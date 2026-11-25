Uniunea Europeană a înregistrat un excedent comercial de 39,6 miliarde de euro în sectorul agroalimentar în primele nouă luni ale anului 2026, cu 4 miliarde de euro peste nivelul din aceeași perioadă a anului trecut. Exporturile au totalizat 179,2 miliarde de euro, în timp ce importurile au ajuns la 139,6 miliarde de euro, potrivit datelor publicate de Comisia Europeană.

Valoarea exporturilor agroalimentare ale UE a crescut cu 1% față de primele nouă luni din 2025. Evoluția pozitivă a fost susținută de mai multe categorii de produse, care au compensat scăderile înregistrate în alte sectoare.

Printre piețele cu evoluții favorabile s-au numărat Turcia, unde exporturile europene au crescut cu 9%, în principal datorită cărnii de vită și de mânzat, și Arabia Saudită, unde avansul a fost de 10%, susținut în special de cereale.

La nivelul categoriilor de produse, exporturile de alte produse de origine animală au crescut cu 870 de milioane de euro, aproximativ 14%. Exporturile de băuturi spirtoase și lichioruri au înregistrat un plus de 725 de milioane de euro.

O creștere importantă a fost consemnată și la uleiurile vegetale, ale căror exporturi au avansat cu 31%. Evoluția a fost susținută în special de livrările de ulei de floarea-soarelui către India.

În schimb, exporturile de cafea, ceai, cacao și mirodenii au scăzut cu 15%, iar cele de carne de porc au înregistrat un declin de 13%.

Importurile agroalimentare ale UE au scăzut cu 2,9 miliarde de euro

Importurile agroalimentare cumulate ale Uniunii Europene au ajuns la 139,6 miliarde de euro în primele nouă luni din 2026, cu 2,9 miliarde de euro mai puțin decât în aceeași perioadă din 2025.

Scăderea a fost influențată în special de diminuarea valorii importurilor de cacao din principalele țări producătoare. Prețurile la cacao au continuat să se situeze sub nivelurile maxime anterioare, deși s-au stabilizat începând din luna iunie.

Importurile din Côte d’Ivoire au scăzut cu 20%, în timp ce livrările din Nigeria și Camerun au înregistrat reduceri de 47%, respectiv 43%.

Pe categorii de produse, importurile de cafea, ceai, cacao și mirodenii au scăzut cu 19%. De asemenea, UE a importat cu 7% mai puține cereale și cu 19% mai puține produse lactate față de perioada similară a anului trecut.

Au existat însă și categorii care au înregistrat creșteri. Importurile de fructe și fructe cu coajă lemnoasă au avansat cu 6%, iar cele de produse necomestibile destinate utilizărilor tehnice au crescut cu 13%.

Diferența dintre exporturile de 179,2 miliarde de euro și importurile de 139,6 miliarde de euro a dus la un excedent comercial agroalimentar de 39,6 miliarde de euro pentru UE în intervalul ianuarie-septembrie 2026.