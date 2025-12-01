De 1 Decembrie, am întrebat patru chefi care este preparatul românesc cel mai subestimat – ce nu apreciem suficient. Răspunsurile lor arată cât de bogată este gastronomia românească și cum tradițiile noastre ascund adevărate comori culinare.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Care este cel mai subestimat preparat românesc? Ce nu apreciem suficient?

Chef Alex Cîrțu – Ciorba.

„Nu sarmalele, nu mititeii, sau cozonacul, ci ciorba. Avem unul dintre cele mai complexe sisteme de supe acrișoare din Europa: cu borș, oțet, corcodușe, prune verzi, măcriș, leuștean, tarhon, zeamă de varză etc.

Dar pentru noi, ciorba e «doar ciorbă» – un fel banal, de prânz, de cantină. În realitate, e un preparat care cere tehnică serioasă:

A) baze clare (fonduri);

B) tăieturi precise;

C) control al temperaturii;

D) dozaj al acidității;

E) rafinarea gustului final cu verdețuri proaspete și fermentate”, a declarat Chef Alex Cîrțu pentru G4Food.

El a expus această părere din poziția cuiva extrem de pretențios când vine vorba de ciorbe. „E, probabil, singurul preparat la care ridic din sprânceană înainte să gust și foarte puține mă satisfac cu adevărat. O ciorbă bună nu iartă: nu poți ascunde nimic într-un lichid limpede și onest”, a afirmat el.

„Dacă stăm să comparăm, în Franța, o supă bine executată îți ia stea Michelin. La noi, aceeași complexitate e tratată ca un «fel ieftin». Ciorba e, în termeni mai poetici, arhitectură lichidă: un echilibru între acru, dulce, sărat, umami și ierburi. Poate e singurul preparat prin care poți înțelege, într-o singură lingură, toată geografia și memoria culinară a României”, a concluzionat Chef Cîrțu.

Chef Radu Darie – Nu există un singur preparat subestimat.

„Nu pot să dau un nume. Nu există așa ceva. Sunt doar lucruri pe care le prioritizăm diferit în funcție de gusturile noastre și de bucuria cu care bunicii ne-au învățat să iubim mâncarea. Contează enorm și zona din care provenim. Astăzi, la putere, este fasolea cu ciolan”, a explicat el.

Chef Dumitru Bucșa – Subapreciate sunt mâncărurile de post.

„Astăzi, supraapreciat de 1 Decembrie este fasolea cu ciolan, care nu e 100% un preparat tradițional pentru această zi, dar a devenit popular și a rămas”, a menționat el.

Chef Dumitru Bucșa a precizat faptul că subapreciate sunt mâncărurile de post, cele cu legume. Totuși, sunt clienți care – pentru că țin postul Crăciunului – apelează la astfel de preparate.

Chef Ciprian Nicolescu – Garnița (carnea din untură).

„Garnița este subestimată. O considerăm o mâncare foarte grasă și mai mult specifică perioadei de Crăciun și tăierii porcului, în afară de ciolanul cu fasole care este foarte renumit”, a explicat el.

Indiferent dacă vorbim despre ciorbă, mâncăruri de post sau preparate uitate precum gardița, tradiția culinară românească are mult mai multă profunzime decât suntem obișnuiți să vedem. Iar de 1 Decembrie, poate că merită să privim din nou spre farfuria noastră și să redescoperim cu adevărat gusturile care ne definesc.

Potrivit analizei, în ceea ce privește preparatul subapreciat de români, paleta e diversă sau poate să nu existe, totul în funcție de clienți, zone sau mai exact de preferințele culinare.

Sursa foto: Pexels