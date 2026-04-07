Brânza de vaci a revenit în prim-plan după o perioadă în care fusese aproape uitată. Considerată un aliment „de dietă” în anii ’70 și ’90, a pierdut din popularitate la începutul anilor 2000. În ultimii ani însă, interesul a crescut din nou, inclusiv datorită rețelelor sociale, unde este folosită în rețete variate, în special pentru conținutul ridicat de proteine, conform publicației Parade.

Cererea a crescut atât de mult încât, potrivit CNN, producătorii întâmpină dificultăți în a ține pasul. În acest context, tot mai mulți consumatori se întreabă cât de sănătoasă este brânza de vaci și ce efect are asupra glicemiei, mai ales în cazul persoanelor cu diabet.

Poate fi consumată de persoanele cu diabet

Nutriționiștii spun că brânza de vaci poate face parte dintr-o alimentație echilibrată. Alison Swiggard, dietetician autorizat, explică: „Brânza de vaci poate face cu siguranță parte dintr-o dietă sănătoasă. Oferă proteine, calciu și alți nutrienți, iar pentru mulți oameni este o opțiune sățioasă și convenabilă”.

La rândul său, Cheryl Mussatto subliniază beneficiile nutriționale: „Cel mai mult îmi place faptul că este sățioasă. Oferă multă valoare nutritivă fără să fie nevoie de o porție mare”.

- articolul continuă mai jos -

Brânza de vaci este bogată în proteine, are relativ puține calorii și conține nutrienți importanți precum calciu, fosfor și vitamine din complexul B. Există însă și câteva limite: poate avea un conținut ridicat de sodiu, iar unele persoane nu tolerează bine lactatele sau nu apreciază textura.

În ceea ce privește diabetul, specialiștii consideră că este o alegere potrivită: „Brânza de vaci poate fi un aliment util pentru persoanele cu diabet, mai ales pentru că conține proteine. Proteinele ajută la menținerea senzației de sațietate și pot încetini digestia atunci când sunt consumate împreună cu alimente care conțin carbohidrați”.

Mussatto completează: „Proteinele încetinesc digestia și ajută la prevenirea creșterilor bruște ale glicemiei după masă. Este unul dintre acele alimente care te țin sătul mai mult timp, ceea ce poate ajuta și la controlul apetitului pe parcursul zilei”.

Cum influențează glicemia

Menținerea glicemiei în limite stabile este importantă nu doar pentru persoanele cu diabet, ci pentru oricine dorește energie constantă, echilibru hormonal și controlul greutății.

După consumul de brânză de vaci, variațiile glicemiei sunt reduse. Conținutul ridicat de proteine și nivelul scăzut de carbohidrați contribuie la acest efect.

„Se digeră lent și nu provoacă creșteri rapide ale glicemiei. De fapt, poate chiar să atenueze răspunsul glicemic atunci când este consumată alături de alimente bogate în carbohidrați”, explică Mussatto.

Contează însă și combinațiile alimentare. De exemplu, asocierea cu fructe este frecventă și considerată sănătoasă, inclusiv pentru persoanele cu diabet: „Fructele sunt adesea nedrept criticate în discuțiile despre glicemie, dar fructele întregi conțin nutrienți importanți, fibre și carbohidrați care oferă energie organismului”.

Totuși, brânza de vaci cu fructe nu este o masă completă. Pentru un aport echilibrat, nutriționiștii recomandă asocierea cu alimente bogate în fibre și grăsimi sănătoase, cum ar fi ouăle, pâinea integrală sau avocado.

Un aliment simplu și versatil

Brânza de vaci poate fi integrată ușor în dietă, în smoothie-uri, pe pâine prăjită, în sosuri sau în preparate cu ouă. Este folosită inclusiv în aluaturi pentru clătite sau în combinații sărate.

„Am văzut oameni folosind-o în aluatul pentru clătite sau întinsă pe pâine prăjită cu toppinguri sărate, precum roșii și piper. Este o metodă simplă de a crește aportul de proteine fără efort”, spune Mussatto.

În ansamblu, specialiștii consideră că brânza de vaci rămâne o opțiune utilă într-o dietă echilibrată, dacă este bine combinată și tolerată.

„Brânza de vaci este unul dintre acele alimente simple care sunt adesea trecute cu vederea, dar bifează multe criterii nutriționale. Ca în cazul oricărui aliment, contează modul în care este consumată. Atunci când este combinată cu carbohidrați bogați în fibre și grăsimi sănătoase, se integrează bine într-un model alimentar echilibrat, fie că cineva își gestionează glicemia, încearcă să se simtă sătul mai mult timp sau caută o opțiune nutritivă și ușor de preparat”, concluzionează Mussatto.