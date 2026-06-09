Ghidurile medicale privind alimentația sugarilor au suferit modificări radicale în ultimii ani, iar cele mai recente date confirmă că noile strategii de diversificare oferă rezultate remarcabile, anunță Mediafax.

Un studiu de amploare realizat în Australia și publicat în revista de specialitate JAMA Pediatrics demonstrează că introducerea oului în dieta bebelușilor înainte de a împlini vârsta de șase luni este asociată cu o scădere de peste 17% a prevalenței alergiei la ou.Această descoperire dă peste cap vechile teorii medicale și oferă părinților o strategie clară de prevenție.

Noile ghiduri de diversificare

Cercetătorii au analizat datele clinice provenite de la peste 7.000 de copii cu vârste cuprinse între 11 și 15 luni, comparând incidența alergiilor înainte și după actualizarea recomandărilor de hrănire. Rezultatele vorbesc de la sine:

Schimbarea de comportament: Proporția părinților care au introdus oul în alimentația sugarilor înainte de 6 luni a crescut spectaculos, de la 25% la 57%.

Scăderea ratei de alergie: Ca urmare directă a acestei expuneri timpurii, rata generală a alergiei la ou în rândul copiilor a scăzut de la 9,2% la 7,6%.

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Beneficiu major pentru copiii din grupele de risc

Efectul preventiv a fost și mai vizibil în cazul micuților care suferă de eczemă (atopică), aceștia fiind considerați medical ca având un risc mult mai mare de a dezvolta alergii alimentare. În rândul acestei categorii vulnerabile, prevalența alergiei la ou a scăzut drastic, de la 34,6% la 21,9%.

Cum s-a schimbat paradigma medicală în ce privește oul

Timp de decenii, părinții de pretutindeni au fost sfătuiți de medici să evite cu strictețe alimentele cu potențial alergen ridicat, cum sunt ouăle sau alunele, în primii ani de viață ai copilului. Totuși, imunologia modernă a demonstrat exact contrariul.

Atunci când sistemul imunitar al unui sugar, aflat în plină dezvoltare, intră în contact de timpuriu cu aceste proteine în cantități sigure, el învață să le recunoască drept „prietenoase” și își dezvoltă o toleranță naturală, blocând apariția ulterioară a reacțiilor alergice.

„Aceste rezultate arată că modificările ghidurilor bazate pe dovezi solide pot duce la reduceri semnificative ale alergiilor alimentare în rândul întregii populații”, a explicat Jennifer Koplin, coordonatoarea studiului și cercetătoare la Universitatea din Queensland.

Recomandările specialiștilor pentru părinți

Deși studiul oferă dovezi clare în favoarea diversificării timpurii, experții în pediatrie recomandă prudență și respectarea câtorva reguli de bază: