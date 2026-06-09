Consumul a cinci porții de fructe și legume pe zi rămâne una dintre cele mai cunoscute recomandări pentru o alimentație sănătoasă. Totuși, un nou studiu sugerează că nu doar cantitatea contează, ci și tipurile de alimente alese. Cercetătorii au observat că multe persoane nu consumă suficiente flavanoli, compuși naturali prezenți în anumite fructe, legume și băuturi, care au fost asociați cu beneficii pentru sănătatea cardiovasculară, potrivit BBC.

Rezultatele au fost publicate în revista științifică Food & Function și se bazează pe date colectate de la aproximativ 30.000 de persoane din Statele Unite și Marea Britanie.

Ce sunt flavanolii și de ce au atras atenția cercetătorilor

Flavanolii sunt compuși antioxidanți care se găsesc în mod natural în anumite fructe, legume, ceaiuri și produse pe bază de cacao.

Potrivit autorilor studiului, aceștia au fost asociați cu susținerea sănătății vaselor de sânge, a circulației și a funcției cardiovasculare. Cercetarea sugerează că mai puțin de una din cinci persoane consumă zilnic aproximativ 500 mg de flavanoli, cantitate considerată benefică de Academia de Nutriție și Dietetică din Statele Unite.

Pentru a evalua aportul, cercetătorii au analizat alimentația participanților și au folosit biomarkeri urinari care pot indica nivelul consumului de flavanoli.

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Fructele și legumele cu cel mai ridicat conținut de flavanoli

Potrivit testelor realizate de cercetători, printre alimentele cu cel mai mare conținut de flavanoli per porție se numără:

prunele – aproximativ 450 mg per caserolă de 500 g;

merișoarele (cranberries) – aproximativ 300 mg per caserolă de 250 g;

murele – aproximativ 250 mg per caserolă de 200 g;

ceaiul verde – aproximativ 200 mg per cană de 250 ml;

bobul (broad beans) – aproximativ 140 mg per porție de 80 g;

cireșele – aproximativ 130 mg per caserolă de 400 g;

merele consumate cu coajă – aproximativ 110 mg per fruct mediu;

căpșunile – aproximativ 90 mg per caserolă de 200 g;

afinele – aproximativ 80 mg per caserolă de 150 g;

fasolea Pinto – aproximativ 70 mg la două linguri.

Cercetătorii: Nu toate cele cinci porții sunt egale

Dr. Javier Ottaviani, coordonatorul studiului, spune că alegerile alimentare specifice pot influența semnificativ aportul de flavanoli.

„Mulți oameni presupun că un consum ridicat de fructe și legume este suficient, însă cercetarea arată că alegerile specifice contează mult mai mult decât cantitatea totală”, a declarat acesta.

La rândul său, profesorul Gunter Kuhnle, de la Universitatea Reading, consideră că recomandarea de a consuma cinci porții de fructe și legume pe zi rămâne valabilă, însă diversitatea alimentelor alese este la fel de importantă.

„Fructele și legumele oferă beneficii nutriționale foarte diferite, dincolo de vitamine și minerale”, a explicat cercetătorul.

Există dovezi că flavanolii reduc riscul de infarct sau accident vascular cerebral?

Nu încă, spun specialiștii independenți care au comentat rezultatele.

Profesorul Naveed Sattar, expert în sănătate cardiovasculară la Universitatea din Glasgow, atrage atenția că, deși unele studii de mici dimensiuni au observat efecte favorabile asupra tensiunii arteriale, nu există în prezent dovezi solide care să arate o reducere directă a numărului de infarcte sau accidente vasculare cerebrale.

Potrivit acestuia, sunt necesare cercetări suplimentare înainte ca flavanolii să poată fi recomandați ca strategie de reducere a evenimentelor cardiovasculare.

Conținutul de flavanoli poate varia semnificativ

Experții subliniază că nivelul de flavanoli din alimente nu este constant.

Profesorul Ana Rodriguez-Mateos, specialist în nutriție la King’s College London, spune că atât conținutul de flavanoli, cât și cel de fibre pot varia considerabil între fructe și legume.

De asemenea, British Heart Foundation atrage atenția că nivelul acestor compuși este influențat de numeroși factori, inclusiv locul în care a fost cultivat alimentul, condițiile climatice, gradul de coacere, modul de depozitare și procesare.

Beneficiile pot diferi și de la o persoană la alta, deoarece bacteriile intestinale implicate în metabolizarea flavanolilor nu sunt identice la toți oamenii.

Ce recomandă organizațiile de sănătate

Atât British Heart Foundation, cât și British Nutrition Foundation spun că cea mai bună strategie pentru sănătatea inimii rămâne o alimentație echilibrată, care să includă o varietate cât mai mare de fructe și legume.

Studiul sugerează că anumite alimente pot contribui la un aport mai mare de flavanoli, însă specialiștii subliniază că acestea ar trebui integrate într-o dietă diversificată și nu privite ca o soluție unică pentru prevenirea bolilor cardiovasculare.