muncă și va asigura prețuri stabile pentru fermieri în contextul instabilității geopolitice globale.

Într-o mișcare de importanță majoră pentru economia națională, Romgaz a semnat oficial contractul pentru achiziția platformei industriale Azomureș din Târgu Mureș. Tranzacția, aprobată deja de Consiliul de Administrație al producătorului de gaze, reprezintă un pas decisiv pentru salvarea agriculturii românești și pentru valorificarea superioară a resurselor de hidrocarburi ale țării, informează agenția Agerpres.

Detaliile financiare ale tranzacției de 69 de milioane de euro

Valoarea totală a pachetului de achiziție se ridică la 69 de milioane de euro, o sumă descrisă de autorități ca fiind un preț corect de piață. Fondurile sunt alocate structural astfel:

46 de milioane de euro: Valoarea efectivă a activelor combinatului industrial;

Până la 10 de milioane de euro: Contravaloarea materiilor prime și a stocurilor de consumabile existente pe platformă;

Maximum 13 milioane de euro: Fonduri operaționale necesare pentru menținerea combinatului în stare de funcționare și pentru plata salariilor angajaților în următoarele două luni, asigurând o perioadă de tranziție lină până la preluarea efectivă.

Pentru finalizarea completă a procedurilor juridice mai sunt necesare doar câteva etape formale: aprobarea din partea Adunării Generale a Acționarilor (AGA) Romgaz, avizul Consiliului Concurenței și cel al Comisiei de Examinare a Investițiilor Străine Directe (CEISD).

Gaze din Marea Neagră, prețuri stabile și protecție socială

Premierul interimar Ilie Bolojan a subliniat că această preluare este una dintre cele mai importante tranzacții economice derulate în România în ultimii ani, având ramificații strategice pe termen lung:

Stabilitate pentru fermieri: „Preluarea combinatului Azomureş de către Romgaz salvează producţia de îngrăşăminte pentru agricultură din România şi va asigura preţuri stabile pentru agricultorii noştri în anii următori”, a punctat șeful Guvernului, evidențiind importanța vitală a îngrășămintelor în contextul crizei internaționale din regiunea Golfului.

Procesare internă: Prin această achiziție, Romgaz își diversifică substanțial modelul de afaceri. Compania de stat nu va mai fi doar un simplu extractor de resurse, ci va procesa direct gazul extras din Marea Neagră, transformându-l în produse cu valoare adăugată ridicată chiar în interiorul industriei românești.

Peste 900 de angajați salvați: Pe lângă impactul macroeconomic, tranzacția are o importanță socială crucială pentru județul Mureș, garantând securitatea locurilor de muncă pentru cei peste 900 de salariați ai combinatului care riscau să rămână fără activitate din cauza blocajelor financiare anterioare.

Tranzacția marchează un moment de cotitură în care statul român redevine un jucător activ în sectoarele industriale strategice, folosindu-și resursele naturale ca monedă de schimb pentru stabilitatea economică internă.