Multe femei care au născut recent trec prin aceeași frustrare: mănâncă mai puțin, încearcă să facă mișcare și totuși nu reușesc să slăbească. Nutriționistul Tania Fântână explică faptul că organismul postpartum funcționează diferit, iar procesul de recuperare este influențat de mult mai mulți factori decât simplul calcul al caloriilor.

„Corpul postpartum nu este un corp «leneș» sau «fără voință». Este un organism care încearcă să se recupereze după una dintre cele mai intense experiențe fiziologice prin care poate trece un om”, spune specialistul.

Potrivit acesteia, una dintre cele mai mari probleme este presiunea creată de rețelele sociale, unde apar frecvent imagini cu femei care par că și-au recuperat rapid silueta după naștere. În realitate, recuperarea metabolică și hormonală poate dura luni sau chiar ani.

Tania Fântână atrage atenția că somnul are un rol esențial în procesul de slăbire. Lipsa odihnei crește nivelul de cortizol, dereglează apetitul și favorizează pofta de zahăr și carbohidrați. În plus, multe mame ajung să mănânce haotic din cauza oboselii și a stresului continuu.

„Uneori, motivul pentru care o mamă «nu slăbește» nu este că mănâncă prea mult. Ci că încearcă să funcționeze pe deficit de somn, deficit emoțional și suprasolicitare continuă”, explică nutriționistul.

Alăptarea poate complica și mai mult lucrurile. Deși producția de lapte consumă energie, organismul poate încerca în același timp să conserve rezervele de grăsime necesare pentru hrănirea copilului. În plus, hormonii implicați în lactație pot influența apetitul și retenția de apă.

Specialistul avertizează și asupra dietelor restrictive după naștere. Deficitul caloric agresiv poate accentua stresul fiziologic și poate afecta nivelul de energie sau chiar producția de lapte. Ritmul sănătos de slăbire, spune ea, este unul lent și realist, de aproximativ două kilograme pe lună.

Un alt aspect frecvent confundat cu „grăsimea de pe burtă” este diastaza abdominală, adică separarea mușchilor abdominali apărută în timpul sarcinii. Aceasta nu poate fi corectată prin diete drastice sau sute de abdomene, ci necesită recuperare musculară și timp.

În opinia nutriționistului, obiectivul principal după naștere nu ar trebui să fie revenirea rapidă la silueta anterioară, ci refacerea echilibrului hormonal, metabolic și emoțional.

„Corpul după sarcină este un corp care a construit, a purtat și poate încă hrănește un alt om. Recuperarea lui nu ar trebui comparată cu standarde de pe internet și nici redusă doar la numărul de kilograme”, concluzionează Tania Fântână.