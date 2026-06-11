Fermier condamnat la aproape opt ani de închisoare după ce și-a atacat soția cu un pesticid. Instanța a considerat fapta o tentativă clară de omor

11 iun. 2026, Articole / Reportaje
Fermier condamnat la aproape opt ani de închisoare după ce și-a atacat soția cu un pesticid. Instanța a considerat fapta o tentativă clară de omor
Foto: Pexels.com
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Un fermier în vârstă de 41 de ani din Paderborn, landul german Renania de Nord-Westfalia, a fost condamnat la șapte ani și zece luni de închisoare după ce și-a atacat soția aflată în proces de divorț, injectându-i un produs de protecție a plantelor. Instanța a considerat că a fost vorba despre o tentativă de omor premeditată, relatează publicația germană Agrarheute,

Potrivit informațiilor prezentate în timpul procesului, bărbatul și femeia, în vârstă de 36 de ani, locuiau deja separat și se aflau în plin proces de divorț. În ziua incidentului, cei doi se întorceau de la o întâlnire la serviciul pentru protecția copilului, unde discutaseră aspecte legate de pensia alimentară pentru cei doi copii ai lor, în vârstă de cinci și șapte ani.

A pregătit dinainte atacul

Conform declarațiilor făcute în instanță, fermierul a luat înainte de întâlnire o seringă utilizată în agricultură și a umplut-o cu un produs fitosanitar. Ulterior, a ascuns dispozitivul într-un rucsac și a plecat să își preia fosta parteneră cu mașina.

În timpul drumului de întoarcere, între cei doi a izbucnit o nouă ceartă. Atunci, bărbatul a scos seringa și a încercat să îi injecteze substanța toxică. Deși femeia s-a opus și a încercat să se apere, aceasta a fost înțepată în coapsă.

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Victima a reușit să fugă din autoturism și să ceară ajutor, însă s-a prăbușit la scurt timp după aceea.

O trecătoare i-a salvat viața

Substanța injectată a provocat o paralizie respiratorie severă, iar femeia a ajuns în stare critică. Potrivit mărturiei sale, deși nu mai putea vorbi și nu își mai putea controla corpul, era conștientă de ceea ce se întâmpla în jur.

Viața i-a fost salvată de o femeie de 75 de ani care trecea întâmplător prin zonă împreună cu câinele său. Aceasta a observat victima căzută și a început imediat manevrele de resuscitare, în timp ce a alertat serviciile de urgență. Experții au apreciat că intervenția rapidă a fost decisivă pentru supraviețuirea femeii.

Medicii nu au știut inițial cauza intoxicației

Anchetatorii au arătat că bărbatul nu le-a spus medicilor sau salvatorilor că femeia fusese expusă unui pesticid. Din acest motiv, cadrele medicale au avut nevoie de mai multe ore pentru a înțelege cauza stării grave a pacientei.

Victima a fost internată în comă, iar abia după ce și-a revenit a putut explica ce se întâmplase.

Instanța a apreciat că inculpatul a încercat în repetate rânduri să ascundă circumstanțele atacului, inclusiv în timpul intervenției echipajelor de salvare.

Urmările pe termen lung sunt încă necunoscute

Judecătorul a concluzionat că fapta reprezintă o tentativă clară de omor. Deși starea femeii s-a îmbunătățit între timp, specialiștii spun că este prea devreme pentru a evalua pe deplin consecințele fizice și psihologice ale intoxicației și ale atacului suferit.

Cazul a atras atenția opiniei publice din Germania prin modul neobișnuit în care a fost comis atacul, presa locală comparând detaliile prezentate în instanță cu scenariul unui film de groază.

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