Postul poate fi un reset metabolic sau o scuză ca să mănânci covrigi fără vină? Totul depinde de cât de mult înțelegi ceea ce se întâmplă în interiorul corpului tău.

Dr. Răzvan Vintilescu, medic specialist în medicină de familie, explică de ce nu trebuie să ținem post bazându-ne mai mult pe cartofi, covrigi și pâine.

„În postul creștin, oamenii cred că renunțarea la carne și alimente de origine animală este ideală, dar, din neștiință, deseori cad în propria lor capcană și se pot confrunta cu noi probleme. Mulți înlocuiesc friptura cu pâine, cartofi și covrigi, ceea ce, din punct vedere metabolic nu este post, ci este ca o tombolă pentru gliemia lor”, a explicat, pentru g4food.ro, dr. Vintilescu.

Carbohidrații cu fibre, ideali în post

Persoanele care aleg să mănânce, în perioada de post, fasole, linte, năut și cereale integrale fac cea mai bună alegere.

“Cu o astfel de dietă, corpul percepe postul exact așa cum trebuie – ca o pauză digestivă, nu ca pe un maraton de carbohidrați rapizi. Când mănânci fasole, de exemplu, carbohidrații vin la pachet cu multe fibre și proteine și, implicit, cu un ritm lent de absorbție. Zahărul intră în sânge încet, iar insulina se ridică discret, inflamația se calmează și te saturi mult mai bine”, spune medicul.

Post fără abuz de cartofi și pâine

În schimb, atunci când alegi să ții post cu pâine albă sau cartofi fierți, lucrurile se schimbă radical.

“Amidonul din astfel de alimente este rapid și se rupe ușor în glucoză și intră în sânge. Insulina urcă brusc, apoi te lasă baltă și scade la fel de brusc. Ți-e foame iar, la scurt timp după ce ai mâncat, ești irascibil, te enervezi ușor și începi să crezi că metabolismul tău te sabotează și de aceea te îngrași”, explică dr. Vintilescu.

Nu toți carbohidrații sunt la fel

“Dacă în diete sau în perioadele de post alegi carbohidrați lenți, vei avea glicemia stabilă și vei slăbi ușor. În schimb, dacă alegi carbohidrați rapizi, vei mânca mai mult și mai des și nici nu vei slăbi. Deci, ai grijă ce alegeri alimentare faci, pentru că nu toți carbohidrații sunt la fel”, afirmă medicul.