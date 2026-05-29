O decizie definitivă a Curții Supreme din Italia stabilește că localurile nu sunt obligate să ofere apă de la robinet clienților, evidențiând diferențele majore de legislație din Europa în plin val de căldură istoric, scrie euronews.

În timp ce un val de căldură excepțional afectează Europa, aducând temperaturi record, hidratarea corectă a devenit o prioritate absolută de sănătate publică. Cu toate acestea, dreptul de a primi apă potabilă gratuită în restaurante, baruri sau hoteluri rămâne un mozaic legislativ pe continent. Dezbaterea a fost reaprinsă recent de o hotărâre definitivă a Curții de Casație din Italia, care trasează o linie clară între libertatea comercială și etica celor din HoReCa.

De ce a câștigat hotelul de 5 stele din Dolomiți în instanță

Printr-o decizie emisă pe 29 aprilie, Curtea de Casație din Italia a hotărât că un hotel de cinci stele din Munții Dolomiți a acționat complet legal atunci când a refuzat să îi servească unui client apă de la robinet.

Povestea a început în timpul sărbătorilor de Crăciun din anul 2019, la hotelul Sassongher din Corvara in Badia (regiunea Trentino-Alto Adige). O clientă achiziționase un pachet de demipensiune de peste 5.700 de euro, care includea clauza „băuturile excluse”. În timpul cinei, personalul hotelului a refuzat să îi ofere apă de la robinet, punându-i la dispoziție doar apă minerală îmbuteliată la prețul de 7 euro sticla. Personalul a respins inclusiv propunerea femeii de a plăti o taxă fixă suplimentară pentru a primi carafe cu apă din rețeaua publică.

Clienta a dat hotelul în judecată, solicitând daune de 2.763 de euro, însă demersurile sale legale au fost respinse în repetate rânduri. Argumentul ei s-a bazat pe principiul că apa este „o resursă naturală și un drept universal al omului” și că orice oaspete de hotel se așteaptă în mod legitim să o aibă pe masă, așa cum consideră de la sine înțeles că va găsi cearșafuri sau săpun în cameră.

Curtea de Casație a respins ferm această viziune, confirmând că în sistemul juridic italian nu există nicio prevedere care să îi oblige restaurantele sau hotelurile să servească apă de la robinet.

Unde este obligatorie și gratuită apa de la robinet în Europa?

În Peninsula Iberică, legislația pune un accent puternic pe protecția consumatorilor și pe tranziția ecologică:

Spania: O lege introdusă în anul 2022 obligă toate unitățile de alimentație publică să ofere gratuit apă de la robinet ca alternativă preferată la sticlele de unică folosință.

Portugalia: Restaurantele nu pot, sub nicio formă, să taxeze paharele cu apă de la robinet și nici nu pot refuza să le servească dacă clienții le cer în mod explicit. Legea portugheză împiedică astfel transformarea apei într-o achiziție comercială forțată.

Franța: Clienții sunt protejați de o tradiție istorică consolidată prin lege, celebra „carafe d’eau” . Restaurantele sunt obligate să ofere gratuit o carafă cu apă, cu condiția ca clientul să comande o masă completă.

Marea Britanie: Obligația de a oferi apă potabilă gratuită este legată direct de licența comercială. Toate localurile care servesc băuturi alcoolice au obligația legală de a pune la dispoziție apă de la robinet, la cerere.

Țările unde apa e mai scumpă decât berea

La polul opus se află țări precum Germania, Belgia sau Țările de Jos (Olanda). În aceste state:

Nu există nicio obligație legală privind oferirea apei din partea localurilor;

Apa este tratată ca oricare alt produs comercial de pe raft;

Ea este servită la masă contra cost, adesea la prețuri mai mari decât băuturile răcoritoare sau chiar decât berea.

Care e situația în România

În România, situația privind apa de la robinet oferită în restaurante și baruri este reglementată prin lege, însă aplicarea ei în practică rămâne parțială, fiind mai apropiată de modelul din Spania sau Franța decât de cel din Italia.

Conform legislației în vigoare (modificată printr-o ordonanță care a transpus o directivă europeană privind calitatea apei), restaurantele, barurile și serviciile de catering au obligația legală de a furniza gratuit apă potabilă de la robinet, însă doar la cererea clienților.

Iată principalele detalii ale regulilor din România: