Dieta vegetariană este adesea asociată cu beneficii pentru sănătate, de la reducerea riscului de boli cardiovasculare până la un control mai bun al greutății. Totuși, un nou studiu publicat în revista npj Aging sugerează că, în cazul persoanelor trecute de 70 de ani, eliminarea cărnii din alimentație poate avea și dezavantaje dacă dieta nu este bine echilibrată, potrivit The Healthy.

Cercetarea nu sugerează că alimentația vegetariană este nesănătoasă, ci că aportul suficient de proteine și alți nutrienți esențiali pare să joace un rol important în menținerea sănătății fizice și cognitive la vârste înaintate.

Ce au analizat cercetătorii

O echipă de cercetători de la Universitatea Fudan din Shanghai a analizat datele a 2.888 de adulți în vârstă incluși în Chinese Longitudinal Healthy Longevity Survey.

Participanții aveau o vârstă medie de aproximativ 72 de ani, iar cercetătorii le-au urmărit starea de sănătate pe o perioadă medie de șase ani.

Scopul a fost de a evalua modul în care diferite tipuri de diete vegetariene – inclusiv vegană, ovo-vegetariană (care include ouă) și pesco-vegetariană (care include pește și fructe de mare) – influențează îmbătrânirea sănătoasă.

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Pentru a fi considerați exemple de „îmbătrânire sănătoasă”, participanții trebuiau să nu dezvolte boli cronice majore, precum diabetul sau hipertensiunea arterială, și să își păstreze funcțiile cognitive și fizice.

Doar o parte dintre participanți au îndeplinit criteriile de îmbătrânire sănătoasă

După perioada de urmărire, doar 572 dintre cei 2.888 de participanți au îndeplinit criteriile de îmbătrânire sănătoasă stabilite de cercetători.

Analiza a arătat că persoanele care urmau diete vegetariene aveau șanse mai mici de a atinge acest obiectiv comparativ cu participanții care consumau și produse de origine animală.

De asemenea, persoanele care adoptaseră o dietă vegetariană după vârsta de 60 de ani au prezentat un risc mai mare de boli cronice și de afectare a funcțiilor cognitive și fizice.

Proteinele par să fie una dintre explicații

Autorii studiului atrag atenția că rezultatele au fost influențate semnificativ de calitatea alimentației.

Vegetarienii care aveau o dietă bine planificată și un aport adecvat de nutrienți au avut rezultate comparabile cu cele ale omnivorilor.

„Cercetarea a arătat că aproape jumătate dintre adulții vârstnici nu au atins aportul recomandat de proteine”, notează autorii studiului.

Proteinele devin deosebit de importante odată cu înaintarea în vârstă, deoarece contribuie la menținerea masei musculare, a forței fizice și a funcțiilor organismului.

Ce nutrienți pot lipsi dintr-o dietă vegetariană

Potrivit specialiștilor citați de Cleveland Clinic, persoanele care urmează o dietă vegetariană sau vegană au un risc mai mare de a dezvolta deficiențe de:

vitamina B12;

vitamina D;

fier;

zinc;

calciu;

proteine.

Dacă aceste carențe nu sunt identificate și corectate la timp, ele pot contribui la apariția anemiei, osteoporozei și altor probleme de sănătate.

Cercetătorii nu recomandă renunțarea la dieta vegetariană

Un aspect important evidențiat de studiu este că nu toate dietele vegetariene au avut aceleași rezultate.

Persoanele care consumau suficiente proteine și își asigurau necesarul de vitamine și minerale au avut șanse similare cu omnivorii de a îmbătrâni sănătos.

Din acest motiv, autorii nu recomandă abandonarea alimentației vegetariene, ci o planificare atentă a meselor și monitorizarea aportului de nutrienți esențiali.

Care ar putea fi cea mai bună abordare după 70 de ani

Pe baza rezultatelor, cercetătorii consideră că o alimentație echilibrată, care include atât alimente de origine vegetală, cât și produse de origine animală, poate reprezenta o opțiune potrivită pentru mulți adulți vârstnici.

Totuși, concluzia principală a studiului este că nu simpla eliminare a cărnii garantează o stare mai bună de sănătate. Calitatea generală a dietei și aportul adecvat de proteine, vitamine și minerale par să conteze mai mult decât eticheta de „vegetarian” sau „omnivor”.