„Ziua Gâului” este un eveniment deja tradițional pentru fermierii din Bărăgan. Organizată de Forumul Agricultorilor și Procesatorilor din România (FAPPR), manifestarea dorește să ofere agricultorilor posibilitatea de a compara, la fața locului, diferite soiuri de grâu și orz. Anul acesta, pe platforma din cadrul fermei SOPEMA, din Mihail Kogălniceanu, câteva sute de fermieri au văzut, cu ochii lor, cum au evoluat soiurile testate.

Cristina Radu: „Noi testăm în condiții reale de fermă”

Cristina Radu, coordonatorul Centrului de Excelență și Testare al FAPPR a sintetizat, dincolo de evidența loturilor de testare, rezultatele. „În cadrul acestei ferme avem un centru de testare și de cercetare aplicată pentru toate culturile și, în același timp, pentru dăunători”, a spus ea.

„Ceea ce facem noi, diferit față de o stațiune sau un institut de cercetare, este că nu producem genetică. Noi testăm în condiții reale de fermă, astfel încât dumneavoastră să observați diferențele între soiuri și între diversele testări”, a arătat tânăra cercetătoare.

„E posibil să nu vedem diferențe spectaculoase”

Anul acesta au fost introduse în testare 45 de soiuri de grâu și 13 soiuri de orz. Sunt soiuri aparținând a 10 companii producătoare de genetică. Toate sunt deja prezente pe piață.

Semințele au fost semănate la data de 20 octombrie, cu o densitate de 400 boabe germinabile pe metru pătrat. Până acum, regimul pluviometric a fost satisfăcător: din momentul semănatului până în prezent au căzut peste 300 mm. Platforma este semănată exclusiv în sistem neirigat.

- articolul continuă mai jos -

„Din punctul de vedere al testării, până în acest moment observăm o uniformitate foarte bună a câmpului. Prin urmare, e posibil să nu vedem diferențe spectaculoase între genetici în acest an. Totuși, este important să luăm în calcul și rezultatele din anii trecuți. În această fermă, în anii anteriori ne-am confruntat cu secetă pronunțată și, cu toate acestea, am obținut producții de 5–6 t/ha anul trecut. Așteptăm să vedem ce va fi anul acesta”, a arătat Cristina Radu.

Ion Voinea: „De acum încolo, depinde de fermieri!”

La rândul său, consultantul senior Ion Voinea a adăugat și câteva sfaturi valoroase. „Eu reprezint segmentul mai experimentat și am fost cooptat în echipă pentru că, uneori, e nevoie de cineva care să tragă de mânecă și să spună: aveți grijă”, a evidențiat domnia-sa.

„Anul acesta a început ca un an agricol foarte bun. Din păcate, nu peste tot avem aceleași condiții ca aici, însă la acest moment cerealele de toamnă și rapița arată foarte bine. De aici încolo depinde de fermieri — de priceperea lor — să ducă culturile din stadiul actual către producții bune. Avem mari speranțe privind rezultatele”, a mai adăugat expertul.

Fostul ministru al Agriculturii, Petre Daea, prezent la eveniment, a ținut să adauge: „Rezultatele unei campanii se pot măsura abia atunci când recolta este culeasă, depozitată, iar cheia magaziei se află în buzunarul fermierului!”