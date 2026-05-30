Multe persoane ajung la un moment dat să privească desertul ca pe un adversar. După vârsta de 40 de ani, schimbările metabolice, rezistența la insulină și variațiile glicemiei îi determină pe mulți să creadă că orice aliment dulce trebuie eliminat complet din dietă.

Specialiștii spun însă că soluția nu este renunțarea totală la gustul dulce. Mai degrabă, cheia pare să stea în alegerea unor alternative care produc un impact mai redus asupra glicemiei și care pot fi integrate echilibrat în alimentație, scrie Fitwirr.

Stevia și fructul-călugăr, două alternativele populare

Printre variantele recomandate se numără îndulcitorii naturali precum stevia. Aceasta este extrasă din planta cu același nume și nu conține calorii. Potrivit specialiștilor, stevia poate oferi gust dulce fără să producă variații importante ale glicemiei sau ale nivelului de insulină. Fiind mult mai dulce decât zahărul obișnuit, este necesară o cantitate redusă pentru a obține același efect.

O altă opțiune tot mai prezentă pe piață este îndulcitorul obținut din fructul-călugăr, cunoscut și sub denumirea de monk fruit. Gustul dulce provine din compuși antioxidanți naturali numiți mogrozide, iar aceștia nu determină creșteri importante ale glicemiei.

Aceste variante sunt utilizate în băuturi, deserturi și produse de patiserie, fiind preferate de persoanele care încearcă să reducă aportul de zahăr.

Ciocolata neagră poate rămâne în meniu

Nu toate deserturile trebuie eliminate. Specialiștii spun că ciocolata neagră, cu minimum 70% cacao, poate fi o alegere mai potrivită decât produsele cu un conținut mare de zahăr. Pe lângă faptul că are mai puțin zahăr decât ciocolata obișnuită, aceasta conține și antioxidanți care susțin sănătatea cardiovasculară. În plus, consumată în cantități moderate, poate avea un impact mai redus asupra glicemiei.

Medicii atrag însă atenția asupra etichetelor. Unele produse comercializate drept „ciocolată neagră” conțin cantități importante de zahăr adăugat.

Fructele rămân unul dintre cele mai bune deserturi

Fructele continuă să fie printre cele mai recomandate opțiuni pentru persoanele care vor să își controleze glicemia și să reducă aportul de zahăr procesat. Specialiștii spun că fibrele încetinesc absorbția zahărului și reduc fluctuațiile bruște ale glicemiei. Unele fructe au însă un conținut mai redus de zahăr decât altele. Fructele de pădure sunt considerate printre cele mai sigure alegeri în acest sens.

Afinele, zmeura sau căpșunile furnizează fibre și antioxidanți și pot ajuta la menținerea unui nivel mai stabil al zahărului din sânge.

Nici îndulcitorii nu trebuie consumați fără limite

Specialiștii atrag atenția că alternativele la zahăr nu reprezintă o soluție permanentă și nici un permis pentru consum nelimitat. Unele produse pot stimula pofta pentru alimente dulci și pot face mai dificil controlul cantităților consumate. În plus, anumite persoane pot reacționa diferit la diverși îndulcitori. Obiectivul nu ar trebui să fie înlocuirea unui exces cu altul. Reducerea treptată a cantității de zahăr și alegerea unor alternative mai echilibrate ar putea reprezenta o strategie mai eficientă pe termen lung.