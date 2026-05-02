Un nou studiu arată că vitamina C consumată prin alimentație poate avea un efect direct asupra pielii, stimulând producția de colagen și accelerând regenerarea celulară. Cercetarea aduce dovezi clare că sănătatea pielii depinde nu doar de produsele aplicate la exterior, ci și de ceea ce mâncăm.

Oamenii de știință au descoperit că nivelul de vitamina C din piele este strâns legat de cantitatea de vitamină C din sânge, iar creșterea aportului alimentar poate îmbunătăți structura și funcționarea pielii, arată Sci.News.

Studiul care a schimbat perspectiva

Cercetarea a fost realizată de specialiști de la University of Otago din Noua Zeelandă și a analizat modul în care vitamina C ajunge în toate straturile pielii. La studiu au participat 24 de adulți sănătoși din Noua Zeelandă și Germania. Participanții au consumat zilnic, timp de opt săptămâni, câte două fructe kiwi bogate în vitamina C, echivalentul a aproximativ 250 mg de vitamina C pe zi.

La final, cercetătorii au analizat probe de piele și au observat modificări clare. Una dintre cele mai importante concluzii ale studiului a fost creșterea grosimii pielii. Acest lucru este considerat un indicator direct al unei producții mai mari de colagen. În plus, cercetătorii au observat o accelerare a regenerării celulelor epidermice. Asta înseamnă o reînnoire mai rapidă a stratului exterior al pielii.

- articolul continuă mai jos -

Profesorul Margreet Vissers, autorul principal al studiului, spune că legătura dintre vitamina C și sănătatea pielii este mai puternică decât se credea. De asemenea, cercetătorii susțin că este pentru prima dată când se demonstrează clar că vitamina C din sânge pătrunde în toate straturile pielii și influențează direct funcția acesteia.

De ce nu este suficientă crema cu vitamina C

Vitamina C este deja un ingredient popular în produsele cosmetice, mai ales în seruri și creme anti-aging. Totuși, studiul arată că absorbția prin piele este limitată. Explicația este simplă: vitamina C este solubilă în apă și traversează greu bariera externă a pielii. În schimb, atunci când este consumată prin alimentație, organismul o transportă prin sânge direct acolo unde este nevoie. „Pielea este extrem de eficientă în a absorbi vitamina C din circulația sanguină”, explică cercetătorii.

Ce alimente pot avea același efect

Deși studiul a folosit kiwi, cercetătorii spun că efecte similare pot fi obținute și din alte alimente bogate în vitamina C. Printre acestea se numără:

citricele

căpșunile

ardeiul gras

broccoli

kiwi

fructele de pădure

Specialiștii recomandă un consum zilnic constant, pentru că organismul nu poate stoca vitamina C pe termen lung. Potrivit cercetătorilor, aproximativ 250 mg de vitamina C pe zi sunt suficiente pentru menținerea unui nivel optim în sânge și, implicit, în piele. Această cantitate poate fi obținută relativ ușor prin alimentație echilibrată.