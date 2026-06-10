Cum se spală corect zmeura, afinele și murele / Metoda recomandată de specialiști pentru reducerea pesticidelor

Căpșunile, afinele și murele sunt printre cele mai apreciate fructe ale verii și sunt recunoscute pentru conținutul lor bogat de fibre, vitamina C și antioxidanți. Totuși, aceste fructe se regăsesc constant printre produsele cu cele mai multe reziduuri de pesticide, potrivit organizației Environmental Working Group (EWG). Specialiștii spun însă că există metode simple care pot reduce o parte dintre reziduurile aflate la suprafața fructelor și explică de ce unele pesticide nu pot fi îndepărtate prin spălare, citează CNN.

Potrivit ediției din 2026 a ghidului Shopper’s Guide to Pesticides in Produce, realizat anual de Environmental Working Group pe baza testelor efectuate de Departamentul pentru Agricultură al Statelor Unite (USDA), căpșunile, afinele și murele se numără printre fructele cu cele mai multe reziduuri de pesticide detectate după recoltare.

Căpșunile, afinele și murele se află din nou pe lista produselor cu cele mai multe reziduuri de pesticide

Pe lista „Dirty Dozen” din acest an se mai află cireșele, merele, perele, strugurii, piersicile, nectarinele și legumele cu frunze verzi precum kale și spanacul.

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Există însă și o excepție: zmeura. Datorită modului în care este cultivată, aceasta se află mult mai jos în clasament și este considerată una dintre variantele cu niveluri mai reduse de reziduuri.

De ce nu pot fi eliminate toate pesticidele prin spălare

Potrivit lui Peng Gao, profesor asistent de sănătate ambientală la Harvard T.H. Chan School of Public Health, pesticidele se împart în două categorii principale.

Unele sunt pesticide de contact și rămân la suprafața fructelor și legumelor. Acestea pot fi îndepărtate parțial prin spălare.

Altele sunt pesticide sistemice, absorbite de plantă prin rădăcini și frunze și integrate în structura fructului. Acestea nu pot fi eliminate prin spălare, indiferent de metoda utilizată.

Din acest motiv, persoanele care doresc să reducă cât mai mult expunerea la pesticide aleg adesea produse certificate ecologic, în special pentru fructele și legumele care apar frecvent pe lista produselor cu cele mai multe reziduuri.

Unele cercetări au arătat că trecerea la o alimentație bazată exclusiv pe produse ecologice poate reduce expunerea la anumite pesticide. De exemplu, studiul „Organic Diet Intervention Significantly Reduces Urinary Pesticide Levels in U.S. Children and Adults”, publicat în revista Environmental Research, a observat scăderi semnificative ale nivelurilor unor pesticide detectate în urină după doar câteva zile de dietă organică.

Ce spun autoritățile și organizațiile din domeniu

Environmental Working Group își bazează clasamentul pe rezultatele testelor USDA, însă organizațiile din industrie atrag atenția că simpla prezență a reziduurilor nu înseamnă automat că un produs este periculos.

Alliance for Food and Farming, organizație care reprezintă producătorii de fructe și legume convenționale și ecologice, a declarat pentru CNN că limitele stabilite de Agenția pentru Protecția Mediului din SUA (EPA) includ marje de siguranță importante, inclusiv pentru copii.

În același timp, Academia Americană de Pediatrie a atras atenția că expunerea la pesticide în timpul sarcinii și copilăriei a fost asociată în unele studii cu un risc crescut de probleme de dezvoltare, dificultăți de învățare și alte efecte asupra sănătății.

Apa simplă ajută, dar bicarbonatul și oțetul par mai eficiente

O analiză publicată în aprilie 2026 a evaluat 47 de studii privind metodele de spălare a fructelor și legumelor.

Rezultatele au arătat că simpla clătire cu apă reduce, în medie, aproximativ 30% din reziduurile aflate la suprafața produselor.

În schimb, înmuierea în apă cu bicarbonat de sodiu sau în apă cu oțet a fost asociată cu o reducere medie de aproximativ 50% a reziduurilor de pesticide aflate la suprafață.

Specialiștii recomandă folosirea unei lingurițe de bicarbonat de sodiu la două căni de apă.

Pentru majoritatea fructelor și legumelor, perioada de înmuiere poate fi de cinci până la zece minute.

Cum se spală corect fructele de pădure

Fructele de pădure necesită o atenție specială deoarece au coajă subțire și se alterează rapid.

Experții recomandă ca acestea să fie spălate doar înainte de consum, deoarece spălarea și depozitarea ulterioară pot accelera deteriorarea lor.

După înmuiere, fructele trebuie scoase din recipient, nu turnate împreună cu apa, pentru a evita redepunerea impurităților. Apoi trebuie clătite sub apă rece și uscate imediat pe un prosop curat.

Murele

Datele USDA din 2024 au analizat 885 de probe de mure convenționale.

În medie, fiecare probă conținea patru reziduuri de pesticide, iar una dintre probe a prezentat 14 substanțe diferite.

Printre cele mai frecvente s-au numărat cypermethrin și bifenthrin, pesticide care rămân în mare parte la suprafața fructului și pot fi reduse prin spălare.

Pentru mure, specialiștii recomandă o baie de aproximativ 30-60 de secunde în soluția cu bicarbonat, urmată de clătire și uscare.

Experții mai recomandă alegerea murelor cultivate local sau a celor certificate ecologic atunci când este posibil.

Afinele

Afinele ridică o problemă diferită.

Două dintre reziduurile identificate cel mai frecvent în testele USDA au fost pesticide sistemice, absorbite de plantă și imposibil de îndepărtat prin spălare.

Printre acestea se numără acetamipridul și boscalidul.

Din acest motiv, specialiștii spun că spălarea afinelor poate reduce doar pesticidele aflate la suprafață, nu și pe cele absorbite în interiorul fructului.

Afinele au o coajă mai rezistentă decât alte fructe de pădure, astfel că pot fi lăsate în soluția cu bicarbonat timp de unu până la două minute înainte de clătire.

Pentru persoanele preocupate de expunerea la pesticide, experții recomandă afinele organice sau afinele sălbatice, care necesită de regulă mai puține tratamente.

Căpșunile

Și căpșunile se află constant printre produsele cu cele mai multe reziduuri de pesticide.

Analizele USDA au identificat mai multe fungicide utilizate pentru protejarea culturilor împotriva mucegaiului și bolilor.

Unele dintre aceste substanțe sunt doar parțial îndepărtate prin spălare, iar altele sunt absorbite de plantă.

Pentru căpșuni, specialiștii recomandă o scurtă înmuiere de 30-60 de secunde în soluția cu bicarbonat, urmată de clătire.

Un detaliu important este că partea verde trebuie îndepărtată după spălare, nu înainte. În caz contrar, apa și eventualele reziduuri dizolvate pot pătrunde mai ușor în pulpă.

Zmeura

Dintre fructele de pădure analizate, zmeura a avut unele dintre cele mai reduse niveluri de reziduuri de pesticide.

Atunci când sunt detectate, acestea aparțin în general acelorași familii de substanțe găsite și la celelalte fructe de pădure, însă sunt prezente mai rar.

Pentru zmeură este recomandată aceeași procedură: o înmuiere rapidă de 30-60 de secunde în soluția cu bicarbonat, clătire cu apă rece și uscare atentă.

Beneficiile consumului de fructe rămân importante

Specialiștii subliniază că prezența reziduurilor de pesticide nu ar trebui să îi descurajeze pe oameni să consume fructe și legume.

Aceste alimente rămân surse importante de vitamine, fibre și antioxidanți și sunt asociate cu numeroase beneficii pentru sănătate.

Pentru cei care nu își permit să cumpere exclusiv produse organice, spălarea corectă a fructelor și legumelor reprezintă una dintre cele mai simple măsuri pentru reducerea expunerii la pesticidele aflate la suprafața acestora.