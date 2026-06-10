Prețurile alimentelor continuă să pună presiune pe bugetele familiilor, iar mulți consumatori caută soluții prin care să economisească fără să renunțe la produsele pe care le consumă în mod obișnuit. O strategie care câștigă popularitate este așa-numitul „grocery hopping” – cumpărăturile făcute în mai multe magazine, în funcție de tipul produselor și de ofertele disponibile, potrivit SouthernLiving.

Ideea este simplă: în loc să cumperi totul dintr-un singur loc, alegi magazine diferite pentru anumite categorii de produse, astfel încât să beneficiezi de cele mai bune prețuri.

Produsele de bază pot fi mai avantajoase cumpărate în cantități mai mari

Una dintre cele mai eficiente metode de reducere a costurilor este achiziționarea produselor care rezistă mult timp sau pot fi congelate.

Carnea, cafeaua, făina, zahărul, uleiul de măsline, oțetul, sarea sau condimentele sunt printre produsele pentru care diferențele de preț pot deveni semnificative atunci când sunt cumpărate în cantități mai mari.

Aceeași regulă se aplică și produselor de uz casnic, precum detergentul, prosoapele de hârtie, foliile alimentare sau pungile pentru congelare.

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Deși valoarea bonului poate părea mare la momentul achiziției, costul pe unitate este adesea mai mic decât în cazul cumpărăturilor făcute săptămânal în cantități reduse.

Livrarea la domiciliu poate reduce cumpărăturile impulsive

La prima vedere, plata unui serviciu de livrare pare o cheltuială suplimentară.

Totuși, pentru unele persoane, aceasta poate deveni o metodă de economisire.

Atunci când faci cumpărăturile online, este mai ușor să respecți lista pregătită dinainte și să eviți produsele cumpărate din impuls.

Mulți consumatori intră în magazin pentru câteva produse și pleacă acasă cu gustări, dulciuri sau promoții care nu se aflau inițial pe listă.

În cazul comenzilor online, tentațiile sunt mai puține, iar bugetul poate fi controlat mai ușor.

Promoțiile sunt utile doar dacă folosești produsele cumpărate

Reduceri precum „1+1 gratis” sau ofertele de tip multipack pot aduce economii importante, însă doar în anumite condiții.

Specialiștii în gestionarea bugetului recomandă cumpărarea produselor aflate la promoție doar dacă acestea fac parte din consumul obișnuit al familiei și pot fi utilizate înainte de expirare.

Un produs cumpărat doar pentru că este redus, dar care ajunge să fie aruncat, nu reprezintă o economie reală.

De aceea, este important ca promoțiile să fie analizate în funcție de nevoi și nu doar de procentul de reducere afișat pe etichetă.

Magazinele discount pot oferi prețuri mai bune pentru anumite categorii

Tot mai mulți consumatori combină cumpărăturile din supermarketurile clasice cu cele din magazinele discount.

Produsele marcă proprie, lactatele, brânzeturile, cafeaua, conservele sau produsele de bază au adesea prețuri mai mici în aceste magazine.

Chiar dacă nu oferă întotdeauna aceeași varietate ca marile lanțuri comerciale, magazinele discount pot contribui la reducerea costului total al coșului de cumpărături.

Merită să verifici și magazinele cu produse internaționale

Magazinele specializate în produse asiatice, mediteraneene sau orientale pot ascunde surprize plăcute pentru cei care gătesc frecvent.

Ingrediente precum tahini, sosul de soia, condimentele, pastele asiatice, orezul sau anumite conserve pot avea prețuri mai bune decât în supermarketurile obișnuite.

În plus, oferta este de multe ori mai variată, ceea ce permite descoperirea unor produse noi la costuri rezonabile.

Economisirea înseamnă planificare, nu restricții

Principalul dezavantaj al acestei strategii este timpul.

Vizitarea mai multor magazine necesită organizare și planificare, iar pentru unele persoane confortul cumpărăturilor dintr-un singur loc poate fi mai important decât economia obținută.

Totuși, cei care aleg să cumpere inteligent și să își împartă achizițiile în funcție de categorie pot observa diferențe importante în bugetul lunar.

În cele din urmă, economisirea nu înseamnă neapărat să cumperi mai puțin, ci să alegi mai atent locul din care cumperi fiecare produs.