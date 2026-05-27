Cum alegem produsele cu adevărat sănătoase? Ce înseamnă, de fapt, un iaurt „curat”? Și cât de greu este să construiești un business românesc într-o industrie alimentară dominată de volume mari, prețuri mici și compromisuri? La toate aceste întrebări răspunde Alina Donici, cofondatoarea Artesana, într-un interviu marca G4Food, realizat de Georgiana Ioniță Toader.

Alina Donici vorbește despre începuturile dificile ale brandului Artesana, perioada în care familia și-a pus casele la bancă pentru a susține businessul, insolvență, retail, dar și despre filosofia din spatele unuia dintre cele mai cunoscute branduri românești de lactate artizanale.

„Părinții noștri și-au pus casele la bancă pentru a finanța proiectul”, povestește antreprenoarea în podcastul G4Food.

Cum a început povestea Artesana

Alina Donici dezvăluie că ideea businessului a pornit după ce soțul ei a gustat o brânză într-o mică fabrică din Spania. La acel moment, niciunul dintre ei nu avea experiență în industria lactatelor.

„A pornit de la o bucată de brânză pe care soțul meu a mâncat-o într-o mică fabricuță din Catalonia și de care s-a îndrăgostit iremediabil. (…) Eu eram absolventă de relații internaționale și îmi doream să devin diplomat de carieră. Nu aveam nicio legătură cu industria lactatelor”, spune ea.

Antreprenoarea vorbește și despre standardele pe care a ales să le păstreze chiar și în perioadele dificile și explică de ce produsele Artesana sunt neomogenizate și ce înseamnă, concret, acest lucru.

„Noi nu spargem globula de grăsime din lapte pentru a obține un produs uniform. De aceea apare acel dop de smântână deasupra”, explică Alina Donici.

Despre etichete, alimente ultra-procesate și alimentație sănătoasă

Fondatoarea Artesana explică și cum alegem produsele alimentare cu adevărat sănătoase și la ce trebuie să fim atenți pe etichetă. Ea atrage atenția și asupra ingredientelor greu de pronunțat de pe etichete. În opinia ei, oamenii trebuie să revină la produse cât mai simple și mai puțin procesate.

„La un iaurt nu ar trebui să existe nimic altceva decât lapte și fermenți. (…) Dacă găsim pe etichetă ingrediente pe care nici măcar nu știm să le citim, atunci nu consumăm acele alimente. (…) Trebuie să ne întoarcem la alimente simple, de bază”, afirmă antreprenoarea.

Cum își crește copiii fondatoarea Artesana

Mai mult, Alina Donici vorbește și despre rolul de mamă și despre felul în care alimentația este construită în propria familie. Mamă a trei copii de 8, 15 și 19 ani, aceasta spune că încearcă să îi educe prin echilibru și exemplu personal, iar copiii săi au inclusiv analize de microbiom, pentru a înțelege mai bine legătura dintre alimentație și sănătate.

„Nu le-am interzis nimic. Important este să înțeleagă ce le face bine și ce le face rău. Ce le dai acasă contează foarte mult”, explică antreprenoarea.

„Trebuie să ne hrănim, nu doar să mâncăm”

Ea vorbește despre importanța alimentației sănătoase, dar și despre provocările uriașe din industria lactatelor, costurile ridicate și presiunea constantă pe prețuri.

„Trebuie să ne hrănim, nu doar să mâncăm. Produsele pe care le consumăm trebuie să fie pline de nutrienți. (…). Produsele bune nu pot fi obținute cu costuri mici”, afirmă cofondatoarea Artesana.

