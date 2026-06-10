În multe gospodării din Portugalia, cartofii dulci nu ajung direct din cuptor în farfurie. După ce sunt copți, sunt lăsați să se răcească și petrec o noapte la frigider înainte de a fi reîncălziți și serviți. Obiceiul este întâlnit mai ales în regiunea Algarve, renumită pentru cultura cartofului dulce, și a devenit o soluție practică pentru mesele din timpul săptămânii, potrivit Gamintraveler.

Metoda este simplă, nu necesită ingrediente speciale și permite pregătirea mai multor porții dintr-o singură tranșă de gătit.

Cartofii dulci din Algarve, printre cei mai apreciați din Portugalia

Portugalia este cunoscută pentru producția de cartofi dulci, iar soiurile cultivate în zona Aljezur, din Algarve, sunt apreciate pentru textura lor densă și gustul echilibrat.

În bucătăria locală, cartofii dulci sunt serviți de cele mai multe ori în preparate sărate, alături de ulei de măsline, pește, ouă și legume proaspete.

Metoda folosită de portughezi: coacere, răcire și reîncălzire

Secretul stă în organizare, nu în ingrediente.

Cartofii dulci se coc complet, apoi sunt lăsați să se răcească și se păstrează la frigider peste noapte. A doua zi sunt reîncălziți înainte de servire.

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Această metodă este populară și pentru că simplifică pregătirea meselor. O tavă de cartofi dulci poate asigura garnituri sau prânzuri pentru câteva zile.

Cum se prepară

Pentru o tavă sunt necesari:

6 cartofi dulci de dimensiuni mici sau medii;

3 linguri de ulei de măsline extravirgin;

sare;

piper.

Cartofii se spală bine și se înțeapă de câteva ori cu o furculiță. Se ung ușor cu ulei de măsline și se condimentează.

Se coc la aproximativ 190°C timp de 55-75 de minute, în funcție de dimensiune, până când devin foarte moi în interior.

După ce sunt scoși din cuptor, se lasă la răcit aproximativ 20 de minute, apoi se transferă într-un recipient cu capac și se păstrează la frigider cel puțin 12 ore.

Înainte de servire, pot fi reîncălziți în cuptor, în tigaie sau în friteuza cu aer cald.

Cum sunt serviți în mod tradițional

Cartofii dulci sunt rareori consumați singuri. În Portugalia apar frecvent în combinații simple, inspirate din dieta mediteraneană.

Cu sardine și salată

O variantă populară include cartofi dulci feliați, sardine în ulei de măsline, rucola și roșii, asezonate cu puțin oțet din vin roșu și boia afumată.

Cu ouă și verdețuri

Cartofii dulci se potrivesc foarte bine cu ouă, spanac sotat, pătrunjel și suc de lămâie.

Cu iaurt grecesc și tahini

Pentru un prânz rapid, pot fi combinați cu iaurt grecesc simplu, tahini, castravete, mentă și semințe de susan.

O idee pentru zilele reci

Cartofii dulci reîncălziți pot fi transformați într-un piure rustic alături de fasole albă, usturoi, ulei de măsline și suc de lămâie.

Preparatul poate fi servit cu un ou prăjit sau cu pește conservat.

Cină la tavă pentru întreaga familie

O altă variantă apreciată este combinația dintre cartofi dulci, pulpe de pui, ceapă roșie și ardei.

Carnea și legumele se gătesc la cuptor, iar cartofii dulci sunt adăugați spre final pentru a se încălzi și a prinde o crustă ușor crocantă.

De ce este recomandat să fie gătiți cu tot cu coajă

Cartofii dulci sunt gătiți de obicei întregi, cu tot cu coajă, după o spălare atentă. Astfel își păstrează mai bine textura și sunt mai ușor de porționat după coacere.

Greșelile pe care mulți le fac

Câteva detalii pot influența rezultatul final:

cartofii nu sunt copți suficient;

sunt puși la frigider înainte să se răcească;

coaja este îndepărtată înainte de coacere;

sunt reîncălziți prea mult și devin uscați;

sunt transformați în deserturi foarte dulci, în loc să fie folosiți în preparate sărate.

Cât timp pot fi păstrați

Cartofii dulci gătiți rezistă în frigider trei-patru zile dacă sunt depozitați într-un recipient închis ermetic.

De asemenea, pot fi congelați și reîncălziți ulterior, fiind potriviți pentru cei care preferă să își pregătească mesele în avans.