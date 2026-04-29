În era mesajelor de tip „clickbait”, rețelele sociale ne bombardează periodic cu avertismente apocaliptice: „o felie de bacon este la fel de cancerigenă ca o țigară”. Deși afirmația conține un sâmbure de adevăr științific, ea este o interpretare greșită care poate induce panică inutilă sau, dimpotrivă, poate stârni râsul și neîncrederea, o atitudine periculoasă de altfel, scrie El Pais.

De unde a pornit dezbaterea

În 2015, Agenția Internațională pentru Cercetarea Cancerului, parte a OMS, a clasificat carnea procesată (mezelurile) în Grupul 1 de carcinogeni. În același grup se află și tutunul, azbestul sau radiațiile solare.

Însă, apartenența la același grup nu indică același nivel de periculozitate, ci același nivel de certitudine științifică. Mai exact: știm cu siguranță că atât tutunul, cât și mezelurile pot cauza cancer, dar riscul pe care îl presupune fiecare este radical diferit. Este ca și cum am spune că știm sigur că ne putem îneca și într-o piscină de mică adâncime, și în mijlocul oceanului; certitudinea este aceeași, dar riscul nu este egal.

Cifrele reale mezeluri vs. tutun

Pentru a înțelege riscul, trebuie să privim statisticile:

Carnea procesată: Consumul zilnic a 50 de grame (echivalentul unui cârnat sau a două felii de bacon) crește riscul de cancer colorectal cu aproximativ 18%. În termeni absoluți, riscul unei persoane de a face acest cancer crește de la aproximativ 5% la 6%. La nivel mondial, carnea procesată este responsabilă pentru circa 34.000 de decese anual.

Tutunul: Fumatul crește riscul de cancer pulmonar cu până la 2.000%. La nivel global, tutunul cauzează peste 1 milion de decese prin cancer în fiecare an.

Ce este, mai exact, carnea procesată

OMS definește carnea procesată ca fiind orice tip de carne care a fost transformată prin sărare, maturare, fermentare, afumare sau alte procese pentru a-i îmbunătăți gustul ori conservarea. Lista include: șunca, salamul, cârnații, crenvurștii, carnea conservată, dar și mezelurile din pasăre (precum pieptul de pui sau curcan afumat).

De ce crește riscul de cancer

Oamenii de știință nu au indicat un singur vinovat, ci mai degrabă o combinație de factori:

Nitrații și nitriții: Folosiți drept conservanți, aceștia pot forma în organism nitrosamine, compuși potențial cancerigeni. Fierul hemic: Prezent natural în carnea roșie, acesta poate deteriora celulele intestinale. Gătirea la temperaturi înalte: Prăjirea sau grătarul pot genera amine heterociclice și hidrocarburi care afectează ADN-ul. Dieta dezechilibrată: Adesea, consumul mare de carne procesată „elimină” din farfurie alimentele sănătoase, precum fructele și legumele.

Moderația este cheia

Nu trebuie să intrăm în panică dacă mâncăm ocazional un sandviș cu șuncă sau un cârnat la grătar. Pericolul real apare în cazul consumului zilnic și susținut.

Strategia cea mai sigură pentru sănătate rămâne cea clasică: reducerea consumului de carne roșie, evitarea pe cât posibil a mezelurilor și adoptarea unei diete bogate în alimente proaspete, fibre și activitate fizică constantă. Sănătatea nu stă într-o singură masă, ci în obiceiurile de zi cu zi.