O nouă cercetare științifică dă peste cap reticența medicinei occidentale și demonstrează că o rădăcină medicinală asiatică, utilizată de secole împotriva calviției nu este doar un mit folcloric, ci are o bază farmacologică extrem de solidă, scrie El Confidencial. S-a găsit oare remediul pentru chelie, o afecțiune supărătoare și pentru bărbați și pentru femei?

Conform studiului, alopecia androgenetică (calviția) poate deveni reversibilă datorită compușilor extrași din Polygonum multiflorum, o plantă cățărătoare cunoscută în mod popular sub numele de „centinodia chineză”. Analiza realizată de cercetătorul Han Bixian și publicată în revista de specialitate Journal of Holistic Integrative Pharmacy confirmă că această plantă oferă rezultate remarcabile acolo unde medicamentele actuale eșuează.

De ce este această plantă diferită?

Spre deosebire de soluțiile farmaceutice moderne de sinteză, care acționează de obicei ca un „lunetist cu un singur glonț” concentrându-se pe o singură cale biologică, rădăcina chinezească folosește un mecanism complex. Echipa condusă de Han Bixian afirmă că planta lansează un atac sincronizat pe trei fronturi biologice distincte, o strategie care se aliniază perfect cu conceptul modern de „reglare sistemică a medicinei de precizie”.

Cele trei fronturi de luptă împotriva calviției

1. Blocaj hormonal la sursă

Principalul inamic în alopecia androgenetică este dihidrotestosteronul (DHT), un hormon care micșorează și asfixiază foliculii piloși. DHT se generează atunci când testosteronul intră în contact cu o enzimă numită 5α-reductază. Studiul detaliază că un extract de etanol de 75% din această rădăcină reușește să inhibe activitatea acestei enzime distructive în proporție de 90,25%. Compușii activi precum emodina și fisciona funcționează ca un dig de protecție, oprind progresia calviției chiar de la origine.

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2. Stimul pentru mecanismele celulare care au intrat în stare latentă

Pe lângă controlul hormonal, planta acționează ca un stimul pentru mecanismele celulare care au intrat în stare latentă. Cercetarea a identificat glucozida de tetrahidroxistilben (TSG) ca fiind principalul responsabil pentru regenerare. Acest compus activează două căi de semnalizare cruciale, cele care guvernează formarea și creșterea părului. Prin stimularea lor, planta blochează moartea celulară programată și forțează foliculii să intre în faza anagenă (etapa activă de creștere), prelungindu-le ciclul de viață.

3. Irigarea scalpului

Alopecia este strâns legată de o microcirculație deficientă la nivelul scalpului, ca o țeavă înfundată care împiedică irigarea corectă. Extractul de Polygonum multiflorum îmbunătățește reologia sanguină, reducând vâscozitatea sângelui și agregarea globulelor roșii. Acest lucru permite livrarea de oxigen și nutrienți din abundență către foliculii piloși, validând științific vechea teorie a medicinei chinezești care recomanda „hrănirea ficatului și a rinichilor” pentru a înnegri și a întări părul.

Nevoia unei alternative sigure la tratamentele actuale

În prezent, lupta împotriva alopeciei depinde aproape exclusiv de două substanțe aprobate: finasterida și minoxidilul. Cu toate acestea, studiul reamintește că ambele prezintă eficiență limitată, au un timp de acțiune lent (între 3 și 6 luni) și vin la pachet cu numeroase efecte secundare neplăcute, cum ar fi disfuncțiile sexuale sau iritațiile severe ale scalpului, determinând mulți pacienți să renunțe la tratament din cauza anxietății. În schimb, abordarea naturală oferă o alternativă mult mai sustenabilă.

Pentru a demonstra că nu este o descoperire izolată, echipa lui Han a analizat bazele de date medicale chinezești din ultimii 50 de ani. Polygonum multiflorum s-a dovedit a fi, de departe, cea mai utilizată plantă în formulele interne pentru căderea părului (menționată în 74 de formule magistrale diferite), existând înscrisuri încă din timpul Dinastiei Tang care descriu efecte ce se potrivesc perfect cu biologia modernă a părului.

Atenție însă: rădăcina crudă este toxică!

În ciuda beneficiilor uimitoare, studiul lansează un avertisment critic: consumul rădăcinii în stare crudă este strict interzis, fiind asociat cu un risc ridicat de leziuni hepatice (toxicitate hepatică).

Secretul procesării sigure constă tot în metoda tradițională: rădăcina trebuie fiartă la abur împreună cu suc de fasole neagră. Această tehnică istorică de preparare reușește să neutralizeze complet toxicitatea plantei, păstrându-i intactă eficiența regenerativă și oferind un profil de siguranță excelent. Odată cu publicarea acestor date, este de așteptat ca industria farmaceutică să dezvolte extracte standardizate, sigure și aprobate oficial pentru consumul pe scară largă.