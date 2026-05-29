Apă de la robinet, oferită gratuit în restaurante/ Italia refuză gratuitatea, în timp ce restul Europei este împărțit între legi care obligă restaurantele să rezolve cererile clienților și comerț liber

29 mai 2026, HoReCa
Apă de la robinet, oferită gratuit în restaurante/ Italia refuză gratuitatea, în timp ce restul Europei este împărțit între legi care obligă restaurantele să rezolve cererile clienților și comerț liber
FOTO: Freepik
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne in Discover Urmărește-ne in Discover
Cuprins
  1. De ce a câștigat hotelul de 5 stele din Dolomiți în instanță
  2. Unde este obligatorie și gratuită apa de la robinet în Europa?
  3. Țările unde apa e mai scumpă decât berea
  4. Care e situația în România

O decizie definitivă a Curții Supreme din Italia stabilește că localurile nu sunt obligate să ofere apă de la robinet clienților, evidențiând diferențele majore de legislație din Europa în plin val de căldură istoric, scrie euronews.

În timp ce un val de căldură excepțional afectează Europa, aducând temperaturi record, hidratarea corectă a devenit o prioritate absolută de sănătate publică. Cu toate acestea, dreptul de a primi apă potabilă gratuită în restaurante, baruri sau hoteluri rămâne un mozaic legislativ pe continent. Dezbaterea a fost reaprinsă recent de o hotărâre definitivă a Curții de Casație din Italia, care trasează o linie clară între libertatea comercială și etica celor din HoReCa.

De ce a câștigat hotelul de 5 stele din Dolomiți în instanță

Printr-o decizie emisă pe 29 aprilie, Curtea de Casație din Italia a hotărât că un hotel de cinci stele din Munții Dolomiți a acționat complet legal atunci când a refuzat să îi servească unui client apă de la robinet.

Povestea a început în timpul sărbătorilor de Crăciun din anul 2019, la hotelul Sassongher din Corvara in Badia (regiunea Trentino-Alto Adige). O clientă achiziționase un pachet de demipensiune de peste 5.700 de euro, care includea clauza „băuturile excluse”. În timpul cinei, personalul hotelului a refuzat să îi ofere apă de la robinet, punându-i la dispoziție doar apă minerală îmbuteliată la prețul de 7 euro sticla. Personalul a respins inclusiv propunerea femeii de a plăti o taxă fixă suplimentară pentru a primi carafe cu apă din rețeaua publică.

- articolul continuă mai jos -

Clienta a dat hotelul în judecată, solicitând daune de 2.763 de euro, însă demersurile sale legale au fost respinse în repetate rânduri. Argumentul ei s-a bazat pe principiul că apa este „o resursă naturală și un drept universal al omului” și că orice oaspete de hotel se așteaptă în mod legitim să o aibă pe masă, așa cum consideră de la sine înțeles că va găsi cearșafuri sau săpun în cameră.

Curtea de Casație a respins ferm această viziune, confirmând că în sistemul juridic italian nu există nicio prevedere care să îi oblige restaurantele sau hotelurile să servească apă de la robinet.

Unde este obligatorie și gratuită apa de la robinet în Europa?

În Peninsula Iberică, legislația pune un accent puternic pe protecția consumatorilor și pe tranziția ecologică:

  • Spania: O lege introdusă în anul 2022 obligă toate unitățile de alimentație publică să ofere gratuit apă de la robinet ca alternativă preferată la sticlele de unică folosință.

  • Portugalia: Restaurantele nu pot, sub nicio formă, să taxeze paharele cu apă de la robinet și nici nu pot refuza să le servească dacă clienții le cer în mod explicit. Legea portugheză împiedică astfel transformarea apei într-o achiziție comercială forțată.

  • Franța: Clienții sunt protejați de o tradiție istorică consolidată prin lege, celebra „carafe d’eau”. Restaurantele sunt obligate să ofere gratuit o carafă cu apă, cu condiția ca clientul să comande o masă completă.

  • Marea Britanie: Obligația de a oferi apă potabilă gratuită este legată direct de licența comercială. Toate localurile care servesc băuturi alcoolice au obligația legală de a pune la dispoziție apă de la robinet, la cerere.

Țările unde apa e mai scumpă decât berea

La polul opus se află țări precum Germania, Belgia sau Țările de Jos (Olanda). În aceste state:

  • Nu există nicio obligație legală privind oferirea apei din partea localurilor;

  • Apa este tratată ca oricare alt produs comercial de pe raft;

  • Ea este servită la masă contra cost, adesea la prețuri mai mari decât băuturile răcoritoare sau chiar decât berea.

Care e situația în România

În România, situația privind apa de la robinet oferită în restaurante și baruri este reglementată prin lege, însă aplicarea ei în practică rămâne parțială, fiind mai apropiată de modelul din Spania sau Franța decât de cel din Italia.

Conform legislației în vigoare (modificată printr-o ordonanță care a transpus o directivă europeană privind calitatea apei), restaurantele, barurile și serviciile de catering au obligația legală de a furniza gratuit apă potabilă de la robinet, însă doar la cererea clienților.

Iată principalele detalii ale regulilor din România:

  • Clienții care consumă în incinta localurilor pot solicita apă de la robinet fără să fie taxați.

  • Localurile sunt obligate să ofere această apă doar dacă sunt conectate la rețeaua publică de alimentare, unde calitatea apei este monitorizată oficial și garantată ca fiind potabilă.

  • Deși legea există, multe restaurante din România evită să o promoveze activ în meniuri. Spre deosebire de Franța, unde „carafe d’eau” este o normă culturală firească, în România clienții trebuie adesea să ceară în mod expres acest lucru, iar unele localuri încă preferă să recomande exclusiv apa îmbuteliată contra cost.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

HoReCa
29 mai
VIDEO | Florin Maxim: „Pentru industria de food service e un moment de ușoară alertă” /„Poate că avem restaurantul plin, poate că se face mâncare în continuare, însă se face cu o profitabilitate extrem de scăzută”
VIDEO | Florin Maxim: „Pentru industria de food service e un moment de ușoară alertă” /„Poate că avem restaurantul plin, poate că se face mâncare în continuare, însă se face cu o profitabilitate extrem de scăzută”
HoReCa
26 mai
33 de ferme și procesatori din Harghita au primit certificarea „Open Farm” pentru a cuceri Europa în 2027
33 de ferme și procesatori din Harghita au primit certificarea „Open Farm” pentru a cuceri Europa în 2027
HoReCa
26 mai
Oana Coantă (Bistro de l’Arte) reclamă lipsa unor reguli clare pentru gastronomia modernă: „Bucătarii români lucrează după un ordin din 1998”. „Suntem neacoperiți explicit, suntem tolerați prin interpretare”
Oana Coantă (Bistro de l’Arte) reclamă lipsa unor reguli clare pentru gastronomia modernă: „Bucătarii români lucrează după un ordin din 1998”. „Suntem neacoperiți explicit, suntem tolerați prin interpretare”
HoReCa
24 mai
VIDEO | Ciprian Ciucu: „La Cluj, am fost la un eveniment al vinului, totul era proiectat cu bun gust”. Primarul vrea evenimente „fără cârnați și fumăraie” în București
VIDEO | Ciprian Ciucu: „La Cluj, am fost la un eveniment al vinului, totul era proiectat cu bun gust”. Primarul vrea evenimente „fără cârnați și fumăraie” în București
HoReCa
23 mai
VIDEO | Cum vede primarul Capitalei viitorul centrului Bucureștiului / Ciprian Ciucu: „Mă uit la tipul de oraș european. Ieșim la o terasă, la un restaurant, la un teatru. Ne vedem cu prieteni, socializăm. Un oraș în care simți că trăiești”
VIDEO | Cum vede primarul Capitalei viitorul centrului Bucureștiului / Ciprian Ciucu: „Mă uit la tipul de oraș european. Ieșim la o terasă, la un restaurant, la un teatru. Ne vedem cu prieteni, socializăm. Un oraș în care simți că trăiești”

Cele mai noi articole

Romgaz preia combinatul Azomureș pentru 69 de milioane de euro/ Ilie Bolojan: Preluarea salvează producţia de îngrăşăminte pentru agricultură din România şi va asigura preţuri stabile pentru agricultorii noştri în anii următori
Romgaz preia combinatul Azomureș pentru 69 de milioane de euro/ Ilie Bolojan: Preluarea salvează producţia de îngrăşăminte pentru agricultură din România şi va asigura preţuri stabile pentru agricultorii noştri în anii următori
Dieta antiinflamatoare ar putea reduce riscul de cancer / Legumele, peștele gras și fructele de pădure printre alimentele recomandate de specialiștii
Dieta antiinflamatoare ar putea reduce riscul de cancer / Legumele, peștele gras și fructele de pădure printre alimentele recomandate de specialiștii
Situația industriei și a consumului de lapte în România/ 82% dintre români îl includ zilnic în alimentație, 60% dintre lactate vin din import
Situația industriei și a consumului de lapte în România/ 82% dintre români îl includ zilnic în alimentație, 60% dintre lactate vin din import
VIDEO FOTO O afacere de familie într-o zonă celebră pentru căpșunile sale/ Fermier: Cultivăm fructele pe deal ca să beneficiem de înclinația razelor soarelui
VIDEO FOTO O afacere de familie într-o zonă celebră pentru căpșunile sale/ Fermier: Cultivăm fructele pe deal ca să beneficiem de înclinația razelor soarelui
Salată de icre retrasă din magazinele Profi după depistarea bacteriei Listeria monocytogenes
Salată de icre retrasă din magazinele Profi după depistarea bacteriei Listeria monocytogenes