Tensiunile din zona Strâmtoarea Ormuz încep să se reflecte indirect în agribusiness, prin costuri mai mari la energie și transport, fără a genera, deocamdată, blocaje vizibile în aprovizionare. Companiile din retailul agricol monitorizează atent volatilitatea și își ajustează strategiile în funcție de date, nu de reacții de moment.

În acest context, modelul de business devine esențial. Integrarea verticală, producția proprie și diversificarea surselor de aprovizionare pot face diferența între absorbția costurilor și transferul lor rapid către consumator. Companiile care au investit în aceste direcții par mai bine poziționate să gestioneze presiunile actuale.

Despre impactul concret asupra costurilor, comportamentul consumatorilor și evoluția pieței locale de retail agricol G4Food a stat de vorbă cu Lucian Luca, Operational Director la Agroland Retail.

G4Food: Cum evaluați impactul tensiunilor din zona Strâmtoarea Ormuz asupra lanțurilor de aprovizionare din agribusiness?

Lucian Luca: Impactul nu este unul direct, sub formă de blocaje sau opriri de flux. Ceea ce vedem noi este o presiune indirectă pe energie, pe transport, pe anumite materii prime. Există o volatilitate pe care o monitorizăm atent, iar instrumentele noastre principale rămân planificarea anticipativă și diversificarea surselor. Nu reacționăm la panică, ci la date, iar datele ne arată că putem gestiona această presiune fără întreruperi majore.

- articolul continuă mai jos -

Transportul și distribuția, primele afectate de scumpirea carburanților

G4Food: Creșterea prețului la carburanți se vede deja în costurile voastre operaționale? Care sunt principalele zone afectate: transport, distribuție, producție?

Lucian Luca: Da, impactul este vizibil, în special în transport și distribuție. Cele mai afectate sunt produsele voluminoase, precum furaje, substraturi, tot ceea ce ocupă mult spațiu și cântărește greu. Producția este influențată doar indirect, prin costurile logistice mai mari. Partea bună este că departamentul nostru de logistică a gestionat foarte bine situația, astfel încât efectele asupra businessului sunt minime. Nu am lăsat presiunea să se transforme într-o problemă.

G4Food: În ce măsură depinde modelul de business Agroland de costurile logistice și de importuri?

Lucian Luca: Logistica este importantă pentru orice retailer cu acoperire națională, dar avantajul nostru real este că nu suntem doar un retailer. Avem producție proprie (furaje și produse pet food) ceea ce ne oferă un control semnificativ asupra a ceea ce punem pe raft și asupra prețului final.

Când importurile se scumpesc sau lanțurile globale devin instabile, companiile integrate rezistă mai bine decât cele dependente de furnizori externi. Noi am investit în această direcție în ultimii ani tocmai pentru că producția locală este o decizie strategică solidă

G4Food: Ați început să ajustați prețurile la raft? Dacă da, despre ce procente este vorba și pe ce categorii de produse?

Lucian Luca: Am făcut ajustări punctuale acolo unde creșterile de cost au fost clare, dar decizia noastră a fost să nu ajustăm prețurile pe categoriile principale. A fost o alegere deliberată de a rămâne alături de clienții noștri în această perioadă și să le oferim cele mai bune prețuri pe care le puteam susține.

Cel mai bun feedback pe care l-am primit au fost cozile din magazine. În această perioadă, am văzut o prezență crescută a clienților în locațiile noastre, oameni care revin și aleg Agroland pentru că simt că nu sunt lăsați singuri în fața creșterilor de prețuri. În primul trimestru din acest an, Divizia Retail a înregistrat un trafic de peste 734.000 clienți, în creștere cu 3% față de perioada similară din anul precedent, iar acest lucru ne demonstrează că am făcut o alegere bună.

Consumatorul devine mai atent și mai selectiv

G4Food: Estimați noi scumpiri în perioada următoare? Care sunt scenariile pe termen scurt?

Lucian Luca: Estimăm volatilitate, nu un val de scumpiri. Dacă presiunile actuale persistă, și este posibil să persiste, vor apărea ajustări punctuale pe anumite segmente. Dar nu vorbim despre o creștere generalizată. Vom interveni doar acolo unde nu mai putem absorbi costurile fără a afecta sănătatea businessului. În rest, vom continua să protejăm clientul acolo unde este posibil.

G4Food: Se simte deja o schimbare în comportamentul de consum? Clienții cumpără mai puțin sau aleg produse mai ieftine?

Lucian Luca: Da, și este o evoluție pe care o urmărim cu atenție. Clientul de astăzi este mai informat, mai atent și mai rațional decât acum câțiva ani. Nu neapărat cumpără mai puțin în volum, dar alege mai calculat. Caută raportul cel mai bun calitate-preț, compară, alege momentul potrivit. Vedem o migrare spre produsele care oferă valoare clară, nu neapărat spre cele mai ieftine.

De aceea decizia noastră de a menține prețurile stabile pe categoriile principale a funcționat atât de bine. Clientul atent devine cel mai fidel atunci când simte consecvență și corectitudine.

G4Food: Care sunt categoriile de produse cele mai sensibile la creșterea costurilor (furaje, inputuri agricole, produse pentru grădinărit etc.)?

Lucian Luca: Cele mai expuse sunt furajele, produsele pentru îngrijirea animalelor de companie și articolele voluminoase pentru grădinărit. Acolo transportul și materiile prime au o pondere mare în costul final, deci orice variație se vede imediat.

Sunt categorii pe care le monitorizăm foarte atent, tocmai pentru că reacționează rapid la schimbările din lanțul logistic.

G4Food: Aveți furnizori afectați direct de scumpirea transportului sau de eventuale blocaje comerciale?

Lucian Luca: Da, unii furnizori resimt creșterea costurilor logistice. Important de precizat este faptul că deocamdată vorbim mai mult despre presiune pe prețuri decât despre blocaje. Nu avem furnizori care să oprească livrările, iar dialogul constant și parteneriatele solide ne ajută să gestionăm aceste situații fără sincope.

G4Food: În ce măsură puteți absorbi aceste costuri fără a le transfera integral către consumator?

Lucian Luca: Putem absorbi parțial, prin eficiență și optimizare. Nu putem integral, ar fi nesănătos și nici realist. Ceea ce facem este să echilibrăm permanent protejarea clientului și sănătatea businessului. Niciunul dintre aceste două obiective nu poate fi sacrificat complet în favoarea celuilalt. Este un echilibru fin, dar noi îl gestionăm de aproape 30 de ani și care ne-a ajutat să trecem prin multe cicluri economice.

„Pot apărea întârzieri punctuale, dar avem alternative și stocuri tampon”

G4Food: Ați luat măsuri interne pentru eficientizare (optimizarea transportului, renegocierea contractelor, schimbarea furnizorilor)?

Lucian Luca: Da, am implementat mai multe măsuri. Optimizare de transport, renegociere de contracte, gestionare mai strictă a stocurilor și investiții în eficiență energetică. Nu sunt măsuri spectaculoase, dar măsuri inteligente. Sunt exact genul de ajustări care fac diferența între o companie care doar reacționează și una care anticipează.

G4Food: Există riscul unor întârzieri sau sincope în aprovizionare în perioada următoare?

Lucian Luca: Nu vedem riscuri majore. Pot apărea întârzieri punctuale, am învățat să nu spunem niciodată „imposibil”, dar avem alternative și stocuri tampon. Cel mai important este că am mai trecut prin astfel de perioade. Și de fiecare dată am trecut cu bine. Experiențele anterioare nu sunt doar istorie, sunt exact instrumentele care ne ajută să trecem cu bine și acum.

G4Food: Cum vedeți evoluția pieței de retail agricol în România dacă situația geopolitică se prelungește?

Lucian Luca: Piața va recompensa companiile care au investit în eficiență și integrare verticală. Producția locală și controlul lanțului de aprovizionare vor deveni condiții de supraviețuire și creștere.

Noi am făcut acești pași cu ani în urmă, din convingere, nu din reacție. Rețeaua pe care o operăm astăzi, producția proprie, echipa formată, toate sunt rezultatul unor decizii luate înainte ca lucrurile să devină complicate. Putem spune că suntem pregătiți pentru orice ar urma.