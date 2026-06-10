Ideea că un pahar de vin sau de bere consumat zilnic ar putea proteja sănătatea este infirmată categoric de o nouă cercetare de amploare publicată în Statele Unite ale Americii, în revista Journal of Studies on Alcohol and Drugs. Concluzia oamenilor de știință este fermă: nu există un nivel de consum de alcool complet lipsit de riscuri, iar beneficiile asupra longevității sunt inexistente, anunță Mediafax.

Studiul demonstrează că până și cantitățile considerate în mod tradițional „moderate” cresc riscul de deces prematur și sunt direct asociate cu apariția a peste 200 de afecțiuni medicale grave, inclusiv forme de cancer și boli cardiovasculare.

O cercetare solidă, blocată în culisele politice de la Washington

Pe lângă impactul medical, studiul a declanșat o adevărată controversă la cel mai înalt nivel în SUA, din cauza modului în care rezultatele au fost gestionate de autorități:

Cercetarea a fost comandată inițial în timpul administrației fostului președinte Joe Biden, servind ca fundament științific pentru elaborarea noilor Ghiduri alimentare destinate populației americane.

Concluziile drastice ale raportului nu au mai fost incluse în documentul final publicat sub administrația președintelui Donald Trump. Ghidul oficial s-a limitat la a recomanda, pe un ton mult mai blând, doar „un consum mai mic de alcool pentru o stare generală de sănătate mai bună”.

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Acuzații de cenzură sub presiunea industriei

Această îndulcire a recomandărilor oficiale a atras critici aspre din partea specialiștilor în sănătate publică. Robert Vincent, fost responsabil pentru politica privind alcoolul în cadrul agenției federale SAMHSA, a acuzat direct administrația Trump că a marginalizat în mod deliberat rezultatele cercetării din motive economice. „Provocările cu care se confruntă politica privind alcoolul în prezent nu sunt generate de incertitudini științifice. Ceea ce rămâne în dispută este dacă dovezile vor influența în mod real politicile atunci când intră în conflict cu interese comerciale”, a punctat Vincent.

În replică, Departamentul pentru Sănătate al SUA (HHS) a respins acuzațiile, susținând că ghidul alimentar a fost formulat pe baza analizei ansamblului de dovezi disponibile. Totuși, la dosar au cântărit și presiunile masive venite din partea industriei alcoolului, dar și opoziția unei comisii din Camera Reprezentanților, care a susținut că varianta preliminară a studiului ar fi fost părtinitoare, acuzație respinsă ferm de cercetători.

Schimbare mondială de paradigmă: „Mai puțin înseamnă mai bine”

Acest raport american se aliniază altor mega-studii internaționale din ultimii ani, care au desființat definitiv teoria conform căreia alcoolul în cantități mici ar avea un efect protector asupra inimii.

„Mă bucur că recomandările oficiale transmit un mesaj compatibil cu datele noastre, și anume că mai puțin înseamnă mai bine”, a declarat Timothy Naimi, oenolog, specialist la Universitatea Victoria și coautor al studiului. El subliniază că, pentru adulții care aleg totuși să bea, limita absolută de siguranță ar trebui să fie de cel mult o singură băutură alcoolică pe zi.

Miza unei astfel de educații este uriașă în Statele Unite, unde alcoolul rămâne de departe cea mai consumată substanță cu potențial adictiv: datele oficiale arată că aproximativ jumătate dintre americanii cu vârsta de peste 12 ani au consumat alcool în ultima lună.